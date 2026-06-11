Chanel Totti, perché si parla di un flirt con il rapper Le One

Perché si parla di un flirt tra Chanel Totti e il rapper Le One: gli indizi raccolti negli ultimi giorni lasciano presagire del tenero

IPA Chanel Totti

Reduce dalla vittoria a Pechino Express 2026 in coppia con l’amico Filippo Laurino e con una popolarità che cresce di settimana in settimana, Chanel Totti si ritrova ora al centro di un’indiscrezione sentimentale: sarebbe stata avvistata in atteggiamenti complici con Gaetano Di Maio, in arte Le One, giovane rapper campano di 23 anni. Una voce che si è alimentata nel giro di pochissime ore grazie a una serie di indizi (tutti social: video, stories e follow reciproci) che i fan più attenti hanno notato.

Chanel Totti e Le One, gli indizi che hanno scatenato il gossip

Ma come è nata l’indiscrezione? Tutto è partito dalla alcune clip online, girate durante un live di Le One a Milano. Chanel Totti è presente nei video, precisamente sul palco accanto al rapper. Non sembrava una semplice spettatrice, considerando che era lei a tenere la giacca del rapper. Ed è bastato dunque questo gesto a lasciar presagire un avvicinamento tra i due.

Dopo l’avvistamento, sono arrivati i primi indizi: Chanel e Le One si seguono a vicenda su Instagram, anche se è una prova abbastanza debole. A incuriosire sono state anche alcune stories pubblicate da Chanel: sullo sfondo, una vista milanese e riferimenti musicali che hanno spinto molti a collegare quelle immagini all’ambiente di Le One, anche se nell’inquadratura non compare nessuno. Secondo i fan, però, potrebbe essere stata in compagnia del rapper campano. Coincidenze? Forse.

Al momento, però, sono solo ipotesi, considerando che Chanel non ha confermato né smentito e, del resto, anche durante Pechino Express aveva tenuto la vita privata lontana dal racconto televisivo; il riserbo è ormai un tratto distintivo della sua personalità. Dopo la storia con Cristian Babalus, dal 2023 al 2025, non aveva più ufficializzato nuove relazioni. Ma qualcosa potrebbe essere cambiato nelle ultime settimane.

Chi è Le One, il rapper che piace ai giovanissimi

Se il nome Le One non vi dice molto, probabilmente non avete un figlio adolescente. Gaetano Di Maio, classe 2003, è tra i nomi più in tendenza del rap italiano under 25. Originario di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, ha iniziato a scrivere i primi testi a soli 13 anni, con una lunga gavetta, anche se la svolta è arrivata abbastanza presto con Addo staje, brano che ha totalizzato ben 44 milioni di stream conquistando il disco di platino.

Oggi Le One conta oltre 1,2 milioni di ascoltatori mensili sulla piattaforma, numeri che lo posizionano stabilmente tra i rapper italiani emergenti più seguiti. Nella sua discografia spiccano anche Yamal, che ha superato i 30 milioni di stream aggiudicandosi il Disco d’Oro, e Diego, a quota 12,3 milioni.

Prima di Chanel, il suo nome era stato accostato a quello di Melany Musillo, influencer e creator con cui aveva avuto una relazione. Rapporto che, a quanto pare, si sarebbe chiuso prima dell’inizio delle voci sulla Totti. C’è davvero un flirt in corso tra Le One e Chanel? Lo diranno i prossimi giorni, con un’eventuale smentita o conferma. Intanto, dopo l’ottima prova a Pechino Express, finalmente è a casa, dalle persone che ama, pronta per le prossime avventure (speriamo in televisione).