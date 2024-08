Vestito lungo a fiori: idee di look per essere chic!

Ecco qualche idea di look per indossare un abito lungo a fiori in modo super chic!

In estate un abito lungo a fiori è esattamente quello che serve nell’armadio: è un capo passe partout, semplice e veloce, che potete mettere sia in chiave casual che elegante, vi basta adeguare gli accessori al contesto. Ecco qualche idea per voi!

Abito a fiori estivo: in generale

Quando parliamo di abiti lunghi estivi e freschi, è fondamentale ricordare una cosa: che devono essere in tessuti naturali! Se volete evitare di sudare e puzzare, indossate fibre naturali: cotone, seta, ecoviscose come il tencel, lino, canapa… i materiali naturali sono gli unici che vi faranno sentire fresche e comode e avranno una bellissima resa fluida e fluttuante. Il poliestere, invece, funzionerà come una cappa plasticosa: una volta che farete il cambio con i tessuti naturali, vi assicuro che non tornerete più indietro!

Come abbinare un abito lungo a fiori in chiave elegante

Coloratissimo

Un abito lungo a fiori in colori estivi e non troppo sgargianti è perfetto anche per una cerimonia: se si tratta di una cerimonia informale o di un rito civile, potrete mettere anche qualcosa che abbia le spalle o la schiena scoperta. In caso invece di rito religioso, meglio optare per l’aggiunta di un coprispalle o di uno scialle leggerissimo. Per gli accessori, sarà perfetto se o scarpe o borsa riprenderanno uno dei colori dell’abito.

In bianco e nero

Bianco e nero non sono colori adatti ad una cerimonia, ma sono perfetti per una serata elegante e non troppo formale. Potete completare il look con accessori metal, ad esempio una pochette di paillettes e, se c’è ancora luce, un paio di occhiali con la montatura bianca, più estivi rispetto alla classica montatura nera.

Come abbinare un abito lungo a fiori in chiave casual

In versione slip dress

Lo slip dress è un abito ideale da portare d’estate in chiave casual. Portatelo braless o con un reggiseno a fascia, in modo che le spalline non si vedano. Ai piedi potete mettere un sandalo basso, anche allacciato alla caviglia, oppure un caprese a piede nudo, o ancora minorchine o loafer, o Birkenstock a seconda del vostro stile e delle vostre esigenze.

Con jeans e t-shirt

Ecco un modo furbo e quasi quattro stagioni per indossare un abito lungo a fiori: scegliendo un modello chemisier e portandolo aperto sopra ad una t-shirt e un paio di jeans! Diventa un modo davvero chicchissimo di indossare un capo che altrimenti verrebbe relegato nell’armadio in attesa dei mesi caldi.

Con le sneakers

Se volete decontestualizzare un abito romantico, allora il modo migliore è di abbinarlo con un paio di sneakers! Anche il modello più girly, magari con maniche baloon e scollatura a cuore diventerà easy e portabile anche tutti i giorni per avere un look d’effetto, ma semplice e curato.

Femminile e con le trainers

Anche l’abito più femminile, magari in colori forti e con balze o volant, sarà immediatamente più easy e portabile se abbinato con le trainers, le calzature più sportive e da allenamento. Se vi piace l’idea di un outfit d’effetto, ma non troppo lezioso, questa è la scelta giusta!