La Paris Fashion Week è iniziata (25 settembre-3 ottobre) e Beatrice Borromeo è arrivata, indossando un magnifico abito color cipria impalpabile. Con lei anche il marito Pierre Casiraghi che l’ha accompagnata mano nella mano alla sfilata di Dior.

Beatrice Borromeo, regina della Paris Fashion Week

Beatrice Borromeo è una presenza d’obbligo alla Paris Fashion Week, non solo perché è una delle donne più eleganti d’Europa, ma perché da sempre presta il suo volto alla moda. La cognata di Charlotte Casiraghi infatti da anni è brand ambassador di Dior e come tale non si può permettere di saltare una sfilata della Maison.

Fonte: Getty Images

Così, eccola arrivare alla presentazione della collezione Primavera Estate 2024 di Dior, catalizzando l’attenzione di tutti per la sua bellezza raffinata ed elegante. Beatrice Borromeo sceglie un abito che è la quintessenza della classe. Se la scorsa estate, sempre in occasione della Paris Fashion Week, ci aveva fatto sognare con un look che giocava con le trasparenze, ora invece punta tutto sulla femminilità.

Beatrice Borromeo in Dior

Beatrice indossa per assistere alla sfilata di Dior un abito a corolla rosa cipria impalpabile, a maniche corte, scollo a camicia, bottoni ton sur ton sul davanti e cintura di stoffa in vista. Lo ha abbinato a un paio di décolleté nere dal tacco alto e sottile e a una classica doctor bag di Dior, dallo stile vintage come del resto l’intero suo look che sembra ispirato all’immagine sofisticata di Grace Kelly, nonna di suo marito Pierre.

Fonte: Getty Images

Sempre influenzata dallo stile Grace, la Borromeo porta i lunghi capelli biondi a onde, sciolti sulle spalle mentre il make up punta sui colori pesca e cipria, richiamando la tonalità dell’abito, e illuminando l’incarnato chiaro.

Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo: mano nella mano

Beatrice Borromeo è accompagnata alla sfilata di Dior da suo marito Pierre Casiraghi che evidentemente si è ritagliato del tempo per stare con la moglie. Non è la prima volta che si presenta al suo fianco in occasione di importanti appuntamenti fashion, di certo è molto più presente per lei di quanto sia Dimitri Rassam per Charlotte Casiraghi.

Pierre e Beatrice fanno il loro ingresso mano nella mano e si lasciano fotografare così, sottolineando la loro perfetta intesa, anche se Pierre non si toglie mai gli occhiali.

Fonte: Getty Images

Recentemente la Borromeo ha fatto molto parlare di sé e non solo in quanto brand ambassador di Dior. Infatti, ha realizzato un docu-film per Netflix, Il Principe, dove racconta la verità sull’episodio più misterioso che ha coinvolto Vittorio Emanuele di Savoia, suscitando non poche polemiche e proteste da parte di suo figlio Emanuele Filiberto.

Le inchieste sono sempre state la sua passione, infatti prima di sposarsi faceva la giornalista. E di lei racconta Marco Travaglio: “Quando aveva qualcuno nel mirino, non si arrendeva”. Ma poi ha dovuto lasciare la professione. Il motivo? Lo ha raccontato lei stessa, dopo il matrimonio con Pierre Casiraghi e il suo ingresso nella famiglia dei Principi di Monaco, “i conflitti d’interesse erano troppo alti”. Ma anche dopo le nozze, Beatrice non ha rinunciato alla carriera puntando più sulla moda e sulla regia.