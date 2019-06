editato in: da

La lana tricot è bella, c’è poco da fare. I pullover di lana grossa, le sciarpone… non appena fa freddo sono la prima cosa che mi viene voglia di indossare. Ma come fare per evitare l’effetto “uscita dal baule della nonna”? Ecco qui qualche spunto per voi.

Tricot, come abbinarlo con stile: il pull con il cappotto

Sempre elegante, con un paio di jeans slim, una sciarpa magari tartan e una stringata a uomo. Se poi scegliete un cappotto cammello, l’effetto easy chic è assicurato.

Tricot, come abbinarlo con stile: la maxi sciarpa

Più lunga è, più giri le fate fare, più siete stilose! Sceglietela magari in ton sur ton con i pantaloni o la gonna, per avere un look ancora più elegante.

Tricot, come abbinarlo con stile: il pull colorato

Chi ha detto che il pull tricot deve essere solo in colori neutri? Via libera al colore, soprattutto d’autunno! Senape, rosso, verde bosco… sono tutte tinte bellissime. Potete anche sceglierlo in versione norvegese, quindi con quella lavorazione particolare che lo rende più sportivo. Va benissimo con i jeans, ma provatelo anche con un pantalone a sigaretta. Vi raccomando: se mettete il pull colorato e lavorato, il resto del look deve essere basic.

Tricot, come abbinarlo con stile: l’abito

L’abito in maglia ha un suo fascino, soprattutto se è in maglia sottile, morbida e raffinata. Per sdrammatizzarlo, indossatelo con sneakers e una borsa a tracolla o a postino semplice e basica.

Tricot, come abbinarlo con stile: il pull a strati

Come se ci fossimo messe addosso la prima cosa che abbiamo trovato nell’armadio, il concetto è quello: un pull con sopra un altro pull, a prova di super freddolosa. Abbinatelo con un pantalone dalla linea dritta e con scarpe a uomo oppure ankle boots: sarete subito elegantissime.