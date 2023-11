Fonte: IPA Amori finiti e divorzi vip: le coppie scoppiate nel 2023

Dopo il difficile divorzio e l’enorme quantità di voci e frecciatine ricevute sui social e dai media, sembra che Sophie Turner stia ritrovando la serenità. Finite le lunghe discussioni sulla custodia delle figlie nate dal matrimonio con Joe Jonas, pare proprio che l’attrice abbia trovato un nuovo amore in Peregrine Person.

Chi è Peregrine Person, il nuovo amore di Sophie Turner

Chiariti i termini della custodia dei propri figli, pare proprio che ora Sophie Turner possa tornare a vivere un po’ più serenamente. Negli ultimi tempi l’attrice protagonista de Il Trono di Spade aveva fatto molto parlare di sé e della fine del suo matrimonio con Joe Jonas, frontman dei Jonas Brothers. Un rapporto molto potente con un epilogo sofferto, raccontato in ogni suo dettaglio da moltissimi tabloid. Ora che le acque si sono calmate, il cuore di Sophie Turner potrebbe aver ritrovato la gioia grazie a Peregrine Person.

Aristocratico molto noto del Regno Unito, Peregrine Person pare essere uno degli scapoli d’oro del Paese. Peregrine è figlio di Michael Pearson, quarto visconte Cowdray, ex produttore cinematografico ed ex proprietario di una parte della Pearson, uno dei più grandi colossi dell’editoria mondiale. Non è ancora chiaro quale sia il rapporto tra il bell’aristocratico e Sophie Turner. I due sono stati visti insieme a Parigi in atteggiamenti molto affettuosi.

“Sono arrivati insieme al luogo di ritiro dell’autista fuori dalla stazione. Sembrava che fossero arrivati entrambi con l’Eurostar da Londra”, ha raccontato una fonte al The Sun, tabloid che ha divulgato per primo le foto della coppia. “Sono rimasti lì per alcuni minuti e hanno chiacchierato e riso molto. Poi lui si è tolto il cappello e si è chinato per darle un grande bacio. Poi, dopo il bacio, si sono separati.”

I vecchi amori di Peregrine Pearson e Sophie Turner

Nessuno dei due ha ancora confermato o smentito la loro relazione. Quello che è certo, è che entrambi arrivano da due relazioni importanti finite da poco. Pearson è stato a lungo fidanzato con Maria Olympia di Grecia: la coppia si è fidanzata nel 2020, decidendo poi di prendere strade diverse a settembre 2023, senza però rendere note le motivazioni della decisione. Pearson sembra essere una persona molto riservata. Ha sempre tenuto la sua vita privata lontana dagli occhi del pubblico, rilasciando interviste molto raramente e condividendo la sua vita con il mondo il meno possibile. Il suo profilo Instagram è privato e ha poco più di mille follower.

Meno riservata è stata la rottura tra Sophie Turner e Joe Jonas, che dopo quattro anni di matrimonio hanno chiuso il loro rapporto in maniera piuttosto burrascosa. Dalle uscite della Turner con la ex fiamma di Joe Taylor Swift alle lunghe discussioni sulla tutela delle figlie, i due sembrano finalmente aver trovato un accordo. “Dopo una mediazione produttiva e di successo, abbiamo concordato che le bambine trascorreranno ugualmente del tempo in case amorevoli sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito. Non vediamo l’ora di essere dei grandi co-genitori” hanno dichiarato Sophie e Joe ai media.