Cristian e Chanel Totti in vacanza insieme: le cene di lusso, le feste e il legame speciale

Cristian e Chanel Totti non sono solamente fratelli, ma prima di tutto amici: la vacanza in Grecia fra lusso e divertimento.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Chanel Totti

Cristian e Chanel Totti sono inseparabili, così tanto che hanno deciso di partire in vacanza insieme fra cene di lusso e party. I figli di Ilary Blasi e Francesco Totti sono legatissimi e hanno un ottimo rapporto raccontato anche su Instagram. Non sono solamente fratelli, ma anche amici e adorano passare del tempo insieme.

Cristian e Chanel Totti in vacanza insieme: lusso, party e cene

Su Instagram, Cristian e Chanel Totti hanno condiviso alcune foto e video che raccontano la loro vacanza in Grecia. I due fratelli sono partiti alla volta di Mykonos per trascorrere giorni all’insegna del mare, ma soprattutto di feste scatenate.

A pubblicare il video che riassume la vacanza di Chanel e Cristian con gli amici è stata Melissa Monti, la fidanzata del primogenito di Ilary Blasi e Francesco Totti. Nelle immagini vediamo il gruppo in aeroporto, poi finalmente in Grecia, fra sushi sulla spiaggia, party a bordo piscina e cene di lusso.

19 anni lei, 20 anni lui, Cristian e Chanel sono legatissimi e hanno sempre avuto uno splendido rapporto. Nelle immagini ballano, cantano e si divertono insieme. Dopo aver conquistato Mykonos, i figli di Ilary Blasi sono volati a Miami, fra locali e party, sbarcando infine a Forte dei Marmi.

Cresciuti sotto i riflettori, Cristian e Chanel sono conosciutissimi dal pubblico che li ha visti cambiare e maturare di fronte alle telecamere. Era il 2017 quando i due accompagnarono, timidi ed emozionati, Francesco Totti per il suo ultimo giro di campo allo Stadio Olimpico con cui salutava il calcio e i fan della Roma.

Il rapporto bellissimo di Cristian e Chanel Totti

Da allora sono cambiate tante cose nella loro vita. Nel luglio del 2022 Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati dopo oltre vent’anni di matrimonio. Una coppia iconica e amatissima dal pubblico, arrivata al capolinea fra veleni e accuse, con la questione della casa dell’Eur e dei Rolex rubati.

Durante la sua partecipazione a Pechino Express, Chanel Totti aveva parlato brevemente del dolore per la fine del matrimonio dei genitori. La giovane aveva parlato della separazione fra Ilary e Totti, spiegando di aver trovato un grande sostegno nel fratello maggiore Cristian e di aver provato in ogni modo a proteggere la sorellina minore Isabel.

“Non è stato facile – aveva confessato la giovane, parlando dell’addio fra Ilary e Totti -, soprattutto per me e mio fratello, visto che siamo riusciti a preservare la mia sorellina, essendo piccola”.

Chanel aveva poi spiegato di non essersi schierata da una parte o dall’altra, ma di aver provato a stare accanto ai suoi genitori. “Solo noi sappiamo come sono andate le cose, al netto di quello che dicono gli altri – aveva confidato -. Ma aver affrontato questa situazione quando ero ancora più piccola, non è stato facile. La gente parla, specie sui social, ma dietro quei telefoni c’eravamo noi: alla fine in casi come questi ci vanno a rimettere i figli, oltre che i genitori”.