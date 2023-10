Fonte: iStock Una sposa vintage

Appassionati di epoche mai vissute? Lo stile retrò potrebbe essere la soluzione perfetta per regalare al vostro matrimonio un’ allure vintage e ricercata. Le ispirazioni sono molteplici, e vanno dai ruggenti anni ‘20 alle atmosfere hippie dei 70s, senza dimenticare la Swinging London degli anni ‘60. Per una cerimonia pienamente riuscita è comunque necessario che tutto, dalle decorazioni al look nuziale, riporti alla mente la vostra decade preferita. A corto di idee? Ecco qualche ispirazione per un matrimonio retrò coi fiocchi.

Come organizzare un matrimonio retrò

La regola principale per un matrimonio d’ispirazione retrò è chiaramente quella di identificare la decade di riferimento e l’estetica che la caratterizza, magari aiutandosi con una visual board. Per quanto difficile possa essere, è bene focalizzarsi su un unico periodo storico, così che la cerimonia risulti coerente e con un’atmosfera ben riconoscibile. In caso contrario, e cioè limitandosi ad una generica celebrazione del passato, si corre il rischio di accostare elementi troppo differenti con un inevitabile effetto ‘too much’.

Un ruolo chiave è inoltre svolto dalla palette cromatica: solo dopo aver identificato le nuance predominanti nei vostri anni del cuore potrete procedere con la scelta di addobbi e decorazioni. Via libera, quindi, a stampe floreali o psichedeliche per un matrimonio anni ‘70, o a nero ed argento se la vostra decade di riferimento sono gli anni ‘20. Terminate queste operazioni, sarete pronti per adeguare il vostro look al tema dell’evento e curare anche i dettagli secondari, dalla playlist alle bomboniere.

Un look da sposa dal sapore vintage

Protagonisti assoluti della cerimonia, gli sposi devono incarnare con i propri look lo spirito del tema matrimoniale. Non solo gli abiti, ma in particolare modo gli accessori, possono rivelarsi dei validi alleati di stile.

Boho-chic e jumpsuit per uno stile hippie

Lo stile boho chic, caratterizzato da abiti leggeri e senza volume, gonne a balze, e ricami floreali, è un ottimo alleato per i matrimoni ispirati agli anni ’70. Per le spose più eccentriche, una valida opzione è caratterizzata dalla jumpsuit: via libera alle tute con pantalone a palazzo, anticonvenzionali ma allo stesso tempo molto glamour, ma anche a modelli dalle profonde e sofisticate scollature a ‘V’.

Anche in fatto di accessori la parola d’ordine è ‘osare’: potete scegliere tra un cappello a tesa larga, seguendo le orme dell’inimitabile Bianca Jagger, piccoli fiori tra i capelli e fasce con dettagli gioiello per rendere ancora più autentico il vostro look.

L’abito vintage alla caviglia

Affascinate dall’eleganza senza tempo degli anni ’50 e ’60? La vostra ispirazion non può che essere Audrey Hepburn, e in particolare il suo abito da sposa con scollo a barca e gonna alla caviglia. Promossi anche pizzi, ricami e maniche a palloncino, dall’inconfondibile tocco vintage. E l’acconciatura? Sì al velo da sposa, anche se non particolarmente lungo, e alla veletta, per le spose più raffinate.

Frange e perle di stampo retrò

Una cascata di pizzo e frange per le spose che amano l’età del charleston. I migliori alleati? Perle e accessori gioiello per i capelli, da utilizzare per impreziosire sofisticati raccolti. Il velo? Meglio a cloche, che avvolga il capo e regali un tocco di mistero agli outfit più semplici.

Le decorazioni per nozze retrò

Dai centrotavola alle sedute per la cerimonia, è importante che arredamento ed addobbi permettano agli invitati di calarsi immediatamente in un’atmosfera vintage e retrò, come in una sorta di viaggio a ritroso nel tempo. Colori, tessuti e materiali non sono mai stati così importanti.

Salottino art decò

Se avete organizzato una cerimonia in uno spazio all’esterno, allestite un salottino per i vostri ospiti in pieno stile art decò: divani, sedie e poltroncine dai colori sgaragianti, mobili dalle linee geometriche e arrotondate, e cuscini in velluto restituiranno alla location un’atmosfera unica nel suo genere.

Un tocco di vimini e rattan

Sedie a coda di pavone e accenti in rattan per il tavolo degli sposi sono la soluzione ideale per una cerimonia dal sapore hippie e alternativ0. Disponete fiori in gran quantità come centrotavola e l’effetto nostalgico è servito.

L’antiquariato autentico

Perché non regalare un tocco di ‘vissuto’ al vostro giorno più bello? Affidatevi a oggetti e monili di nonni e parenti: tra un orologio a cucù e un servizio di porcellana, ai vostri invitati sembrerà di essere tornati agli anni della loro infanzia.

Illuminazione alternativa

Candelabri, lampadine pendenti dal soffitto e candelieri: provate ad illuminare la vostra location di matrimonio con oggetti molto diversi per stile e forme, adornandoli con fiori e piccoli dettagli colorati. Più vintage di così…

Idee originali per una cerimonia nostalgica

Sono i dettagli a fare la differenza, e a rendere uniche anche le cerimonie nuziali. Qualche soluzione originale, che possa fungere da diversivo durante il ricevimento o divertire gli ospiti, è un particolare irrinunciabile in ogni matrimonio che si rispetti. Soprattutto di stampo retrò.

Angolo per foto retrò

Allestire un angolo per le foto, in cui gli ospiti possano concedersi qualche selfie tra una portata è l’altra, è una soluzione adottata da molti sposi. E perché non trasmofare un van d’epoca in un mini photo-studio su due ruote?

Playlist a tema

Che matrimonio retrò sarebbe senza una colonna sonora ad hoc? Divertitevi a creare una playlist nuziale che rispecchi fedelmente il tema della vostra cerimonia, alternando brani per scatenarsi in pista e romantiche ballad per i momenti più importanti.

Fuga in auto d’epoca

Per un’uscita di scena in grande stile, provate a noleggiare un’auto d’epoca: una fiammeggiante Rolls Royce o una signorile Jaguar lasceranno i vostri ospiti senza parole.

Cartello di benvenuto personalizzato

Il ‘Wedding sign’, ovvero il cartello di benvenuto per gli ospiti all’ingresso del ricevimento di nozze, sta diventando una soluzione molto popolare tra i giovani sposi. Perché non approfittare, quindi, per renderlo il più personale ed affine possibile al tema di matrimonio? Stampe colorate, font di scrittura e materiale scelto per l’insegna vi aiuteranno a rendere ancora più unica la vostra cerimonia.

Bomboniere iconiche

La bomboniera ideale per un matrimonio retrò è un oggetto che racchiuda in sé lo spirito della decade che avete deciso di omaggiare. Qualche suggerimento? Un vinile degli anni ’60, una lampada in stile art deco o una pipa potrebbero far felici i vostri ospiti più nostalgici.