Mini e chic. La borsa diventa gioiello con le perle ed eleva ogni tuo look

La borsa con le perle è tornata di moda ed è l'accessorio che aspettavi per rendere spettacolare qualsiasi look (sì, anche leggings e t-shirt!).

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Le migliori borse con perle da comprare

Mini, chic, ma soprattutto preziosa: la borsa con perle è l’accessorio del momento, l’ideale per rendere straordinario qualsiasi look. Un accessorio, da tenere a mano o in spalla, capace di trasformare il tuo outfit, elevando anche il più semplice grazie a perle e perline che creano ricami e disegni.

Le borse con perle hanno fatto capolino sulle passerelle già in autunno, ma ora è arrivato il momento di sfruttare al massimo questo accessorio. Il suo super potere? Non accompagna solamente gli abiti da sera, ma è ottimo per movimentare i look da giorno casual e quelli essenziali.

Guai infatti a relegale la mini borsa in perle al ruolo di semplice accessorio da sera: questa bag da ora per tutta l’estate sarà il tocco da aggiungere ai look, rendendo favoloso sia un abito minimale che la combo classica t-shirt, sneaker e jeans.

Pochette con rose di perle

Caratterizzata da perline sintetiche in colori naturali, questa borsa sembra un oggetto da galleria. Romantica e dal gusto retrò, è dotata di due catene staccabili per sfoggiarla sia a mano che a tracolla. Capiente quanto basta per cellulare, rossetto e chiavi, è perfetta da abbinare ad un abito fluido o un vestito super minimal.

Pochette quadrata in perline acriliche

La forma quadrata strutturata e le perline acriliche rendono questa pochette un accessorio che si colloca alla perfezione al confine tra eleganza e streetwear. Il suo profilo rigido e geometrico la rende moderna e chic, l’ideale da sfoggiare ad una mostra d’arte, ad un aperitivo in centro o ad una cena con le amiche. Abbinala ad un look total black oppure ad un look neutro per aggiungere luce.

Secchiello in perle

Il secchiello interamente rivestito di perle d’imitazione, ispirato all’estetica anni Venti, è quello che mancava nel tuo armadio estivo. La borsa si chiude come una reticella ed è dotata di una pratica sacca interna estraibile. La catena lunga oltre un metro consente di indossarla a tracolla, rendendola più pratica. Abbinala ad un look vintage, a nappe e frange oppure ad un abito scivolato di raso (super di tendenza).

Pochette floreale con paillettes champagne

Questa pochette è un piccolo quadro ricamato: fiori, foglie, paillettes e perline si mescolano su uno sfondo champagne in una composizione che cattura l’attenzione. La lavorazione è artigianale e ogni dettaglio è cucito a mano. Non è solo una borsa, ma un pezzo da collezione. Indossala con abiti floreali o a tinte unita molto sobrie oppure abbinala ad un abito nero per un contrasto drammatico.

Mini bag in perle

Compatta, leggera e versatile, questa bag con perle è perfetta per chi vuole portare con sé solo l’essenziale senza rinunciare ad un tocco di personalità. Abbinalo a look easy chic con sneaker e leggings oppure a mini abiti floreali sfruttando il potere di un piccolo oggetto dal carattere forte.

Clutch con perle vintage

Perle cucite a mano, struttura morbida e una chiusura scintillante con cristalli: questa clutch è senza dubbio una borsa che sa farsi notare. Le dimensioni generose e la doppia catena staccabile la rendono adattabile ad ogni momento della giornata. Si abbina a tutto ed è super pratica!

Pochette triangolo con strass scintillanti

Cerchi una borsa davvero originale? Prova quella con la forma a triangolo! Geometrica, insolita e completamente ricoperta di perle che catturano la luce da ogni angolazione, è la bag ideale per chi vuole distinguersi. La doppia chiusura la rende pratica quanto bella, inoltre è disponibile in più misure.

Borsa di perle Babeyond Pochette a triangolo con perle

Sei in cerca di offerte? Iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram:

Offerte Tecnologia -> Clicca qui

Offerte per la Casa -> Clicca qui

Offerte Moda e Bellezza -> Clicca qui