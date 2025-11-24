Perle, la nuova tendenza matrimonio 2026: come utilizzarle

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Le perle tra i trend 2026

Alcune tendenze non spariscono mai, fanno dei giri immensi e poi ritornano. È il caso delle perle, che nel 2026 torneranno protagoniste assolute nei matrimoni di tutto il mondo.

Il perlage irradierà infatti ogni singolo elemento delle nozze: dalle ghirlande che impreziosiscono l’altare alle decorazioni nella zona del ricevimento, passando addirittura per i calici da champagne, ogni particolare sarà investito di un’allure sofisticata ed elegante. Pronti a lasciarvi conquistare dalla tendenza pearlcore?

Il ritorno delle perle nel 2026

Simbolo per eccellenza dei fiori d’arancio negli anni ‘80 e ‘90, le perle sono destinate a tornare prepotentemente alla ribalta. Secondo Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale in Italia, queste intramontabili pietre preziose saranno infatti una delle tendenze più in voga nel 2026.

Accanto agli unplugged wedding e al trionfo del rococò, nei prossimi 12 mesi troveremo quindi anche il pearlcore: non solo nei gioielli, ma anche negli outfit e negli allestimenti matrimoniali ci sarà spazio per un pizzico di perlage.

Come utilizzare le perle nei matrimoni

Eleganti senza essere eccessive, discrete ma indimenticabili: le perle si adattano ad ogni tipo di cerimonia nuziale. Che abbiate organizzato un ricevimento lussuoso o una festa d’ispirazione retrò, il perlage può davvero essere un valido alleato di stile in ogni singolo dettaglio della cerimonia.

Il look della sposa

Il settore in cui le perle saranno maggiormente utilizzate è chiaramente il look nuziale. Non solo potrete affidarvi a inserti e orli preziosi sugli abiti, ma anche ad accessori ricercati all’insegna del pearlcore.

Un modo discreto per includere questo trend nell’outift è scegliere delle scarpe con un piccolo dettaglio perlato. Le calzature sono coperte per gran parte del matrimonio e compaiono solo in piccoli momenti nelle foto: potete sfruttare questo escamotage per giocare con cinturini alla caviglia con perle o pietre preziose sulla punta delle décolleté.

Anche i guanti sono un indumento tornato prepotentemente alla ribalta nei look nuziali. Potete scegliere un modello al polso o al gomito, e poi utilizzare il perlage per le bordature: in questo modo, riuscirete ad impreziosire abiti particolarmente semplici o minimal.

Infine, gli accessori per il capo possono essere impreziositi e decorati con le perle. Potete puntare su veli ricoperti con una leggerissima pioggia di pietre preziose che doni un effetto “luccicante” e delicato alla sposa, ma anche su modelli birdcage con dettagli perlati che valorizzino e incornicino il viso.

Se avete invece scelto insieme al vostro hair stylist una sofisticata acconciatura raccolta, potete utilizzare fermagli o cerchietti con perle.

La wedding stationery

Se volete dare agli invitati un assaggio di ciò che li aspetta nel giorno del vostro matrimonio, cominciate a disseminare indizi sulle partecipazioni di nozze. Inserite le perle negli inviti, nelle card RSVP o nei segnaposto. Potete scegliere bigliettini con bordi in perlage oppure optare per delle soluzioni in carta perlata, meno d’effetto ma sicuramente più eleganti e raffinati.

Bouquet e composizioni floreali

Anche i bouquet si lasceranno travolgere da questa moda e cederanno all’effetto voluminoso della classica nebbiolina riprodotta esclusivamente con sole perle. Potreste anche scegliere delle composizioni a cascata con gemme e fiori, oppure puntare su soluzioni con fili di perlage intrecciati. Per i bouquet composti da un unico fiore, la scelta più consigliata sono gli spilli perlati.

I bouquet delle damigelle? Possono essere avvolti con giri di perle non necessariamente bianche. Queste pietre esistono in tantissimi colori, sfumature e tonalità: dal classico bianco al rosa tenue, grigio, o persino verde, troverete sicuramente la combinazione perfetta per valorizzare i vostri fiori preferiti, magari abbinandole agli abiti delle vostre bridesmaids.

Infine, non dimenticate sposo e testimoni: boutonnière con dettagli perlati oppure micro-perla incastonata nel fiore del taschino completeranno il look floreale del vostro corteo nuziale.

La torta nuziale

La torta è un elemento fondamentale nelle tradizioni matrimoniali, e può essere utilizzata per valorizzare il tema nuziale. Cioccolato fondente con perle di zucchero commestibili o cupcake floreali con accenti perlati renderanno il dessert un punto focale della festa. Potete aggiungere anche un set di coltelli decorati con perle per completare lo stile.

Decorazioni nuziali per l’altare e il ricevimento

Con il loro bagliore delicato e il mood romantico, le perle sono un accento decorativo perfetto non solo per look e fiori, ma anche per impreziosire il decòr della vostra location nuziale.

Archi o colonne decorate con ghirlande di perle intrecciate saranno ottimi alleati di stile: potete abbinarle sia a fiori bianchi in inverno o estate, che al foliage per un matrimonio autunnale. Se cercate per l’altare una soluzione ancora più originale, potete invece utilizzare un telo con perle cucite o distribuite in modo discreto per un effetto luminoso.

Per una soluzione ancor più suggestiva, soprattutto se avete scelto una location elegante e lussuosa, potete riempire vasi cilindrici con perle sciolte e posizionare una candela al loro interno per un effetto iridescente e romantico durante tutto il ricevimento. E le luci? Lampadari o lanterne arricchiti con pendenti perlati illumineranno la sala come non mai.

Non dimenticate infine lo spazio dedicato alle foto. Create un angolo scenografico con uno sfondo di fili di perle o un arco di palloncini bianchi perlati per un momento divertente e suggestivo: i vostri ospiti adoreranno scattare foto e selfie da postare sui social.

La mise en place del banchetto

L’eleganza delle perle arriverà fin sui vostri tavoli del ricevimento. Vasi di vetro riempiti con perle finte e candele galleggianti, oppure runner di perle intrecciate con rose o ortensie sono degli ottimi centrotavola. Per impreziosire ulteriormente la mise en place, potete anche puntare su dei portatovaglioli di perle o su cartoncini calligrafati con mini gemme incollate come segnaposto.

Anche piatti e posate possono trasformarsi in perfetti alleati per un matrimonio in stile pearlcore: potete ad esempio scegliere sottopiatti trasparenti con bordo di micro-perle, oppure utilizzare un’unica pietra preziosa legata a un filo o a un piccolo messaggio di benvenuto e posizionarla davanti a ciascuna seduta.

Se non avete optato per un menù digitale, infine, potete stampare il vostro su carla perlata e posizionarlo al centro del banchetto: in questo modo, il colpo d’occhio e l’effetto globale saranno ancora più incredibili.