Tina Turner, il “segreto” rivelato prima di morire e quel dolore senza fine per Craig e Ronnie

Un esempio di forza, talento e bellezza. Tina Turner, la “Regina del Rock ‘n’ Roll” si è spenta mercoledì 24 maggio all’età di 83 anni. La sua è stata una vita travagliata, in cui, sì, ha raggiunto il successo, ma non senza sacrificio e tanta sofferenza. Solamente nel mese di aprile, un mese prima di morire, Tina aveva svelato il suo segreto per essere riuscita ad affrontare un’esistenza tanto intensa: il perdono.

Tina Turner, il segreto della sua vita: il perdono

“Cosa significa aver vissuto la tua vita?”. Una domanda in particolare, nel corso di un’intervista a British Vogue, ha dato l’occasione a Tina Turner di raccontare come è riuscita a superare gli eventi tragici della sua vita. “La mia vita è stata piena, con tanti momenti tristi che ora perdono e mi sforzo di dimenticare”. E ha aggiunto: “Forse questa è la risposta: continuare ad andare avanti, lasciarsi andare e mirare a riempire la propria vita di amore. Sono grata di essere arrivata fin qui”.

La morte della leggendaria artista è stata annunciata su Instagram nella giornata di mercoledì 24 maggio. Un ritratto in bianco e nero, una tristezza che spezza il cuore e un cordoglio infinito nei confronti di una diva incredibile, con un talento unico al mondo. Nonostante tutto, nonostante le numerose sofferenze e soprattutto la perdita dei figli Craig e Ronnie, la Turner, poco prima di morire, ha scelto di perdonare la vita stessa per quello che le aveva fatto e che le aveva tolto. Questo il “segreto di una vita spesa bene”, ovvero il perdono.

Il lungo addio ai figli Craig e Ronnie

Il divorzio da Ike nel 1978 ha segnato un punto importante nella vita di Tina Turner. Vittima di abusi e di infedeltà, è riuscita ad allontanarsi da lui, spezzando la catena di orrore che si perpetrava da tanto, troppo tempo. Negli ultimi anni, il dolore aveva ricominciato a “bussare” alla vita di Tina. Nel 2018 la scomparsa del figlio Craig Raymond, morto suicida a Los Angeles. “Il mio momento più triste come madre. Sarà sempre il mio bambino”.

Al New York Times, la Turner aveva parlato della sua “terribile” vita. “Continuo ad andare avanti e spero che arrivi qualcosa”. Nel dicembre del 2022, l’ennesima tragedia: la morte del figlio Ronnie a causa di complicazioni dovute al cancro al colon. “Hai lasciato il mondo troppo presto. Nel dolore chiudo gli occhi e penso a te, mio amato figlio”.

La malattia combattuta per tanti anni

Tina Turner è scomparsa dopo una lunga malattia. Ne aveva parlato il 9 marzo, nella Giornata Mondiale del Rene. “I miei reni sono vittime del fatto che non mi rendevo conto che la mia pressione alta avrebbe dovuto essere curata con la medicina convenzionale. Mi sono messa in grave pericolo rifiutando di affrontare la realtà. (…) Per troppo tempo ho creduto che il mio corpo fosse un bastione intoccabile e indistruttibile”.

Così salutiamo il mito, Tina Turner, ma anche Anna Mae Bullock: il personaggio e la persona, l’artista e la donna che ci ha insegnato che non è mai troppo tardi per riuscire a spazzare via la tossicità e la negatività dalle nostre vite.