Thais Wiggers in stampelle a Verissimo ricorda l’ex Paul Baccaglini: “Una tragedia”

IPA Thais Wiggers ricorda l'ex Paul Baccaglini a "Verissimo"

Ospite a Verissimo, Thais Wiggers si è raccontata partendo dalla sua vita di oggi. Un presente fatto di nuovi equilibri e di una felicità ritrovata accanto al compagno: una nuova relazione che ha fatto discutere per via della differenza d’età ma che lei vive con estrema serenità.

Nel corso dell’intervista, però, lo sguardo è tornato anche al passato e alla perdita di una persona che è stata importante nella sua vita: l’ex fidanzato Paul Baccaglini.

“Verissimo”, Thais Wiggers ricorda Paul Baccaglini

Thais Wiggers è entrata nel salotto di Verissimo in stampelle, ma con il sorriso di chi sta vivendo una fase più serena della propria vita. Nel dialogo con Silvia Toffanin, la showgirl ha raccontato di essersi infortunata a Natale durante una vacanza sulla neve con la famiglia: un imprevisto che oggi affronta con leggerezza e senza perdere il filo di un presente che ha sentito finalmente più stabile.

Durante la puntata, infatti, Thais ha parlato soprattutto della sua vita di oggi e di una nuova storia d’amore che l’ha vista tornare a sorridere.

E parlando d’amore, il discorso non poteva che toccare anche i sentimenti del passato e, in particolare, una storia che ha segnato profondamente la sua vita. La showgirl ha infatti ricordato Paul Baccaglini, ex compagno con cui ha condiviso otto anni importanti, scomparso prematuramente nel 2025.

Un legame denso di momenti profondi che ha segnato una fase centrale del suo percorso. La notizia della sua morte è arrivata all’improvviso. “Io ho visto la notizia dai media. Mi hanno chiamato gli amici la mattina della notizia. Mi è dispiaciuto moltissimo”, ha raccontato Thais. “È una tragedia. Sono cose che non vorresti mai sentire”.

IPA

Un dolore che non si è esaurito in poco tempo e che ha lasciato un segno profondo. “Sono rimasta sotto shock per giorni. È una persona che ha vissuto come me un periodo di vita importante. Otto anni. Lo ricorderò sempre”. Parole che hanno restituito il peso di un legame che, pur concluso da tempo, ha continuato ad avere un posto nella sua memoria.

Thais Wiggers, il racconto di un nuovo amore

Dopo il ricordo del passato, Thais Wiggers ha riportato il racconto sul presente, parlando della relazione che oggi la vede serena accanto a un nuovo compagno. Un amore che ha fatto discutere per via della differenza d’età ma che la showgirl ha raccontato di vivere con naturalezza: “Nonostante la nostra differenza d’età è molto giovanile, ha detto nello spegnere le critiche.

Più che i commenti, però, Thais ha raccontato il dispiacere per non aver potuto vivere questo rapporto con la riservatezza che avrebbe voluto. L’idea era quella di proteggere il legame, lasciandogli il tempo di crescere lontano dai riflettori e dalle pressioni esterne, ma i flash dei paparazzi hanno invece anticipato il racconto pubblico costringendola a esporsi prima di sentirsi pronta.

Nonostante questo, la showgirl è comunque apparsa raggiante e, parlando del futuro, ha chiarito di non desiderare altri figli, senza però chiudere del tutto alla possibilità di un matrimonio.