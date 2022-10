Come scegliere il menu del matrimonio

Fonte: Shutterstock

Il buon cibo è molto importante nella vita degli italiani. Perfetto per suggellare i momenti della convivialità, il cibo unisce anche durante i festeggiamenti di nozze. Se si riesce a centrare la scelta del menu di matrimonio non si potrà che rendere ancora più indimenticabile il giorno speciale della propria unione.

Ne consegue, dunque, che la scelta del menu matrimonio rappresenta una delle fasi più importanti, ma anche più impegnative che dovranno prendere i futuri sposi. Per compiere efficacemente questa scelta, sarà necessario considerare diversi fattori che, a primo impatto, possono sembrare davvero difficili da mettere insieme. Vediamo quali sono.

Consigli utili per la scelta del menu matrimoniale

In primis, il menu delle nozze deve rispecchiare, in tutto e per tutto, lo stile scelto per la cerimonia. In secondo luogo, si dovrà prendere in considerazione la stagionalità delle materie prime che saranno inserite nel menu. Il terzo fattore, non meno importante, è necessario tenere bene a mente le esigenze particolari degli ospiti (es. vegetariani, vegani, intolleranti, bambini etc.). Quest’ultimo si rivela un punto piuttosto facile da rispettare se si è in presenza di un numero di ospiti esiguo. In caso contrario, si potranno chiedere eventuali intolleranze o diete particolari e cercare di adeguarsi, nei limiti del possibile, fornendo alternative. Naturalmente, non si potrà pensare ad un menu di matrimonio senza tenere in considerazione il budget totale di cui dispongono gli sposi.

Una volta rispettati questi canoni, si potrà scegliere se affidarsi a degli esperti di catering e/o banqueting. Saranno loro ad occuparsi non solo dell’allestimento della location ma anche della preparazione dei piatti. Affidarsi a degli esperti potrebbe aiutare ad orientarsi nel maremagnum di proposte di cibi e combinazioni. In alternativa, ci si può affidare alla location, se fornisce anche il servizio di ristorazione.

In ogni caso, sarebbe meglio provare i piatti prima di scegliere lasciandosi consigliare dagli chef. Proprio grazie a questi ultimi, infatti, sarà semplice capire se i piatti che incontrano il gusto degli sposi si possono preparare e sono costituiti da materie prime reperibili facilmente.

In linea di massima, si può affermare che un menu di matrimonio perfetto è quello il più alternato ed armonico possibile. Il che significa che si può optare per portate dal gusto diverso ma che abbiano colori diversi perché anche la vista deve essere assecondata.

Un menu di matrimonio ben fatto non è composto soltanto da piatti impiattati bene ma anche da altri aspetti, non meno importanti. Bisogna, infatti, prendere in considerazione la quantità di piatti che si decide di offrire, in rapporto alla qualità e al tempo di cui si dispone.

Anche le tempistiche si riveleranno fondamentali. Il ricevimento si svolgerà a pranzo o a cena? Le linee guida prevederebbero che un menu di matrimonio completo non dovrebbe durare più di tre ore, ma si sa che il tempo, durante il ricevimento di nozze può essere davvero molto relativo. Sul tempo incide la quantità. I piatti non dovranno essere troppo abbondanti o tantomeno scarni. Si può sempre prevedere il bis per le pietanze che gli ospiti hanno gradito di più.

Il tutto senza dimenticare il beverage. Ci dovranno essere acqua e vino a cui è possibile aggiungere bibite fresche (soprattutto se è estate), bollicine per accompagnare torta e dolci, un corner di liquori ed amari finali. Farsi consigliare da chi si occuperà del catering o dalla stessa location potrà essere una buona idea per comprendere meglio gli abbinamenti. Una volta deciso il menu, dovrà essere stampato nero su bianco. La grafica potrà richiamare quella degli inviti o essere stilata ad hoc insieme ai segnaposto.

Menu di matrimonio a base di carne

Se si vuole servire un menu matrimonio a base di carne, per comporlo non si può che partire dall’aperitivo dove saranno servite diverse tipologie di prosciutto da tagliare al coltello. Un’ottima idea, se si ama il crudo, è quella di servire carpacci e tartare, soprattutto se la stagione lo permette.

Se si preferiscono le idee dinamiche e divertenti, inoltre, si può puntare su una grigliata mista da servire, magari, anche in piedi. In generale, un menu di questo tipo, si compone di salumi e formaggi selezionati accompagnati da rustici per gli aperitivi, primi e secondi piatti con carne di diverso tipo, inclusa la selvaggina.

Menu di matrimonio a base di pesce

Se le nozze si terranno in una località di mare, dove il pesce è la materia prima per eccellenza, il menu di matrimonio non potrà che essere a base di pesce. Sin dall’antipasto, si possono servire un’ottima frittura di pesce nel tipico cuoppo, composta da calamari, gamberi e misto di paranza. Anche i primi potranno essere a base di pesce come, ad esempio, i risotti o le crespelle ripiene ma soprattutto non bisogna dimenticare i secondi come i carpacci o gli spiedini di pesce. È bene ricordare che un menu a base di pesce, molto spesso, viene considerato come il principe dei menu raffinati.

Menu di matrimonio semplice

Un menu di matrimonio semplice ma pur sempre appetitoso e corposo, tiene conto della stagionalità degli alimenti, presenta piatti che, in linea di massima, possono piacere a tutti ed è completo. Tra i menu di matrimonio semplice rientra quello della tradizione italiana, per chi non vuole scegliere tra pesce e carne.

Un esempio di questa tipologia di menu potrebbe essere composto da un aperitivo di benvenuto, con beverage e stuzzichini finger food, il tutto servito a buffet. Gli fanno seguito una serie di pietanze servite al tavolo. Si parte con i primi, uno di terra e uno di mare. Prima del secondo, a scelta tra terra e mare, può essere servito un sorbetto per staccare. Il menu matrimonio semplice si concluderà con la wedding cake. Naturalmente, non si dimenticherà il beverage fatto da acqua, vino (sia bianco che rosso) e spumante.

Menu di matrimonio estivo

I matrimoni estivi sono sicuramente tra i più gettonati. Complice il clima e le tante ore di luce permette di poter vivere gli spazi aperti, anche la sera. Per quanto riguarda il menu per un matrimonio estivo: come orientarsi? Bisogna tenere a mente che mangiare tanto o troppo quando fa caldo non è assolutamente una buona idea.

Ecco perché un menu matrimonio estivo dovrebbe essere leggero e, al tempo stesso, rinfrescante. Via libera ai gusti delicati, con qualche attenzione in più alle bevande. Si potrebbe offrire un aperitivo appena usciti dalla funzione civile o religiosa, allo scopo di rinfrescare gli ospiti prima di arrivare in location. Sarebbe divertente noleggiare un carretto delle granite pittoresco e mai banale.

Per quanto riguarda i piatti del menu, se la location è in una zona di mare, la scelta ricadrà su pietanze a base di pesce. Il tutto completato da varie insalate, verdura e frutta stagionale. Se sposi e ospiti sono amanti del genere, nel buffet o nell’aperitivo di apertura può essere allestito un angolo sushi per stuzzicare il palato anche degli invitati più esigenti. Al buffet di dolci si potrà aggiungere quello con la frutta tagliata ad arte: non solo buono ma anche bello da vedere. Se il buffet di dolci non incontra i gusti degli sposi, si può servire gelato: anche gli ospiti più piccini rimarranno stupiti.

Menu di matrimonio autunno/inverno

Non ci si sposa soltanto in estate ma anche in autunno/inverno, quando l’atmosfera si fa ancora più romantica. Un menu di matrimonio autunno/inverno non può mancare di quegli ingredienti che la natura, in questo periodo dell’anno, ci mette a disposizione. Tra gli alimenti doc non mancano i funghi che possono essere serviti come guarnizione ma anche sotto forma di sughi e creme. Ad essi si aggiunge il tartufo, tubero pregiato e autunnale, caratterizzato da un sapore intenso che si sposa perfettamente con i primi.

Nei menu invernali e autunnali di nozze si possono inserire anche delle zuppe, delle vellutate e dei consomme che si potrebbero adattare perfettamente anche a chi segue una dieta vegetariana o vegana. Senza dimenticare che, se le temperature sono davvero molto rigide, possono essere un toccasana per scaldarsi.

Come primi piatti, le proposte principali possono includere anche i risotti, in cui gli chef possono dare il meglio di sé, esaltando i prodotti che ci offre la natura e, al tempo stesso, stupire i commensali.

Un altro ingrediente principe dell’autunno è rappresentato dalle castagne che possono essere usate nelle pietanze ma possono diventare anche protagoniste. Perché non allestire un angolo dove servire caldarroste appena fatte? Potrebbero affiancare il tavolo dei dolci dove non dovrà mancare la cioccolata.

Menu di matrimonio raffinato

Soprattutto se si ha a disposizione molto budget oppure una lista di invitati esigua, gli sposi potrebbero scegliere di offrire ai propri commensali un menu di matrimonio raffinato. In questo caso, si potrebbe proporre il menu degustazione della location oppure recarsi in un ristorante stellato. Le emozioni del palato si aggiungeranno a quelle vissute durante la giornata per un matrimonio indimenticabile, sotto tutti i punti di vista.