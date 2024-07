Fonte: IPA Serena Bortone e Myrta Merlino

Il futuro di Serena Bortone è più incerto che mai. La conduttrice e giornalista, dopo quanto accaduto con il Caso Scurati, potrebbe scegliere di non tornare in onda, o almeno non nell’immediato. Stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe rifiutato un programma su Rai3, perché impossibilitata a parlare di politica, tematica di cui ha sempre discusso, non solo in Chesarà…, ma anche nel programma Oggi è un altro giorno. Un’ipotesi si è fatta strada: prendere il posto di Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio Cinque. Ma i tempi non sarebbero ancora maturi: procediamo per punti.

Serena Bortone a Pomeriggio Cinque: l’indiscrezione

Serena Bortone è una delle conduttrici più amate: è un dato di fatto. Misurata, simpatica, in grado di bucare lo schermo e di mettere a proprio agio gli ospiti senza particolari difficoltà: lo abbiamo visto a Oggi è un altro giorno, e a Chesarà… ha mantenuto la sua linea di conduzione, anche andando “contro” quanto stabilito dalla Rai. L’indiscrezione sul rifiuto del programma su Rai3 è arrivata pochi giorni dopo la sanzione della Rai: sei giorni di sospensione per il Caso Scurati, quando ha letto in onda il monologo sul 25 aprile.

A mescolare le carte in tavola sul futuro in televisione di Serena Bortone è stato Alberto Dandolo su Oggi: “Ai piani alti di Cologno Monzese si fa insistente la voce circa l’intenzione di Pier Silvio Berlusconi di arruolare Serena Bortone per la trasmissione pomeridiana, ma i tempi per un trasloco non sono ancora maturi”. Non sarebbe, dunque, ancora arrivato il momento, ma potrebbe essere un’ipotesi in ballo per la stagione televisiva 2025/2026. Con un motivo ben preciso: Serena Bortone potrebbe prendere il posto di Myrta Merlino per i malumori di quest’ultima, sempre secondo le indiscrezioni.

Myrta Merlino, la reazione alla conferma della conduzione di Pomeriggio Cinque

Non è una novità: Pier Silvio Berlusconi aveva già confermato Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio Cinque, definendosi soddisfatto del suo lavoro. “Ci riteniamo soddisfatti del lavoro che ha fatto in questa stagione televisiva. Ha lavorato tanto e bene e quindi il prodotto è migliorato. Sul programma noi siamo molto tranquilli e non abbiamo nessun motivo per non confermare Myrta Merlino al timone del programma”.

C’è un “ma”: i saluti finali durante l’ultima puntata della trasmissione pomeridiana di Mediaset erano stati letti come un addio. “Vi voglio ringraziare a nome di tutti per questo percorso insieme, per l’avventura fatta, vi abbraccio e ci vediamo presto cari amici belli”. Come mai si parla, dunque, di malumori? Perché la conduttrice non sarebbe entusiasta delle parole di stima dell’Amministratore Delegato?

Secondo Oggi, perché avrebbe voluto la conduzione di un talk show politico. “Eppure Myrta non l’avrebbe presa tanto bene. Il suo desiderio, non assecondato dai vertici di Mediaset, era quello di condurre un talk show politico settimanale in prima serata”. Al momento, quindi, appare incerto il futuro della Bortone, ma non è detto che un domani non la vedremo proprio a Mediaset, al posto della Merlino, che, almeno stando alle ultime voci di corridoio, sarebbe felice di cederle il posto.