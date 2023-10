Olympia di Grecia, la Principessa che ama la moda

Fonte: Getty Images Olympia di Grecia

Olympia di Grecia è l’elegante socialite componente della famiglia reale greca, figlia primogenita del Principe Pavlos, attuale capo della Casa Reale e dell’ereditiera americana Marie-Chantal Miller.

Oltre ad essere una Principessa, Maria-Olympia di Grecia e Danimarca – questo è il suo nome e il titolo completo – è anche una modella molto richiesta, che ha sfilato per grandi marchi internazionali come Dolce & Gabbana.

Olympia nel mese di luglio ha compiuto 27 anni, è nata a New York ed è l’unica figlia femmina dei Principi di Grecia.

La Casa Reale Greca

Il nonno paterno di Olympia era l’ex Re Costantino, cugino del padre del Principe Filippo di Edimburgo e padrino di battesimo del Principe William, che fu esiliato dalla Grecia in seguito all’abolizione della monarchia greca nel 1973.

Il padre di Olympia e la sua famiglia hanno scelto di trasferirsi a Londra e di vivere nella capitale inglese, così la giovane è cresciuta nei quartieri londinesi più alla moda facendo ritorno però tutte le estati in Grecia.

Fonte: Getty Images

Carlo III è stato uno dei suoi padrini di battesimo e Olympia ha rivelato al magazine Harper’s Bazaar UK che il Re è stato un padrino molto presente e ogni anno non dimentica mai di farle gli auguri per il suo compleanno.

Le Miller Sisters, le sorelle dell’alta società

Da parte della madre ha una parentela meno blasonata ma di grande storia imprenditoriale: Olympia è la nipote del miliardario Robert Warren Miller, che ha contribuito a diffondere lo shopping duty-free negli aeroporti attraverso la sua azienda Duty Free Shoppers.

La madre e le due sorelle negli anni ’90 sono diventate molto famose, soprattutto per i matrimoni che hanno contratto: Marie-Chantal ha sposato Pavlos di Grecia, la sorella Pia un componente della famiglia Getty e Alexandra ha detto sì ad Alexander von Fürstenberg, figlio del principe e stilista Egon, nipote dell’Avvocato Agnelli, e della stilista Diane von Fürstenberg.

Fonte: Getty Images

La Principessa influencer

La Principessa Olympia ha quasi 300.000 followers sulla sua pagina Instagram che aggiorna costantemente postando foto sia della sua vita quotidiana, sempre molto glamour, sia contenuti inerenti alla moda, la grande passione che ha da sempre.

L’amore per la moda è nato quando la nonna le ha prestato una mini Louis Vuitton da indossare a una cena di famiglia: “Per quella cena ero chic. Avevo solo 10 anni, ma mi sono sentita così forte. Mia nonna possiede ancora quella borsa ed è favolosa. Ora sono una vera signora delle borse, ho un problema. Quante ne possiedo? Non ne ho assolutamente idea”.

L’amore per la moda

Un anno dopo, invece, è stato proprio in Italia, a Roma, che Olympia è arrivata con i genitori per la prima sfilata di alta moda e da lì non ha più mollato il fashion system.

Durante il periodo trascorso in un collegio in Svizzera, ha studiato storia dell’arte, teatro, fotografia e design con la speranza di intraprendere una carriera nell’arte o nella moda.

Fonte: Getty Images

All’età di 17 anni ha ottenuto uno stage nel reparto couture di Christian Dior, prima di conseguire una laurea in marketing e fashion business presso la Gallatin School of Individualized Study della New York University nel 2019.

La sua famiglia ha assistito alla cerimonia di consegna del diploma di laurea al Lincoln Center di New York postando gli scatti sui social che sono diventati subito virali.

Anche sua madre Marie-Chantal ha frequentato per qualche tempo la NYU, studiando Storia dell’Arte fino al 1994 ma non si è mai laureata perché ha abbandonato gli studi dopo la proposta di matrimonio del principe Pavlos, avvenuta durante una vacanza in montagna, a Gstaad, in Svizzera.

La prima grande storia d’amore appena finita

Dal punto di vista sentimentale, secondo il Mail Online, Olympia è tornata single da poche settimane dopo una relazione di tre anni con Peregrine Pearson, figlio ed erede di Michael Pearson, quarto visconte Cowdray. Il padre di Peregrine possiede una parte significativa dell’impero editoriale dei Pearson, oltre alla tenuta di 16.500 acri nel West Sussex che ospita il Cowdray Park Polo Club, dove hanno giocato spesso i Principi William e Harry. A proposito del Principe Harry, alcuni anni fa era uscita la notizia, mai confermata, di una sua presunta relazione proprio con Olympia.

Fonte: Getty Images

Dopo essere cresciuta nella casa di famiglia, insieme ai genitori e ai quattro fratelli, nel quartiere Chelsea di Londra, da alcuni anni Olympia ha deciso di traferirsi per vivere da sola a Notting Hill in compagnia della sua bassottina, Echo, che ha adottato durante il lockdown. In un’intervista ha raccontato: “Sono sempre con lei. È come se fosse mia figlia. Sono felice di avere un cane perché significa che devo prendermi cura di qualcuno ed essere adulta”.

Per essere una Principessa moderna bastano le buone maniere

La differenza di responsabilità della sua famiglia rispetto alla Royal Family britannica è abissale: non ci sono le pressioni o i tanti doveri di rappresentanza; da un certo punto di vista Olympia e la famiglia reale greca occupano l’invidiabile posizione di detenere il titolo senza troppi oneri. A tal proposito dice che l’unico “ordine”, in qualità di principessa moderna, che le è stato impartito dalla famiglia è l’importanza delle buone maniere, una tematica su cui sua madre ha scritto anche un libro, Manners Begin at Breakfast: Modern Etiquette for Families.

La Principessa modella

Oltre a portare avanti gli studi, Olympia ha iniziato la carriera di modella lavorando con alcuni dei più grandi marchi di moda del mondo.

Ha sfilato per brand del calibro di Dolce & Gabbana nel 2017 e Michael Kors, ed è diventata ambasciatrice del marchio Pretty Ballerinas nel 2019. È apparsa anche su riviste, tra cui Harper’s Bazaar UK, Tatler e Vogue Thailandia.

Fonte: Getty Images

Olympia è stata in passato anche il volto della campagna per la borsa Capucine di Louis Vuitton, il brand che fece breccia nel suo cuore quando era bambina.

In una delle sue più recenti iniziative, il brand di scarpe di lusso, Aquazzura, ha annunciato la principessa Olympia come nuova ambasciatrice del marchio. Sul sito web del brand si legge la motivazione della scelta: “Bellezza contemporanea assoluta, Olympia è la perfetta incarnazione dei valori di raffinata eleganza e freschezza che Edgardo Osorio infonde in tutte le sue creazioni”.

Il sogno di diventare imprenditrice

Nota per il suo guardaroba impeccabile, ricco di abiti lussuosi e spesso molto costosi, la Principessa sogna un giorno di lanciare una propria azienda di moda.

Nell’intervista rilasciata ad Harper’s Bazaar, Olympia ha dichiarato: “Mi piacerebbe un giorno avere qualcosa di mio, ma non sono sicura di cosa potrebbe essere perché c’è così tanto in giro in questo momento. Mi sono divertita molto a collaborare e a imparare da altri marchi cosa serve e a scoprire tutto quello che c’è dietro. È difficile avere un’attività in proprio, quindi sono felice di imparare”.

Fonte: Getty Images

La Principessa ha invece le idee molto chiare sul concetto di eleganza che da sempre è un suo punto di forza: “L’eleganza è molto più di ciò che si indossa. È come sei come persona e come tratti gli altri. Forse è scontato, ma è così che la penso”.

A causa del diritto di successione che favorisce la primogenitura maschile, Olympia non sarà il capo della Casa Reale Greca dopo il padre e lo zio, ma sicuramente continuerà ad avere un ruolo importante nel mondo della moda, sia come modella che presto, forse, come imprenditrice.