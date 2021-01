Thais Wiggers, che fine ha fatto l’ex Velina ed ex compagna di Mammuccari

editato in: da

In ogni intervista fatta da Mara Venier, si sa, c’è sempre spazio per parlare di vecchi amori: questa volta è toccato a Teo Mammuccari, ospite a Domenica In, menzionare la sua ex compagna Thais Wiggers, ex Velina dal 2005 al 2007.

Bionda, alta e bellissima, Thais Wiggers è nata a Florianópolis, in Brasile, il 24 ottobre 1985 e a soli 14 anni ha mosso i primi passi nel mondo della moda, partecipando a concorsi di bellezza e in altre kermesse. Nel 2004, ha posato al fianco di due supermodelle straordinarie, ovvero Adriana Lima e Naomi Campell.

In quello stesso anno è stata notata da diverse agenzie italiane che la vogliono protagonista di alcuni spot pubblicitari e l’anno successivo ha debuttato come Velina nel programma televisivo Striscia la notizia, insieme alla collega (e amica) Melissa Satta.

Con Melissa, Thais ha costruito una bella complicità tra donne, tanto che le ha dedicato un post su Instagram con su scritto: “Abbiamo cambiato colori di capelli, abbiamo cambiato paesi, abbiamo cambiato mille cose…. ma l’anima, meno male, quella non cambia mai.”

Le due veline sono diventate subito seguitissime dal pubblico italiano, venendo confermate per due edizioni successive del tg satirico di Canale 5. Thais, però, ha dovuto abbandonare il programma perché in dolce attesa.

Infatti, la modella si era legata al conduttore Teo Mammuccari con il quale ha avuto la figlia Julia nel 2008: sembravano una bella coppia, ma l’idillio è finito nel 2009 a causa di una crisi che li ha allontanati e poi fatti separare.

Nel 2010, Thais ha avuto una relazione con Paul Baccaglini, imprenditore e personaggio tv con il quale è stata legata per ben 8 anni. Non solo l’amore, dunque, ma anche la sua carriera ha subito un forte arresto: dopo l’esperienza di Striscia la notizia, Thais è stata giudice di alcuni concorsi di bellezza e conduttrice su GXT del programma American Gladiators insieme a Pierluigi Pardo. Successivamente è stata poi guest star della sitcom Favelas, bed and breakfast, in onda nel 2011 su Comedy Central, con il duo comico Pali e Dispari nella veste di protagonisti. Niente, però, è riuscito ad eguagliare il successo avuto in quanto Velina.

Attualmente, Thais si divide tra il Brasile e l’Italia ed è una mamma a tempo pieno: su Instagram, però, ha un buon numero di followers (ben 67.800 seguaci) e lavora ancora come modella.