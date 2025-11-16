Elisabetta Gregoraci, sensualità ed eleganza in trasparenza
Nasce da un'idea di Ezio Greggio il Monte-Carlo Film Festival de la Comédie: dal 2001 si svolge al Grimaldi Forum di Monte Carlo nel Principato di Monaco, dedicando premi e proiezioni ai cinema della commedia. Tanti gli ospiti presenti, ma tra questi non è sicuramente passata inosservata Elisabetta Gregoraci. "Ho avuto l'onore di premiare il re della risata: Massimo Boldi", scrive contenta sul suo profilo Instagram. Veramente degno di nota il look scelto: un abito lungo in un intenso borgogna, giocato su trasparenze sottili che ne hanno valorizzato la silhouette senza rinunciare alla raffinatezza. Le maniche aderenti e il colletto alto hanno aggiunto un tocco di rigore.