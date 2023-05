Tina Turner, la splendida casa in Svizzera da 76 milioni di dollari

Gli occhi neri, i capelli ribelli e quella voglia di cantare che la smuoveva in ogni particella del suo corpo. Tina Turner è morta così, da icona, in un mercoledì qualunque di un anno qualunque di una vita comunque straordinaria, fatta di grandi successi ma anche di dolori insopportabili. I suoi ultimi momenti felici li ha trascorsi in Svizzera, in una bellissima villa nei pressi di Zurigo che suo marito Erwin Bach aveva pensato come buen ritiro. La tenuta è vastissima e non tutta esplorata: il suo valore si aggira intorno ai 76 milioni di dollari.

La villa di Tina Turner che vale una fortuna

10 edifici, una proprietà vastissima e una casa bellissima nella quale Tina Turner ha trascorso i suoi ultimi anni di vita. L’area esterna si sviluppa tra piscine e giochi d’acqua: c’è spazio persino per un ponte di passaggio per le barche. Un’ampia parte della proprietà rimane però segreta e lontana dagli occhi indiscreti dei fotografi, che non hanno potuto immortalare tutti gli angoli della casa che aveva scelto per trascorrere il suo tempo. L’artista di The Best viveva in Svizzera da oltre 30 anni.

Stando a quanto riporta il Daily Mail, sembra che la coppia avesse dovuto aspettare prima di poter acquistare la proprietà, corteggiata persino dal campione di tennis Roger Federer, in attesa che ottenessero la cittadinanza svizzera. I non residenti non possono infatti acquistare in territorio svizzero, motivo per il quale Erwin Bach aveva dovuto rimandare le pratiche per l’acquisizione. Uno smacco per Federer, che aveva ripiegato su un’altra struttura di Staefa Village, appena fuori Zurigo.

I motivi dell’addio agli Stati Uniti

Nata a Brownsville, nel Tennessee, il 26 novembre 1939, Tina Turner aveva deciso da tempo di lasciare la sua terra d’origine per trasferirsi altrove. Lo aveva fatto per amore, proprio come aveva rivelato a Larry King nel 1997, dichiarando di essersi trasferita per seguire il suo fidanzato ma anche il suo successo, che negli anni si era spostato in Europa.

Da qui, la decisione di prendere in casa in Svizzera, di cui era divenuta anche cittadina. Prima dell’acquisto della magnifica tenuta, dove l’artista si è spenta il 24 maggio 2023 dopo una lunga malattia, la coppia era solita affittare un’altra proprietà, Chateau Algonquin, nella vicina Kuesnacht. Solo successivamente sarebbe arrivata la decisione di comprare, ostacolata dalle leggi svizzere che pretendono la residenza per tutti i proprietari immobiliari.

La coppia era sposata dal 2013, dopo una lunghissima relazione, e aveva deciso di stabilirsi in Svizzera fin dal 1994. L’acquisto della tenuta, che sarebbe costata circa 76 milioni di dollari, è avvenuto poco dopo la cessione del suo intero catalogo alla BMG per la cifra di 50 milioni di dollari. Tina Turner è sopravvissuto alla morte di due dei suoi figli, Ronnie e Craig, per i quali ha sofferto moltissimo. Lascia anche il marito, Erwin Bach, di 67 anni. La sua vita, fatta di tanti successi, è stata caratterizzata da tantissima sofferenza. Per la morte dei suo figli, certo, ma anche per il rapporto difficile con il marito, violento, Ike Turner. Aveva inoltre dichiarato di aver tentato il suicidio.