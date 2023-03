La Principessa che mette in ombra Beatrice Borromeo: look vintage da 7.429 euro

Fonte: Getty Images Maria-Olympia di Grecia e Danimarca

Lei è Maria-Olympia di Grecia e Danimarca, è una Principessa che di lavoro fa la modella, ha avuto un flirt con Harry ed è riuscita ad eclissare persino la brand ambassador di Dior, Beatrice Borromeo, indossando un abito di pizzo in stile vintage, della maison francese. Costo? 7.429 euro circa.

Olympia di Grecia e il look vintage di Dior

Classe 1996, Maria-Olympia di Grecia e Danimarca è nota per la sua passione per la moda e le conseguenti spese folli per capi griffati, tanto che è seconda in classifica tra le Principesse che più spendono per il guardaroba, la batte solo Charlene di Monaco, ma almeno lei ha un ruolo di rappresentanza che giustifica l’acquisto di abiti extra lusso.

Sta di fatto che Maria-Olympia non ha resistito all’ultimo modello di grido, firmato Dior. Si tratta di un completo in stile vintage, che ricorda gli abiti di inizio Novecento. È composto da una giacca aderente, che sembra una redingote corta, con maniche lunghe a sbuffo, e una gonna svasata che copre le caviglie. Tutto in pizzo misto cotone Brandenburg, color écru. Il modello è nuovissimo, appartiene alla collezione Cruise 2023 di Dior.

La Principessa ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto che la ritraggono con questo look retrò mentre si riflette in un antico specchio con cornice d’oro. Il caschetto biondo platino, la carnagione perlacea e l’ambiente in cui si trova la proiettano indietro nel tempo, in un’atmosfera etera e da fiaba. Maria conquista tutti col suo allure e mette seriamente a rischio il volto di Dior, ossia Beatrice Borromeo.

Olympia di Grecia mette in ombra Beatrice Borromeo

La moglie di Pierre Casiraghi è infatti brand ambassador della maison francese. Di solito la sua rivale in fatto di moda è la cognata Charlotte Casiraghi, che per altro ha fatto ingelosire regalando a nonna Fernanda Casiraghi un tenero cagnolino. Ma questa volta Bea, come viene chiamata in famiglia, se la deve vedere con un’altra Principessa che ha deciso di rubarle la scena e magari anche il lavoro, indossando in modo impeccabile uno dei modelli di punta della nuova collezione Cruise, che la maison Dior descrive così: “Come visto durante sfilata, la giacca rende un elegante omaggio all’ispirazione equestre tipica della collezione. Realizzata in un pizzo di misto cotone écru, la silhouette aderente ha una chiusura brandeburghese e un colletto da ufficiale con maniche a sbuffo che impreziosiscono il design. La giacca può essere coordinato a una gonna di media lunghezza per completare il look”. Il costo dell’outfit? 7.429 euro circa.

Fonte: Getty Images

Maria-Olympia di Grecia incarna perfettamente lo spirito di Dior. La Principessa su Instagram riceve moltissimi complimenti. Tutti trovano che questo completo sia il suo look ideale e la sua bellezza sia indiscutibile.

Chi è Maria-Olympia di Grecia e Danimarca che ha avuto un flirt con Harry

Nata il 25 luglio 1996 a New York, la Principessa Maria-Olympia di Grecia e Danimarca. Figlia di Pavlos, Principe ereditario di Grecia e di sua moglie, Marie-Chantal Miller, ha quattro fratelli minori. La sua passione per la moda nasce quando è bambina. Partecipa alla sua prima sfilata ad appena 11 anni e quando ne ha 17 entra nella maison Dior. Ha lavorato come modella per diversi brand importanti, da Dolce & Gabbana a Michael Kors.

Ha studiato in Svizzera storia dell’arte, teatro, fotografia e graphic design e nel 2019 ha completato i suoi studi con una laurea presso la Gallatin School of Individualized Study in Fashion Business and Marketing della New York University.

Si fa chiamare Olympia, ma il suo titolo nobiliare è Sua Altezza Reale la Principessa Maria-Olympia di Grecia e Danimarca e frequenta il jet set di mezzo mondo. Suo padrino è Re Carlo III e ha avuto una relazione sentimentale con Harry.