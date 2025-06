Teo Mammucari assente al compleanno della figlia Julia: presente solo Thais Wigger

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Teo Mammucari

Julia Mammucari ha compiuto 17 anni, un traguardo importante, festeggiato con un compleanno in grande stile in cui, però, era assente papà Teo Mammucari.

Presente invece Thais Wigger, mamma della ragazza ed ex compagna del conduttore. Una circostanza che lascia intendere che i rapporti fra gli ex (e con Julia) siano tornati ad essere tesi.

Julia Mammucari compie 17 anni

Classe 2008, Julia Mammucari è vissuta lontano dai riflettori e oggi ha 17 anni. Sorriso aperto e viso stupendo, è cresciuta con mamma Thais Wigger dopo la fine del legame dell’ex velina di Striscia la Notizia con Teo Mammucari.

Il presentatore e la modella hanno vissuto una relazione dal 2006 al 2009. Dopo la separazione (e la nascita di Julia), Thais è tornata a vivere prima a Milano, poi in Brasile, suo paese d’origine, per qualche anno.

Teo Mammucari ha invece scelto di restare a Roma, concentrandosi sulla carriera. Oggi Thais Wigger e Julia vivono nuovamente a Milano. Proprio nella città lombarda, la giovane ha deciso di festeggiare il suo compleanno.

Per i suoi 17 anni, Julia Mammucari ha organizzato una festa su una terrazza, invitando gli amici più cari. Gli scatti del party sono stati condivisi da Thais su Instagram. “E sono 17! – ha scritto la modella -. Voglio vedere sempre questo sorriso contagioso sul tuo volto, sono fiera di te e della bellezza che hai dentro il cuore. Ti amo figlia mia”.

Impossibile non notare l’incredibile somiglianza fra Julia e Thais. Negli scatti la 17enne sorride felice, fra brindisi e il soffio delle candeline sulla torta. A spiccare è, ovviamente, l’assenza di Teo Mammucari.

Qualche tempo fa, ospite di Domenica In di Mara Venier, il conduttore si era commosso parlando della figlia Julia. “Adesso siamo in un momento difficile, ma tu lo sai che la amo da morire”, aveva detto alla conduttrice.

I rapporti fra Teo Mammucari e Thais Wigger

L’addio fra Teo Mammucari e Thais Wigger, avvenuto un anno dopo la nascita di Julia, è stato piuttosto burrascoso e ancora oggi i rapporti fra i due non sono ottimi.

Qualche tempo fa a Le Iene, Mammucari aveva raccontato, in un monologo, di non aver visto per tre anni sua figlia quando Thais aveva scelto di tornare in Brasile.

“Non ho visto mia figlia, Julia, per tre anni – aveva spiegato – perché era in Brasile con sua mamma […] E una volta mi ha detto ‘è colpa mia, se non ci fossi stata io non avresti avuto questi problemi’. E no, amore mio, no. Tu non sei il problema, tu sei la mia forza. Ecco lì ho capito che quando ti separi non devi pensare ai tuoi di problemi, ma devi pensare ai figli. E solo così che puoi essere un buon genitore e io cerco di esserlo ogni giorno anche grazie alla mamma che dopo quei tre anni in Brasile ha capito che non poteva essere una buona madre negandomi la possibilità di essere un buon padre”.

I rapporti, dunque, sembravano migliorati, ma nell’ultimo periodo ci sarebbero state nuove tensioni. Non a caso proprio Thais aveva commentato l’intervista e la lite di Teo Mammucari a Belve con Francesca Fagnani, criticando l’ex compagno.

“Tutti hanno visto la persona con cui provo a dialogare da 18 anni ma con cui poi alla fine non puoi dialogare, con cui non c’è dialogo – aveva detto a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin -. Non c’è dialogo, come puoi avere un dialogo se ti trovi di fronte una persona così? Abbiamo dei problemi, non riusciamo a dialogare”.