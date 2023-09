Il basco è l’accessorio più cool del momento!

Fonte: Getty Images Idee di look con il basco

Personalmente, adoro il basco. Ha quel gusto così parisienne e chic che rende un look unico e indimenticabile. Vediamo un po’ come fare per indossarlo con stile e per adeguarlo al nostro look!

Storia del basco

Non che il basco abbia origine francese, anzi: questo copricapo era diffuso tra i contadini spagnoli delle regioni basche (da qui il nome in italiano) ed è il cappello per eccellenza delle forze militari. Ciò nonostante, in termini di moda, ha finito per essere identificato anche con gli artisti, in particolare quelli francesi, da qui il suo fascino senza tempo.

A chi sta bene il basco

Premesso quindi che è un capo che adoro, sono felice di aggiungere che, già dallo scorso autunno, è tornato alla grande. Sta bene a quasi tutti i tipi di viso e con varie acconciature: dal caschetto alla francese, ai capelli lunghi, alla frangetta corta, alla frangia lunga e spettinata stile Brigitte Bardot, fino alla frangia riccia molto anni Ottanta. Basta solo saperlo aggiustare a seconda della nostra fisionomia, spostandolo più avanti o più indietro, oppure inclinandolo come ci dona di più. Io ne ho acquistato uno nero semplicissimo, il più facile da abbinare. Ma il basco non è solo nero: vediamo insieme come indossarlo con stile.

Modelli di basco

Il basco classico

È come il mio: semplice e che sta bene un po’ con tutto. Io lo preferisco con i cappotti, specie quelli destrutturati, non necessariamente in tono con il nero. Potete metterlo anche in color cammello, oppure rosso, il basco nero starà comunque bene.

Il basco colorato

Come sapete ormai benissimo, se indossate un accessorio colorato, fate sì che sia l’unica nota di colore del vostro outfit, quindi: basco colorato sì, ma il resto del look deve essere meno squillante. Nulla vi vieta un total look rosso, ma cercate di staccare almeno con gli accessori.

Il basco decorato

In giro se ne vedono di bellissimi! Con applicazioni, spille, bottoni luccicanti come gioielli o scritte ricamate: a me quelli con le scritte piacciono un sacco! Potete indossarli tenendo a mente quello che ho scritto nei punti sopra, ma un basco così ha un twist in più: potete osare abbinandolo anche ad una giacca militare in fantasia camo, oppure con la classica maglia a righe marinière, che gli darà un tocco très parisien!

Idee di look con il basco

Il basco può essere tranquillamente portato sia di giorno che di sera, vediamo come!

Da giorno

Il basco è perfetto per la mezza stagione per rendere il vostro look più completo ed elegante. Potete metterlo con un cappotto, un trench, una camicia dal taglio maschile, ma anche con un abito stampato: aggiungerà sempre quel tocco chic!

Più elegante

Se il basco è un modello particolare, ad esempio con applicazioni glitter, velette o simili, può essere tranquillamente portato anche in contesti più formali, perfino a cerimonie o matrimoni (l’importante è che non sia nero). Ricordatevi però che sarà perfetto anche con una semplice canotta bianca e una gonna nera per rendere il look super trendy.