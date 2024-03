Fonte: 123rf Matrimonio pasquale

Complici un’atmosfera festosa e il clima generalmente mite, sempre più sposi scelgono di organizzare il proprio matrimonio nel periodo pasquale. Affascinate dai colori primaverili e dalla “dolcezza” che questa ricorrenza porta con sé, molte coppie optano per una cerimonia nuziale ispirata proprio alla Pasqua e ai suoi simboli.

Una scelta che potrebbe rivelarsi vincente sotto numerosi punti di vista, offrendo il pretesto per un festeggiamento “doppio” e assicurando allo stesso tempo delle nozze romantiche e delicate. State pensando di organizzare un matrimonio a tema pasquale? Ecco qualche idea per voi.

Come organizzare un matrimonio a tema pasquale

Con i suoi colori delicati e l’inevitabile associazione alla primavera, il periodo pasquale potrebbe rivelarsi un’ottima soluzione se state cercando una cornice speciale per il vostro matrimonio. Tuttavia, prima di fissare una data sul calendario, ci sono diverse questioni (anche piuttosto spinose) da affrontare.

Che data scegliere per delle nozze pasquali

Se avete intenzione di officiare il matrimonio in Chiesa, sappiate che secondo la religione cristiana non sarebbe opportuno celebrare il rito nel periodo di Quaresima, ovvero nei quaranta giorni compresi tra il Mercoledì delle ceneri e il Giovedì Santo. Le cerimonie sono addirittura vietate nei giorni del Venerdì e del Sabato Santo.

Nessuna norma religiosa pone invece limitazioni al “sì” nel giorno di Pasqua: tuttavia c’è il rischio che, vista l’importanza della festività, tutte le Chiese possano rivelarsi particolarmente affollate. La soluzione migliore, quindi, sarebbe far ricadere la scelta nei giorni immediatamente successivi a quello della Risurrezione, così da approfittare del clima festivo senza particolari restrizioni.

Matrimonio a tema pasquale: idee per la palette di colori

Un matrimonio pasquale include tutte le tonalità caratteristiche di una palette primaverile. In questo periodo dell’anno si assiste infatti alla fioritura di narcisi e peonie, oltre che ad un rinverdire di parchi e campi. Questi colori, abbinati all’azzurro e ad altre tonalità pastello, possono creare un perfetto schema cromatico. Non parliamo solo di partecipazioni e decorazioni, ma anche degli outfit degli stessi invitati: questi ultimi possono infatti scegliere nuance delicate per i propri abiti, magari abbinandole ad una tonalità di grigio chiaro.

D’ispirazione religiosa, anche il bianco e il dorato possono in realtà regalare un tocco elegante e raffinato alla vostra cerimonia nuziale, meglio se con piccoli accenti di blu o verde. Se infine non siete dei fan delle tonalità pastello, potete optare per diverse sfumature di blu, abbinato al bianco e al viola per creare un’atmosfera senza tempo.

Idee di bouquet per un matrimonio di Pasqua

I bouquet di nozze possono sicuramente rivelarsi un punto di forza di qualsiasi matrimonio pasquale: le spose, infatti, possono scegliere tra composizioni in cui trionfino tonalità pastello, abbinate a gigli e germogli per omaggiare la ricorrenza religiosa. Tra le varietà più gettonate c’è senza dubbio la clematide, disponibile nei colori viola, rosa e bianco, da abbinare a rose e fogliame verde.

La gipsofila, nelle tonalità dell’azzurro, del lilla e del bianco, è un’ottima opzione per le spose più romantiche, oltre che un perfetto tributo alla primavera. Infine, impossibile non menzionare le peonie: sceglietele nelle sfumature di rosa, e abbinatele a rose, ortensie e protee per una composizione floreale degna delle migliori fiabe.

Decorazioni: le migliori idee per un matrimonio in stile pasquale

Tanto il luogo del rito, quanto quello del banchetto, possono essere impreziositi con dettagli e decorazioni per creare la giusta atmosfera e rendere omaggio al tema pasquale.

Decorazioni per la Chiesa e gli esterni

Impossibile non sfruttare tutte le potenzialità dei fiori per regalare un tocco delicato e romantico alla vostra cerimonia pasquale. Durante il rito, ad esempio, potreste usare delle peonie per accompagnare la navata centrale della Chiesa che vi condurrà all’altare, oppure legarle con dei nastri alle sedute dei vostri invitati.

Se avete pensate ad un rito all’aperto, invece, non potrete assolutamente rinunciare ad un arco nuziale. Potreste optare, ad esempio, per una struttura in legno ricoperta con fiori e foglie verdi, oppure abbracciare uno stile più rustico e poco appariscente.

Infine, qualora abbiate previsto un ricevimento all’aperto, non potrà assolutamente mancare un angolo lounge in rattan. Ideale per i matrimoni in stile cottagecore, ma non solo, questa soluzione permetterà ai vostri ospiti ed invitati di rilassarsi tra una portata e l’altra.

Decorazioni pasquali per i tavoli

Dall’antipasto alla cena, il table setting è sicuramente tra i protagonisti indiscussi di ogni matrimonio. Per rendere il vostro banchetto il più possibile in linea con il tema pasquale, potreste ad esempio optare per dei centrotavola floreali, magari predisponendo tulipani e peonie in piccole cassette di legno. Per un effetto ancor più sorprendente, invece, potete puntare su delle bottiglie di vetro colorato.

Molti sposi, infine, scelgono delle alternative dal tocco artistico e romantico: tra le idee più gettonate, c’è quella di posizionare accanto al menù delle gabbiette per uccelli, in cui inserire delle candele o degli stralci d’erba con uova colorate.

Matrimonio a tema pasquale: consigli per il menù

Se avete deciso di organizzare il vostro matrimonio nel periodo pasquale, potreste dover osservare qualche accorgimento a tavola per venire incontro alle esigenze degli invitati più religiosi. Qualora il “sì” coincida con uno dei Venerdì di Quaresima, ad esempio, pensate a delle alternative a base di pesce e verdure: in queste giornate, infatti, i Cattolici praticanti non possono mangiare carne.

Se cercate invece dei piatti a tema per il menù, potete concentrarvi su antipasti sfiziosi e colorati, o tartine che ricordino le forme di colombe e conigli. Capitolo a parte meritano i dolci: servire dei macarons rosa, azzurri e verdi potrebbe essere un’ottima soluzione non solo per soddisfare gli invitati più golosi, ma anche per aggiungere un tocco di colore alle vostre tavole.

In quanto alla torta nuziale, potete decorarla ed impreziosirla per renderla in tutto e per tutto un degno dessert pasquale. Molti sposi scelgono di rivestirla con della glassa rosa, giallo chiaro o verde muschio, in piena linea con le nuance primaverili. Un’idea altrettanto brillante potrebbe prevedere invece delle guarnizioni floreali: piccole rose o margherite in pasta di zucchero renderanno la vostra torta nuziale una vera e propria gioia per gli occhi (oltre che per il palato).