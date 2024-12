Fonte: IPA Thais Souza Wiggers

Dopo l’ospitata a Belve di Teo Mammucari del 10 dicembre 2024, l’ex Thais Souza Wiggers ha condiviso una storia su Instagram: “Tempo al tempo, prima o poi la maschera cade”. Indimenticabile velina bionda di Striscia la Notizia (sul bancone con Melissa Satta all’epoca), la modella e showgirl ha avuto una relazione con il conduttore, dal quale, nel 2008, ha avuto la figlia Julia.

Nata a Florianópolis in Brasile il 24 ottobre 1985, Thais Souza Wiggers è una modella e showgirl. Ha iniziato ben presto ad appassionarsi al mondo della moda, dove è entrata all’età di 14 anni: al Summer Face 2000, concorso di bellezza, si è classificata seconda. Ha terminato gli studi liceali a Miami, alternandosi con gli impegni lavorativi nella moda. Ha preso parte a due campagne pubblicitarie nel 2004 insieme a due delle top model più famose e belle al mondo, ovvero Adriana Lima e Naomi Campbell.

Il 2004, in effetti, è un anno importante per lei, dal momento in cui ha preso la decisione di trasferirsi in Italia. Dove è stata notata praticamente sin da subito: a partire dal 26 settembre 2005 è diventata una delle veline di Striscia la Notizia. Insieme a Melissa Satta, è stata confermata anche per le edizioni 2006-2007 e 2007-2008. Dal 7 gennaio fino al 7 giugno 2008, tuttavia, è stata sostituita da Veridiana Mallmann, per la gravidanza. Tra i progetti a cui ha preso parte citiamo anche American Gladiators nel 2008 e Favelas, bed and breakfast nel 2011.

Dal 2006 al 2009, Thais Souza Wiggers ha avuto una relazione con Teo Mammucari: nel 2008 hanno avuto una figlia di nome Julia e si sono lasciati nel 2009. Dall’anno successivo, il 2010, fino al 2018, è stata legata invece a Paul Baccaglini. La figlia Julia con il papà Teo Mammucari ha ritrovato un rapporto da poco tempo. “Quando due persone che hanno un figlio si separano si soffre sempre perché è difficile in quella situazione dare il meglio di sé. Io sono stato travolto, avevo meno sicurezze di lei, perché la mamma è sempre la mamma, ma anche un padre è sempre un padre mi ripetevo, ma non suonava altrettanto bene. (…) Quando ti separi non devi pensare ai tuoi di problemi, ma devi pensare ai figli”, aveva raccontato il conduttore.

Il periodo successivo alla rottura tra Thais Souza Wiggers e Teo Mammucari non è stato facile da affrontare: il conduttore è stato anche in terapia per cinque anni. Dopo la fine del loro amore, Thais Souza Wiggers è tornata a vivere in Brasile, per poi ristabilirsi nuovamente in Italia. A lungo Mammucari, dunque, non ha potuto vedere la figlia Julia.

La frecciata dopo Belve

Il 10 dicembre 2024 su Rai2 è andata in onda l’ospitata di Teo Mammucari a Belve da Francesca Fagnani: Mammucari ha abbandonato lo studio dopo pochi minuti. Le reazioni del pubblico e dei vip sono state diverse, tutte a favore della Fagnani. Inclusa quella della ex di Mammucari, che su Instagram ha condiviso una stories con l’emoji di due maschere e quella di una pantera. “Tempo al tempo… Prima o poi la maschera cade”.