Ore 14 Sera, perché la Rai non manda in onda Milo Infante stasera 4 giugno

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IPA Milo Infante

Milo Infante si ferma per una sera: giovedì 4 giugno non andrà in onda con il suo programma Ore 14 Sera, con l’appuntamento settimanale su Rai2. Al posto della trasmissione la rete ha deciso di lasciare spazio a uno degli eventi sportivi più attesi della stagione dell’atletica leggera, il Golden Gala Pietro Mennea.

Ore 14 Sera, perché non va in onda oggi 4 giugno 2026

Stop forzato per Milo Infante e per il suo programma Ore 14 Sera, dedicato ai principali casi di cronaca nera del nostro paese. Questa sera, 4 giugno 2026, la trasmissione non andrà in onda come ogni giovedì su Rai2, per cedere il posto al Golden Gala Pietro Mennea, tradizionale tappa romana della Diamond League 2026. L’evento è tra i più attesi della stagione dell’atletica leggera e porterà allo Stadio Olimpico numerose stelle del panorama mondiale.

L’Italia verrà rappresentata da medagliati olimpici e mondiali del calibro di Marcell Jacobs, che nei 100 m sfiderà lo statunitense Noah Lyles, oro a Parigi 2024, ma anche Andy Diaz, tra i favoriti nel salto triplo. E ancora, Leonardo Fabbri e Nadia Battocletti, ma nel complesso saranno ben 18 gli atleti di casa impegnati. Non sarà presente invece, dopo l’infortunio di Xiamen, Mattia Furlani, stella italiana del salto in lungo.

Ma niente paura: gli appassionati del programma di Milo Infante dovranno attendere 24 ore per recuperare la puntata. Ore 14 Sera tornerà infatti venerdì 5 giugno in prima serata su Rai2, per sfidare il diretto concorrente di Mediaset Quarto grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Un posizionamento di certo più complesso per lo show della Rai, che dovrà combattere con il doppio appuntamento della trasmissione di approfondimento giornalistico di Rete4.

Quando chiude il programma di Milo Infante

A inizio maggio Ore 14 aveva chiuso i battenti per lasciare spazio al Giro d’Italia, cambiando programmazione: la trasmissione di Rai2 con al timone Milo Infante è giunta al termine in anticipo rispetto alle ultime stagioni, che proseguivano fino a estate inoltrata.

Il programma però è stato spostato al prime time del giovedì di Rai2, riscontrando un grande successo in termini di ascolti, proprio come aveva già fatto con l’edizione pomeridiana. Un risultato favorito anche dall’assenza di scontri diretti con altri programmi come Quarto Grado, con il quale invece dovrà confrontarsi proprio il 5 giugno, per quella che dovrebbe essere la puntata finale della stagione.

Il programma si fermerà per la pausa estiva e tornerà a settembre, e da qualche tempo si parla di una “promozione” al venerdì sera proprio per sfidare Gianluigi Nuzzi e Quarto Grado, creando l’ennesimo scontro tra Rai e Mediaset.

Secondo voci e indiscrezioni dell’ultimo momento però non si esclude che Ore 14 Sera possa continuare ad andare in onda per qualche altra settimana. Il motivo? Sfruttare l’attenzione mediatica sul caso di Garlasco, che in questi giorni sta avendo sviluppi cruciali nell’indagine della Procura di Pavia, con la possibile richiesta di rinvio a giudizio del 38enne Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi e al quale proprio Quarto Grado sta dedicando un doppio appuntamento questa settimana.