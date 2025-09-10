Paul Baccaglini, la storia d’amore con Thais Wiggers: la proposta di nozze e l’addio

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Paul Baccaglini e Thais Wiggers

41 anni, un passato alle Iene e come presidente del Palermo Calcio, Paul Baccaglini è stato trovato morto nella sua casa di Segrate, a Milano. Personaggio televisivo e dello sport, in passato Paul Baccaglini aveva vissuto un’intensa storia d’amore con Thais Wiggers.

Paul Baccaglini e la storia d’amore con Thais Wiggers

La relazione fra Paul Baccaglini e Thais Wiggers è durata ben otto anni, dal 2010 al 20218. Una love story importante che aveva portato Baccaglini a creare un ottimo rapporto anche con Julia Mammucari, la figlia dell’ex velina di Striscia la Notizia frutto del legame con Teo Mammucari. Dopo una proposta di nozze in Brasile e diversi anni insieme, Thais aveva svelato la fine della storia d’amore a Palermo Today.

La modella aveva spiegato che la relazione era terminata senza litigi o incomprensioni, ma dopo un dialogo e con una scelta comune. “È stata una scelta ragionata da entrambe le parti – aveva detto poco dopo la rottura -. Ne abbiamo parlato insieme tante volte e abbiamo capito che, alla fine, lasciarsi era la scelta migliore per entrambi. In seguito aveva assicurato: “Non ci siamo fatti cattiverie, mai. Neppure ora. Perché il nostro rapporto non è mai stato un rapporto di sofferenze. Quindi adesso c’è il dispiacere ma non il dolore. Soffri per la fine di una storia se una persona ti fa del male, ma noi non ce ne siamo mai fatti”.

In quell’occasione Thais aveva parlato anche della proposta di matrimonio arrivata a sorpresa durante un viaggio con Paul Baccaglini. “Mi chiese di sposarlo in Brasile – aveva rivelato -. Dopo un anno dalla proposta, però, il sì non era ancora in vista. Noi siamo stati tanto tempo insieme, quasi 8 anni, e non credo sia un caso quando si parla della crisi del settimo anno. Dopo che stai per tanto tempo con qualcuno, lo stimolo ad andare avanti te lo dà ciò che insieme avete costruito, che sia una casa, che sia un figlio. E tra noi questo non c’era. Due mesi fa ho desiderato che il nuovo anno avesse prospettive migliori”.

L’ex velina aveva poi concluso: “Non posso parlare male di Paul. Non c’è dolore per questa fine, ma speranza per un nuovo inizio. Lui mi ha aiutato a crescere mia figlia e questo non posso dimenticarlo”.

Addio a Paul Baccaglini

Classe 1984, Paul Baccaglini era cresciuto negli Stati Uniti da madre italiana e padre americano, Eric Frank e Paola Baccaglini. Era diventato famoso in Italia soprattutto per aver preso parte al programma televisivo Le Iene come inviato, realizzando numerosi servizi. Nel corso della sua carriera aveva lavorato anche nelle redazioni di RTL 102.5 e Radio Padova.

In seguito era entrato a far parte del mondo della finanza e aveva creato un fondo commerciale con cui nel 2017 aveva finanziato l’acquisto della squadra di calcio del Palermo. Il corpo dell’ex inviato de Le Iene è stato trovato senza vita dalla sua attuale compagna nella sua casa milanese. Sulla vicenda sono ancora in corso degli accertamenti per ricostruire le dinamiche della morte di Baccaglini.