Chi era Paul Baccaglini, l’ex inviato de le Iene morto a 41 anni: il messaggio d’addio della redazione

Grande dolore per la perdita di Paul Baccaglini: uomo di tv e amante del calcio, era stato inviato per "Le Iene"

È venuto a mancare all’età di 41 anni Paul Baccaglini, volto noto della televisione italiana e imprenditore.

La notizia della sua morte ha suscitato grande tristezza in chi lo aveva seguito negli anni, dalla radio al piccolo schermo, fino alle avventure nel mondo della finanza e del calcio. Baccaglini era molto conosciuto per aver intrapreso la carriera di inviato per Le Iene.

Chi era Paul Baccaglini

Paul Baccaglini era una personalità poliedrica, difficile da incasellare in una sola definizione. Cresciuto tra due culture, quella italiana e quella statunitense, ben presto ha scoperto di avere un talento naturale per la comunicazione. Nato in America da padre americano e madre italiana, si è trasferito in Italia giovanissimo.

La sua carriera nello spettacolo ha toccato prima la radio, con esperienze su RTL 102.5 dove la sua voce brillante e ironica lo aveva reso familiare a tantissimi ascoltatori, poi la tv, con il salto decisivo a Le Iene: ed è qui che la sua voce ha anche preso un volto. Grazie alla sua presenza scenica e alla capacità di raccontare storie entrando nel cuore delle notizie, si era imposto come uno degli inviati più freschi e riconoscibili del programma.

Negli anni, Baccaglini non si è fermato a quel ruolo mediatico: ha scelto di cimentarsi nel mondo della finanza, diventando trader e imprenditore. Un percorso che lo ha portato anche nel mondo del calcio: nel 2017 ha provato a scrivere una pagina importante per il Palermo, presentandosi come nuovo presidente del club con tanto di firma a un precontratto per l’acquisto della squadra. Un’esperienza durata solo una manciata di mesi.

Mercoledì 10 settembre 2025, Paul Baccaglini è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Segrate, alle porte di Milano, dove viveva insieme alla compagna. Secondo quanto riportato dalle prime ricostruzioni, sarebbe stata proprio lei a scoprire il corpo.

Al momento le circostanze rimangono in parte da chiarire. La procura di Milano ha disposto l’autopsia, con l’obiettivo di fare luce su quanto accaduto. Le prime informazioni trapelate parlano dell’ipotesi di un suicidio, ma saranno gli accertamenti a stabilire con maggiore certezza le cause della morte.

Morte di Paul Baccaglini, il cordoglio de Le Iene

La notizia della scomparsa di Paul Baccaglini ha subito suscitato grande commozione, non solo tra chi lo aveva conosciuto personalmente, ma anche in realtà che hanno segnato la sua vita professionale. Tra i primi a esprimere il proprio dolore c’è stata la redazione de Le Iene, programma che gli aveva dato popolarità e che lo aveva visto impegnato come inviato per diversi anni.

“Ciao Paul. Martedì mattina è venuto a mancare Paul Baccaglini, un nostro inviato che ha fatto parte della squadra de Le Iene qualche anno fa. Abbracciamo forte tutta la sua famiglia” si legge in un messaggio pubblicato sui social ufficiali della trasmissione.

Anche il collega Matteo Viviani ha voluto dedicargli un pensiero: “Ciao ragazzo… non so cosa dire, ho solo 1000 domande in testa ma le risposte sono sparite assieme a te. Buon viaggio”.

Accanto al mondo televisivo, anche il calcio non è rimasto indifferente. Il Palermo, club con cui Baccaglini aveva vissuto un’esperienza breve ma intensa da presidente nel 2017, ha affidato ai social le proprie parole di vicinanza: “Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Paul Baccaglini, presidente dell’US Città di Palermo negli ultimi mesi della stagione 2016-2017”.