Beatrice Borromeo conquista la nonna di Charlotte Casiraghi: le tenere foto

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo in dolce attesa: look a confronto

Fernanda Biffi Casiraghi è la nonna paterna di Andrea, Pierre e Charlotte Casiraghi. E ha ricevuto un dono molto speciale dalla nipote acquisita, Beatrice Borromeo, che insieme al marito le hanno regalato un tenerissimo volpino di Pomerania di nome Gioacchino. E scatta la gelosia in famiglia?

Charlotte Casiraghi e il legame con nonna Fernanda

Charlotte Casiraghi è molto legata a nonna Fernanda anche se di questo rapporto si sa molto poco. Mentre sappiamo tutto della nonna materna Grace Kelly, scomparsa nel 1982, e di nonno Ranieri. Di certo i Grimaldi sono tra i protagonisti del jet set europeo e la monegasca partecipa a molti degli eventi organizzati da suo zio Alberto e sua zia Charlene di Monaco, così come accompagna spesso ad appuntamenti istituzionali mamma Carolina di Monaco. Ma sono rarissimi i momenti in cui vediamo Charlotte, e i suoi fratelli, in compagnia di qualche membro del lato paterno della famiglia. Eppure a nonna Fernanda sono unitissimi.

Beatrice Borromeo: il cucciolo in regalo

Per questo l’incursione di Pierre e Beatrice Borromeo può aver avuto qualche effetto su Charlotte e Andrea. Anche se l’ex giornalista e volto di Dior si è comportata in modo molto discreto nel fare un tenerissimo dono a nonna Fernanda.

Sul profilo Instagram della mamma di Stefano Casiraghi, quasi centenaria, sono state condivise alcune foto tenerissime dell’arrivo del piccolo Gioachino, un volpino che viene definito “una palla di pelo“. A consegnare il regalo sono Pierre Casiraghi e il suo figlio più piccolo Francesco. Il cagnolino è stato un regalo davvero gradito dalla signora Fernanda. A commento delle tenere immagini leggiamo: “Gioacchino, il nuovo membro della famiglia che ha portato felicità e gioia a tutti, soprattutto all’ultra novantenne Nonna Fernanda! Un’adorabile “palla di pelo”! 🥰Grazie Bea & Pierre per il più grande regalo a nostra nonna!!”.

Chi è Fernanda Casiraghi

Pierre è particolarmente legato alla nonna e ai Casiraghi perché lavora nell’azienda di famiglia, trasformata da industria di carbone a impero finanziario proprio da Fernanda e da suo marito Giancarlo Casiraghi. La coppia ha avuto Stefano (marito di Carolina da cui ha avuto Charlotte, Pierre e Andrea), Marco (padrino di battesimo di Andrea), Daniele e Rosalba. Pierre oggi è presidente onorario dell’azienda di famiglia e dell’Associazione degli Imprenditori Italiani del Principato di Monaco.

Oggi la signora Fernanda vive a Villa Cicogna, vicino a Como, e qui riceve i suoi parenti, anche la nuora Carolina di Monaco che ancora la frequenta e la chiama mamma malgrado suo marito Stefano sia morto nel 1990.

Dal canto suo, la nonna paterna di Charlotte non ha mai smesso di frequentare il Principato, partecipando a molti eventi glamour come il Ballo della Rosa e alle cerimonie più importanti, dal matrimonio di Charlene e Alberto di Monaco alle nozze dei nipoti. Appassionata di moda, nel 2017 ha creato il proprio marchio di abbigliamento chiamato Zilea.