Le più belle frasi per coloro che stanno per diventare nonni

Diventare nonni è un momento unico e irripetibile nella vita di chiunque. Uno di quegli eventi che ti cambia completamente, che stravolge il senso di ogni cosa e che permette di riflettere sul significato profondo dell’esistenza. Ed ecco che possiamo suggerire di leggere le più belle frasi sul diventare nonni: cosa significa davvero? Chi si diventa per i propri nipoti?

Luce, faro di speranza, porto sicuro e anche un “porta-caramelle”: sì, senza i nonni tutti noi saremmo molto diversi da ciò che siamo oggi. DiLei ha voluto raccogliere i pensieri più belli sui nonni, che sono utili anche per prepararsi al lieto evento. Una raccolta di aforismi e di citazioni che si possono dedicare, leggere e soprattutto comprendere: la vita sta per cambiare. In meglio.

Le frasi più belle per coloro che stanno per diventare nonni

Ci sono tante citazioni e aforismi che ci permettono di comprendere questa nuova fase della vita. Perché – è inevitabile – diventare nonna o nonno ti cambia, ti permette di vedere il mondo in modo diverso. Tutto ciò che eri prima è destinato a essere rivoluzionato, in virtù di una nuova minuscola manina che stringe la tua e che si affida totalmente a te. Ecco le frasi più belle da dedicare ai futuri nonni, a te stessa, al tuo partner, che insieme a te sta per condividere una delle gioie più grandi. L’arrivo di un nipote significa tutto, e ovviamente bisogna anche preparare dei bigliettini per annunciare poi la nascita!

Se diventare nonni fosse solo una questione di scelta, vi consiglierei a ognuno di voi di diventare nonno. Non c’è divertimento più bello per le persone anziane. (Hannah Whithall Smith)

Ogni uomo ha partecipato, bambino, ai ricordi dei suoi nonni, partecipa, vecchio, alle speranze dei suoi nipoti; abbraccia così cinque generazioni e da cento a centoventi anni. (Hugo von Hofmannsthal)

I nonni sono un tesoro. (Papa Francesco)

Un nonno è qualcuno con l’argento nei capelli e l’oro nel cuore.

Si può fare a meno di tutto, ma non dei nonni. (Franca Valeri)

Diventare nonni è come rientrare nell’aurora. (Victor Hugo)

Il compito educativo dei nonni è sempre molto importante, e ancora di più lo diventa quando, per diverse ragioni, i genitori non sono in grado di assicurare un’adeguata presenza accanto ai figli, nell’età della crescita.

(Papa Benedetto XVI)

Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia venti o ottant'anni. Chiunque continua ad imparare resta giovane. La cosa più importante nella vita è mantenere la mente giovane. (Henry Ford)

I nonni sono fatti per amare e aggiustare le cose.

I nonni sono questa specie di tollerante rifugio dal quale si può sempre andare. (Enzo Biagi)

I genitori si compatiscono, dei nonni si sorride, gli antenati si venerano. (Alessandro Morandotti)

I bei giovani sono un dono della natura, ma gli anziani belli sono delle opere d’arte. (Eleanor Roosevelt)

I nonni sono coloro che vengono da lontano e vanno per primi, ad indagare oltre la vita. (Maria Rita Parsi)

I nonni sono lì per aiutare i bambini a combinare dei guai a cui non hanno ancora pensato. (Gene Perret)

Frasi emozionanti per chi sta per diventare nonno

Ci sono tantissime frasi emozionanti sui nonni che fanno sognare a occhi aperti. Chi è questa figura? Cosa fa? Tutto, in realtà. Perché la nonna o il nonno sono in qualche modo un appiglio: non sono severi come possono essere i genitori. Anzi, in qualche modo ci si ammorbidisce e si concedono più “marachelle” rispetto al passato. Se stai per diventare nonno, ecco alcune frasi che ti faranno riflettere: ti aspetta un nuovo mondo, pieno di meraviglie e di amore. Soprattutto, di incredibile bellezza.

I nonni ti vedono crescere, sapendo che ti lasceranno prima degli altri. Forse è per questo che ti amano più di tutti.

“Mi dai più problemi dei bambini” è il più grande complimento che un nonno possa ricevere. (Gene Perret)

Per un bambino piccolo, il nonno perfetto non ha paura di grossi cani e di violente tempeste, ma è assolutamente terrorizzato dalla parola “bu”. (Robert Brault)

Due delle esperienze più soddisfacenti nella vita sono sicuramente quelle di essere un nipote o un nonno. (Donald Norberg)

Io non so chi fu mio nonno. Mi interessa molto di più sapere chi sarà suo nipote.

(Abraham Lincoln)

Mio nonno una volta mi disse che c'erano due tipi di persone: quelle che svolgono il lavoro e quelle che si prendono il merito. Mi consigliò di provare a far parte del primo gruppo: c'è molta meno concorrenza. (Indira Gandhi)

È divertente ciò che succede quando diventi nonno. Inizi a comportarti in modo stupido e fai cose che non avresti mai pensato di fare. È fantastico. (Mike Krzyzewski)

Frasi simpatiche sul diventare nonni

Oltre alle riflessioni, che sono piene di bellezza e con un significato profondo, c’è anche un po’ la necessità di sorridere, se non di ridere! Ed è così che si trovano tantissime citazioni divertenti sul diventare nonni: del resto, è anche vero che si torna un po’ bambini. In qualche modo, avere un bambino al proprio fianco cambia il destino, il pensiero e riesce certamente a stupire, a tornare un po’ indietro nel tempo. Essere nonni significa essere complici, alla fine: costruire tanti ricordi insieme che dureranno per l’eternità.

Poche cose danno più soddisfazione di vedere i tuoi propri figli avere a loro volta degli adolescenti. (Doug Larson)

Quando tutti hanno detto di no, tu chiedilo ai nonni.

Non c’è complice migliore di un nonno che ti ama.

Se hai un problema, i nonni sono sempre la soluzione.

Quando i nonni entrano dalla porta, la disciplina vola fuori dalla finestra. (Ogden Nash)

Credo che Dio il settimo giorno non si sia riposato, ma abbia fatto i nonni. Accorgendosi che si trattava della più geniale delle sue creazioni, si sia preso una giornata libera per trascorrerla con loro. (Fausto Brizzi)

I migliori baby-sitter sono, ovviamente, i nonni. Ti senti completamente a tuo agio ad affidargli tuo figlio per lunghi periodi, motivo per cui la maggior parte dei nonni fugge in Florida. (Dave Barry)

Diventare nonno significa godersi uno dei pochi piaceri della vita per il quale le conseguenze sono già state pagate. (Robert Breault)

Essere nonno vuol dire arrivare alla terza edizione, riveduta e corretta, della propria autobiografia. (Anselmo Bucci)

Frasi sul diventare nonna

Ed ecco che per una donna che è stata madre diventare nonna significa dare un ulteriore abbraccio alla vita. Vuol dire guardare al futuro, a quello che si è fatto, alle scelte intraprese, ai destini che ormai si sono compiuti. Una mamma è sempre pronta a diventare nonna? Dipenda dai casi, ma di certo una nonna, una volta conosciuto il proprio nipotino o nipotina, sa che vuole donare il mondo intero e la luna stessa. Ecco le frasi sul diventare nonna che ti faranno riflettere sul futuro e su quello che presto potrai sperimentare sulla tua pelle.

Ogni casa ha bisogno di una nonna al suo interno. (Louisa May Alcott)

Gli zii e i cugini sono una cosa buona. I genitori non sono da trascurare. Ma una nonna li vale tutti. (Fanny Fern)

Una nonna è una baby-sitter che bada ai bambini al posto del televisore.

Una madre diventa una vera nonna il giorno in cui smette di notare le cose terribili che fanno i suoi figli perché è incantata dalla cose meravigliose che fanno i suoi nipoti. (Lois Wyse)

Una nonna è una madre alla quale viene offerta una seconda possibilità. (Richard Exley)

Bisogna tenersi in forma. Mia nonna, all’età di sessant’anni, ha cominciato a farsi cinque miglia a piedi ogni giorno. Adesso ha novantasette anni e non sappiamo dove sia finita. (Ellen Degeneres)

Le nonne sono mamme con un sacco di caramelle.

Quando arriva il momento in cui una donna pensa che il suo compito è finito, diventa nonna. (Edward H. Dreschnack)

Una nonna è un po’ genitore, un po’ insegnante e un po’ migliore amica.

Nonna, eredità di intenti, sogni e speranze, riposo del cuore in una carezza, gioia infinita di rispecchiarmi nei tuoi occhi. (Stephen Littleword)

Se il tuo bambino è “bello e perfetto, non piange o si agita, dorme nelle ore programmate, fa il ruttino a richiesta ed è sempre un angioletto”, allora sei una nonna. (Teresa Bloomingdale)

Diventare nonna è meraviglioso. Dacché sei soltanto una madre a che diventi infinitamente saggia e preistorica. (Pam Brown)

Frasi sul legame tra nonni e nipoti

Ci sono delle frasi sul legame tra nonni e nipoti che fanno comprendere l’importanza di questo rapporto, che è unico per tutti. Diventare nonni significa tanto, non è un “traguardo” né un “punto d’arrivo”, ma un modo per riuscire a sentire di nuovo la vita scorrere tra le mani. Una vita nuova, che si può in qualche modo plasmare con lezioni e insegnamenti preziosi. Ed ecco perché i nonni sono esseri speciali, e lo sono fin dal primo minuto in cui scoprono che stanno per diventarlo.

Una famiglia che ha presso di sé un anziano ha presso di sé il più bello degli ornamenti e il più prezioso dei tesori. (Proverbio cinese)

Perché i bambini crescano bene, fateli parlare con i nonni. I due estremi della vita. Perché i nonni hanno memoria, hanno radici, e saranno i nonni a dare le radici ai bambini. (Papa Francesco)

I nonni sono una deliziosa miscela di risate, premure, storie meravigliose e amore.

Ciò di cui i bambini hanno più bisogno sono gli elementi essenziali che i nonni offrono in abbondanza. Essi danno amore incondizionato, gentilezza, pazienza, umorismo, comfort, lezioni di vita. E, cosa più importante, i biscotti. (Rudolph Giuliani)

Le nonne non sono mai a corto di abbracci e biscotti.

Dio sa di non poter essere ovunque, quindi ha inventato i nonni.

Se non c’è niente che va bene, chiama tua nonna. (Proverbio)

La ragione per cui nonni e nipoti vanno così tanto d’accordo è che hanno un nemico comune. (Sam Levenson)

I giocattoli più semplici, quelli che anche il bambino più piccolo riesce ad usare, vengono chiamati nonni. (Sam Levenson)

I nonni sono una deliziosa miscela di risate, atti premurosi, storie meravigliose, e amore.

Ci sono delle cose che solo i nonni sanno, son storie più lontane di quelle di quest’anno. Ci sono delle coccole che solo i nonni fanno, per loro tutti i giorni sono il tuo compleanno. Ci sono nonni e nonne che fretta mai non hanno: nonni e nipoti piano nel tempo insieme stanno. (I nonni – Bruno Tognolini)

I nonni sono grandi ma tornano bambini quando ridono e giocano con i nipotini. Raccontano le storie di tanti anni fa, di quando erano piccoli la mamma ed il papà. (Ai cari nonnini – Patrizia Mauro)

Poesie sui nonni

Oltre alle frasi, alle citazioni e agli aforismi, ci sono anche delle poesie sui nonni da leggere assolutamente. Anzitutto, c’è più bisogno di poesia a questo mondo, ed è un modo per farsi conquistare dalla penna degli autori più famosi. E, poi, sono davvero tante le poesie scritte per i nonni: per coloro che lo sono già, che stanno per diventarlo. Sono sicuramente speciali, e possiamo dedicarcele, per iniziare ad “assaporare” come sarà il grande momento, cosa porterà con sé il lieto evento. Vediamo le più belle poesie sui nonni da leggere.