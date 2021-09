Andrea Roncato dalla Bortone: la storia speciale di sua figlia Giulia

Venezia 77, Andrea Roncato e Nicole Moscariello innamorati sul red carpet

È una famiglia allargata, quella che ha fatto il suo ingresso nello studio di Oggi è un altro giorno. Serena Bortone, infatti, ha accolto Andrea Roncato e con lui, due persone speciali: la moglie Nicole Moscariello e la figlia di lei Giulia Elettra Gorietti. Visibilmente felici e sereni, i tre hanno raccontato come è stato facile per loro incontrarsi e volersi bene.

Andrea Roncato, l’incontro con Giulia che gli ha cambiato la vita

È una storia, quella tra Andrea e Nicole, che ha inizio quasi 12 anni fa. Ma a dare vita a tutto, non è stato l’incontro con colei che oggi è la moglie di Roncato, bensì con sua figlia Giulia. È lei a conoscere per prima l’attore e a provare nei suoi confronti un grande senso di affetto. Diventano amici, e da tali iniziano a frequentarsi, senza mai pensare di dar vita ad una relazione amorosa: “Io di Andrea ho sentito a pelle che mi potevo fidare”, ha dichiarato l’attrice.

La fama di Andrea, però, lo precede e preoccupa Nicole. Lui, che non nasconde di aver commesso degli errori in passato, prova a tranquillizzarla attraverso una chiamata telefonica. Ma è quando la incontra, grazie all’intervento di Giulia, che inizia a corteggiarla. La Elettri comprende subito che tra i due c’è attrazione e non può esserne più felice: i suoi genitori si sono separati da poco e lei, per Roncato, prova una affetto che già assomiglia a quello tra padre e figlia.

Andrea e Nicole, l’amore profondo che li unisce

Il corteggiamento serrato di Andrea Roncato va avanti per ben sette mesi, con una Nicole restia a cedere soprattutto a causa della fama che l’attore si era costruito nel tempo. È riuscito, però, a sciogliere il suo cuore quando, nel giorno del suo compleanno, l’ha invitata a cena con sua figlia. La chiave di tutto, anche questa volta, è Giulia.

Con Nicole, Roncato ha iniziato una nuova vita, dimenticando gli eccessi del passato. Per lui la cosa più importante, ora, è la famiglia. Una famiglia allargata, in cui regna il rispetto, la pace, la serenità e l’amore. E, grazie a Giulia, è anche diventato nonno di Violante: solo guardando la sua nipotina, gli occhi dell’attore iniziano a luccicare.

Insomma, Nicole e Andrea Roncato si amano profondamente e la loro storia è romanticissima. Ma è il rapporto speciale che ha instaurato con Giulia, che oggi può definirsi sua figlia, ad avergli cambiato completamente la vita.