Consigli per scegliere la perfetta location di nozze

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Location di nozze

Affinché una cerimonia di nozze possa considerarsi pienamente riuscita, non è necessario avere a disposizione una location a 5 stelle. Così come per gli altri aspetti del rito, ad ogni modo, è importante che il luogo rispecchi pienamente l’estetica del ricevimento e le esigenze degli sposi.

Che si tratti di una villa o di un giardino privato, di uno speakeasy poco conosciuto o di una tenuta in affitto, ci sono alcuni parametri da tenere in considerazione per evitare scelte sbagliate o poco coerenti. Ma quali sono gli step da seguire per scegliere una perfetta location di matrimonio?

Come scegliere la location per un matrimonio

Quando si parla di location per eventi, gli sposi hanno a disposizione due opzioni: scegliere una struttura che metta a disposizione solo lo spazio, oppure puntare su una soluzione full-service, in cui sono invece inclusi anche cibo, catering, bar e decorazioni.

Qualunque sia il tipo di location che state considerando, le regole per cercarla, visitarla e prenotarla restano le stesse. È infatti importante avere tutte le informazioni fin dall’inizio prima di firmare: regolamenti sul rumore, durata dell’evento, disponibilità per l’allestimento, opzioni di menù, scadenze di pagamento, piani in caso di pioggia sono sicuramente fattori che potrebbero influenzare la scelta.

Se avete fissato la data del sì e state valutando diverse opzioni nello scegliere la vostra location, ecco quali fattori non possono assolutamente passare inosservati.

Stabilite il numero degli invitati

Anche se è probabile che non tutti gli invitati confermino la propria presenza, è necessario comunque puntare su uno spazio che possa potenzialmente ospitarli tutti. Qualora riusciate a trovare una struttura adatta ad un minor numero di persone di quelle previste, siate pronti a cambiare il formato della festa, passando da una cena servita a un ricevimento tipo cocktail, oppure a ridurre la lista degli invitati.

Anche se modificare il tipo di servizio o tagliare qualche parente lontano potrebbe permettervi di considerare uno spazio più piccolo, riempire una location fino alla sua capienza massima spesso significherebbe creare un ambiente troppo affollato. Chiedete sempre planimetrie di esempio per il numero di invitati previsto in tutte le fasi del matrimonio, contate le sedie e assicuratevi che ci stiano davvero e che la disposizione vi piaccia.

Organizzate la vostra ricerca in modo dettagliato

Tenere traccia di costi, vantaggi e requisiti di ogni possibile location richiede un’organizzazione attenta: create quindi un foglio di calcolo che vi permetta di confrontare le diverse opzioni passate al vaglio.

Una lista dettagliata può aiutarvi a escludere le location che non soddisfano i vostri requisiti essenziali, come l’assenza di uno spazio esterno o la chiusura nel week end. Porre domande specifiche su serivzi offerti ed eventuali extra prima della visita può anche aiutarvi a capire meglio i costi della location.

Pensate a un’estetica precisa

Con così tante location tra cui scegliere, è importante avere almeno un’idea generale di come vogliate che sia il giorno del sì: sognate un matrimonio all’aperto o temete l’idea di dover prevedere un piano per la pioggia? Preferite un hotel che possa ospitare tutti gli invitati per il weekend o pensate a una cena intima con poche persone? Restringere il campo, in questi casi, aiuta moltissimo.

Provate anche a considerare almeno un’opzione “fuori dagli schemi”: concedetevi una visita in un giardino nel caso in cui avevate pensato a un hotel, oppure valutate un vigneto in alternativa ad una fattoria. In questo modo, saprete di non avere rimpianti.

Non sottovalutate il fattore budget

Non limitatevi a perlustrare solo location a prova di budget. Visitare anche strutture più costose, infatti, potrebbe aiutarvi a capire meglio quali sono davvero le vostre priorità: potreste infatti convincervi a riorganizzare il budget o a ridurre la lista degli invitati per rendere possibile una location più costosa.

Le situazioni vanno vagliate caso per caso: un luogo più caro potrebbe offrire servizi inclusi che altrove paghereste a parte, oppure potrebbe avere un prezzo finale che comprenda elementi che in un’altra location sarebbero extra, come un servizio bar di alto livello o la torta.

Detto ciò, c’è comunque una linea sottile tra una location full-service che potreste permettervi e una completamente fuori portata. Nel caso della seconda categoria, non ha senso neppure prenderle in considerazione.

Lavorate con l’immaginazione

Durante le visite alle location, non limitatevi a prendere in considerazione esclusivamente quello che avete sotto i vostri occhi. Un sopralluogo diurno in uno spazio vuoto e ben illuminato vi darà un’impressione molto diversa rispetto all’atmosfera di un matrimonio serale.

Scegliere una location che credete abbia un margine di miglioramento può ispirare voi e il vostro wedding planner a mascherare eventuali difetti e punti di debolezza: davanti a uno spazio vuoto potete comprenderne potenziale e possibilità. La perfezione, invece, limita le possibilità e la personalizzazione.

Collaborate con il partner

Anche se molte coppie preferiscono dividersi i compiti dell’organizzazione del matrimonio, la scelta della location dovrebbe coinvolgere entrambi. Visitare in coppia le cornici scelte, oltre ad assicuarsi che incontrino il gusto di entrambi gli sposi, offre diversi vantaggi: i partner, infatti, tendono a fare domande diverse.

Se qualcuno potrebbe riconoscere maggior importanza al fattore estetico, l’altro potrebbe invece preoccuparsi di menù e servizi extra. In queste situazioni è sempre interessante avere un confronto.

Attenti alle nuove location

Essere tra le prime coppie a sposarsi in una location appena aperta ha pro e contro: da un lato si può avere più libertà di personalizzazione con fornitori che non hanno ancora lavorato lì, dall’altro lo staff sarà ancora in fase di rodaggio. In queste circostanza è quindi ancor più importante affidarsi a un wedding planner e ad un team di esperti.

Ciò non vuol dire che non vi siano dei vantaggi: il vostro team potrà infatti sfruttare al massimo lo spazio senza il vincolo del ‘abbiamo sempre fatto così’.

Non aspettatevi la perfezione

Non importa quanto una location sembri perfetta nella galleria online o quanto sia piaciuta a un’amica: nessuno spazio è senza difetti al 100%. Al momento della visita, quindi, preparatevi ad accettare delle imperfezioni: potrebbe piacervi la location ma non il pavimento, o lo spazio ma non un lampadario.

Scegliete una location che vi piaccia per l’80–90% del totale, e lavorate con il team per valorizzare gli aspetti migliori. Il resto si può creare con design, decorazioni e illuminazione.