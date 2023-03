Partecipazioni matrimonio fai da te: trucchi e idee

Fonte: iStock

Gli inviti di matrimonio, spesso, finiscono dimenticati in qualche cassetto remoto. Quasi tutti, tranne quelli più originali. E cosa c’è di più originale di una partecipazione fai da te, un invito unico e irripetibile capace di racchiudere al meglio la vostra storia d’amore e il mood del grande giorno che state organizzando.

Inoltre, realizzare in casa le partecipazioni di matrimonio permette di risparmiare non di poco sul budget delle nozze, il che non guasta mai. Ecco allora un dettagliato piano di azione e qualche esempio cui ispirarsi per realizzare al meglio le proprie partecipazioni di matrimonio. Nessuno potrà resistere all’invito!

Partecipazioni matrimonio fai da te: da dove iniziare

Realizzare le partecipazioni matrimonio da sé è un’impresa senz’altro divertente – specie se si coinvolgono mamma e amiche – ma che richiede anche tanta pragmaticità. Prima di tutto, bisogna stilare una lista chiara e sicura degli invitati, così da sapere con esattezza quanti inviti bisognerà realizzare e quanto materiale acquistare (da questo punto di vista meglio abbondare, tenendo conto di prove iniziali e di qualche bigliettino da rifare).

In secondo luogo, bisogna sempre tenere in considerazione lo stile che si vorrà dare al matrimonio. Se la location scelta è in campagna e il menù a base di prodotti tipici non si potrà di certo optare per un invito in stile marino. Allo stesso modo, bisogna tener conto della formalità dell’evento: una cena elegante richiede inviti all’altezza, mentre in caso di cerimonia informale si potrà optare anche per degli inviti più ironici e scanzonati.

Infine, per quanto originali e ricchi di idee si possa essere, male non farà spulciare il web alla ricerca di ispirazione. Social network, blog e siti del settore sono una fonte inesauribile, dove scoprire le ultime tendenze e gli stili più originali. Prendetevi un paio di pomeriggi di esplorazione prima di mettervi al lavoro.

Come scegliere il materiale per le partecipazioni matrimonio

Dopo aver deciso lo stile delle partecipazioni, è l’ora di acquistare il materiale necessario alla loro realizzazione. In sintesi: buste, cartoncini, spago o nastro per chiuderle o, nei casi più raffinati, della cera lacca e un timbro personalizzato. I matrimoni shabby chic, ad esempio, andranno a nozze con spaghi di paglia e carta grezza; mentre le cerimonie più classiche ben si sposeranno a una tradizionale busta bianca.

Quali colori scegliere per busta e cartoncini? Non esiste una regola precisa, via libera alla creatività. Se il matrimonio avrà un colore a tema, allora l’ideale è riprenderlo anche nelle partecipazioni. I toni più classici sono quelli chiari del bianco, crema e avorio. Tonalità che ultimamente vengono declinate nei colori pastello, altrettanto delicati ma più moderni, dal celeste al rosa cipria fino, perché no, al verde menta.

Attenzione anche alla tipologia di carta scelta. Se troppo sottile potrebbe infatti sgualcirsi, spiegazzarsi o, peggio, strapparsi molto facilmente. L’ideale è optare per della carta più spessa, simil cartoncino. La grammatura più utilizzata per le partecipazioni matrimonio è quella da 150 grammi, resistente ma non ingombrante.

Partecipazioni matrimonio: scritte a mano o al pc

Non c’è niente di più raffinato e unico delle partecipazioni scritte a mano. Ma c’è un enorme però: affinché ne valga la pena bisogna avere una calligrafia all’altezza, elegante e, soprattutto, comprensibile a tutti. C’è chi sceglie di affidare il compito a un dattilografo professionista e chi, invece, ha la mano così ferma da far da sé. Per tutti gli altri c’è sempre il computer che, in ogni caso, se ben usato può dare grandi soddisfazioni.

Se si procede a scrivere digitalmente le proprie partecipazioni bisogna, prima di tutto, scegliere un font. Anche in questo caso, è bene tenere a mente lo stile del matrimonio e restarvi fedeli. Sul web sono numerosi i siti che raccolgono i font più disparati, facilmente scaricabili e installabili sul proprio pc. È bene sempre acquistare due font diversi: uno più grande, per le informazioni principali, e uno più piccolo per i dettagli.

Cosa scrivere sulle partecipazioni di matrimonio

Ogni matrimonio è unico e così sono le sue partecipazioni, vi sono alcune informazioni, però, che proprio non possono mancare su nessun invito di nozze. Si tratta di:

Nome degli sposi

Data e orario

Luogo e indirizzo della celebrazione

Luogo e indirizzo del ricevimento

Contatti degli sposi per inviare la conferma

Tutte queste informazioni, soprattutto quelle riguardanti orari e indirizzi, devono essere ben visibili e scritte nel modo più chiaro possibile. L’invito al ricevimento può anche essere comunicato su un cartoncino a parte, in caso ci siano invitati che saranno presenti solo alla celebrazione o viceversa. Necessario anche ricordarsi sempre di chiedere agli invitati la conferma della loro presenza.

Una volta inserite le informazioni immancabili, ci si può anche sbizzarrire. C’è chi, ad esempio, opta per uno stile davvero informale, chi inserisce nel testo anche una foto o – ancor più divertente – una caricatura degli sposi. Chi, infine, per assicurarsi che nessuno si perda e tutti gli invitati giungano a destinazione, allega alle partecipazioni anche una mappa dettagliata delle location.

Dove stampare le partecipazioni

Una volta realizzato il progetto e acquistato il materiale necessario, non resta che stampare le partecipazioni di nozze. A meno che di lavoro non si faccia i tipografi, le opzioni sono due: utilizzare i servizi di un portale web o rivolgersi a una copisteria. Seppur i portali web siano oggi sempre più competenti e professionali, una copisteria fisica resta la scelta migliore, perché permette di vedere e toccare con mano prima di procedere all’ordine definitivo.

Partecipazioni matrimonio digitali, per gli sposi più smart

In tema di partecipazioni, una scelta davvero originale, decisamente giovane e anche rispettosa dell’ambiente, è quella di optare per inviti digitali. Ovvero dei pdf da recapitare agli invitati tramite e-mail o, in modo ancora più informale, su WhatsApp. Le regole da rispettare sono le stesse degli inviti cartacei, ma servirà realizzare uno schema grafico unico e accattivante. I più esperti potranno farlo in autonomia sul web, agli altri consigliamo di affidarsi a un grafico professionista.