Beatrice Borromeo non ha bisogno di presentazioni: bella, elegantissima, felicemente sposata con Pierre Casiraghi (e con chi altri poteva mai sposarsi?!), mamma di una creatura se possibile ancora più angelica di lei, è un esempio di classe e raffinatezza: uno di quegli esemplari del genere femminile che nasce con l’eleganza direttamente nei cromosomi.

Beatrice Borromeo, la pagella dei suoi look: a pois

Abitino a pois, sandali neri. Uno potrebbe dire: banale. E invece lei ci aggiunge l’occhiale a cuore e rende tutto il look brioso e giovane. Trucco e parrucco ovviamente ineccepibili. Voto 9.

Beatrice Borromeo, la pagella dei suoi look: in nero

Nero sì, ma luminoso! Notate la minigonna portata con una décolleté bassa, la pochette silver abbinata alle scarpe, gli orecchini importanti, ma neri, il trucco adatto a questo look (naturale, con focus sulle labbra). Come faccio a trovarle un difetto? Voto 9.

Beatrice Borromeo, la pagella dei suoi look: a quadri

Look Dior, super parisienne, con basco e pochette a mano dal gusto vintage. Il cappotto a quadri di Dior è portato in modo super elegante con la calza velata (riesce a farmi piacere perfino le calze velate!) e la décolleté a tacco medio. I guantini al polso completano il tutto. Mi tocca darle il mio primo 10.

Beatrice Borromeo, la pagella dei suoi look: da sera

Alla sfilata Alberta Ferretti con un abito che mixa alla perfezione trasparenze, pizzi e colori pastello. Impeccabile. Voto 9.

Beatrice Borromeo, la pagella dei suoi look: in vacanza

Ho scelto appositamente questa foto per mostrarvi che non serve affatto avere addosso abiti haute couture quando si sa come indossarli, perché si riesce ad essere eleganti anche con un semplice abito, una borsa di paglia e delle scarpe da ginnastica. Guardate qui: non ci sono nemmeno trucco o acconciature elaborate. Quando si dice “la classe non è acqua”, questo è l’esempio pratico. Voto 8 (ma solo per fare media con il 10 di prima!).