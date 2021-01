Abiti da mettere adesso e in primavera: idee per voi

editato in: da

Mi piacerebbe usare di più i miei vestiti: mi dai qualche consiglio per portare in inverno anche quelli primaverili?

Uno dei modi più sostenibili di guardare alla moda è quello di utilizzare il più possibile i capi che abbiamo nell’armadio, quindi adoperandoli in modo trasversale, nell’arco di più stagioni. Un esempio è l’abito da mezza stagione, che si tenderebbe a portare poco e che invece può essere indossato molto più spesso. Come fare? Ecco qualche idea per voi.

Abiti da mettere adesso e in primavera: l’abito in fantasia

Se la fantasia ha un colore fresco e luminoso, potete tranquillamente portarlo anche in inverno. Vi basterà vestivi bene, in modo da non avere freddo. Mettetevi un morbido cardigan di lana tricot, un cappotto e un paio di stivali, da indossare con collant coprenti. Se siete freddolose, aggiungete un cappellino: un basco o anche un fedora o un berretto di lana.

Abiti da mettere adesso e in primavera: cambiate i colori con cui lo abbinate

Se d’inverno indossate un abito con i toni scuri del nero, del bordeaux, del grigio scuro e del marrone, in primavera potete portarlo utilizzando i toni pastello, i bianchi o i neutri. Anche gli accessori fanno la differenza: optate per il color cuoio per un look più primaverile e per il nero per un look più invernale.

Abiti da mettere adesso e in primavera: il tubino

Indipendentemente dal colore, il tubino è decisamente un capo quattro stagioni. D’inverno potete indossarlo con calze coprenti, stivali al ginocchio, un blazer e sopra un cappotto oversize. Durante la mezza stagione potete indossarlo senza i collant, se fa più caldo anche con slingback o décolleté basse e sopra potete mettere una giacca in jeans. D’estate invece potete mettere un sandalo a piede nudo e una borsa di paglia. Il tubino è proprio un abito che si adatta a tutto!

Abiti da mettere adesso e in primavera: l’abito con le maniche a palloncino

Nella mezza stagione potete portarlo con sopra un cappotto o un blazer. D’inverno invece optate per un teddy bear coat e ai piedi mettete un paio di stivali. Vi raccomando le calze coprenti!