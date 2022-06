Frasi sulla nonna: le più belle che puoi dedicare per ogni occasione

Fonte: iStock Citazioni e aforismi sulla nonna

Se c’è una persona nella nostra vita di cui non possiamo fare a meno è proprio la nonna. Che fortuna averla ancora presente, al nostro fianco, a dispensare saggezza e a essere porto sicuro nelle intemperie della vita. Per celebrare questa figura importante, abbiamo pensato di raccogliere le frasi sulla nonna più emozionanti di sempre, che si possono dedicare in ogni occasione.

La nonna è più di un punto di riferimento: è spesso una seconda mamma, e nel corso dei secoli scrittori, poeti e aforisti hanno voluto dedicare un pensiero profondo sulle nonne. Oggi possiamo “utilizzare” i loro pensieri per sorprenderla e soprattutto per farla sentire speciale. DiLei ha raccolto una lista degli aforismi sulla nonna: frasi belle, di Papa Francesco, ma anche pensieri sulle nonne che purtroppo non ci sono più.

Frasi emozionanti sulla nonna

Vuoi scrivere un biglietto alla nonna? Ti piacerebbe dedicarle una lettera? A volte non sempre riusciamo a trovare le parole giuste per dire che vogliamo bene alla nonna. Grazie alle frasi più belle sulle nonne, abbiamo la possibilità di arricchire il nostro testo con delle parole davvero uniche. Loro ci amano in modo incondizionato: tocca a noi, in età adulta, ringraziarli di tutto.

Nonna, eredità di intenti, sogni e speranze, riposo del cuore in una carezza, gioia infinita di rispecchiarmi nei tuoi occhi. (Stephen Littleword)

Una casa ha bisogno di una nonna all’interno. (Louisa May Alcott)

Ciò di cui i bambini hanno più bisogno sono gli elementi essenziali che i nonni offrono in abbondanza. Essi danno amore incondizionato, gentilezza, pazienza, umorismo, comfort, lezioni di vita. E, cosa più importante, i biscotti. (Rudy Giuliani)

Tutti hanno bisogno di una casa in cui vivere, ma una famiglia solida è ciò che costruisce una casa. (Anthony Liccione)

I nonni dovrebbero svolgere lo stesso ruolo nella famiglia di un statista anziano nel governo di un Paese. Hanno l’esperienza e la conoscenza che derivano dalla sopravvivenza a molti anni di battaglie della vita e la saggezza, si spera, di riconoscere in che modo i loro nipoti possono trarne beneficio. (Geoff Dench)

Perché (i nonni) di solito sono liberi di amare, guidare e fare amicizia con i giovani senza doversi assumersi la responsabilità quotidiana per loro, spesso possono raggiungere l’orgoglio passato e la paura del fallimento e chiudere lo spazio tra le generazioni. (Jimmy Carter)

I nostri nipoti ci accettano per noi stessi, senza rimproveri o sforzi per cambiarci, come nessuno in tutta la nostra vita ha mai fatto, non i nostri genitori, fratelli, sposi, amici – e quasi mai i nostri figli cresciuti. (Ruth Goode)

Dopo la parola “mamma” la parola “nonna” è la più bella del mondo. (Mirko Badiale)

I vecchi detti dei nonni nascondono il più delle volte un messaggio segreto. (Silvia Zoncheddu)

Si può fare a meno di tutto, ma non dei nonni. (Franca Valeri)

Gli zii e i cugini sono una cosa buona. I genitori non sono da trascurare. Ma una nonna li vale tutti. (Fanny Fern)

Il compito educativo dei nonni è sempre molto importante, e ancora di più lo diventa quando, per diverse ragioni, i genitori non sono in grado di assicurare un’adeguata presenza accanto ai figli, nell’età della crescita. (Papa Benedetto XVI)

Frasi per ricordare la nonna morta

Il ricordo è quello che ci tiene ancorati al passato, ed è anche qualcosa che ci dà forza e dolore al contempo. Quando le nonne non ci sono più, dentro di noi si spegne una piccola luce: perché è proprio con i nonni che siamo abituati a essere bambini per sempre. Alcune citazioni per ricordare la nonna defunta: commemoriamo la sua memoria. Soprattutto, leggiamole per capire che, anche se non c’è più, la nonna rimarrà per sempre con noi, grazie ai suoi insegnamenti, alle lezioni e ai momenti trascorsi insieme.

Da piccolo nascondevo la mia ombra in quella di mia nonna. Non ho più trovato un posto così sicuro. (Fabrizio Caramagna)

La nostalgia dei nostri nonni. Quando sentiamo il cielo ingrandirsi e seminare ricordi e liberare nell’aria il respiro di quando eravamo bambini. Quando sentiamo quell’impastarsi di giochi e risate e nasini rubati e una pressione ci tocca nel petto. E vorremmo di nuovo essere su quel cuscino prima della buonanotte, dove ogni piega della fodera era al suo posto e non c’era nulla di stropicciato. (Fabrizio Caramagna)

I nonni sono considerati così accessori da non richiedere un termine che ne specifichi la perdita. Dei nonni non si è né orfani né vedovi. Per moto naturale si lasciano lungo la strada così come per distrazione, lungo la strada, si abbandonano gli ombrelli. (Susanna Tamaro)

Oggi ho detto “passo dai miei nonni e arrivo”. Un attimo di silenzio nel realizzare che non c’erano, un attimo infinito. E poi niente. Che coraggio bisogna avere per vivere senza i nostri cari. (Fabrizio Caramagna)

Se guardi attentamente nel palmo della tua mano, vedrai i tuoi genitori e tutte le generazioni dei tuoi antenati. Sono tutti vivi in questo momento. Ognuno di loro è presente nel tuo corpo. (Thich Nhat Hanh)

Non so dove vanno le persone quando scompaiono, ma so dove restano. (Antoine de Saint-Exupéry)

Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. (Agostino d’Ippona)

Hai un posto nel mio cuore che nessun altro potrebbe avere. (Francis Scott Fitzgerald)

E quindi mi tengo stretto addosso i tuoi consigli. Perché lo sai che qua non è mai facile per chi fa muso contro, ancora. E quindi per ogni volta che vorrò sentirti chiuderò gli occhi su questa realtà (Enrico Nigiotti)

I nonni sono come i supereroi. Non dovrebbero morire mai. (Fausto Brizzi)

E se mi scordassi gli occhi di mia nonna e le parole con cui mi ha cresciuto sicuramente non sarei lo stesso uomo, sicuramente non sarei neanche un uomo (Daniele Ronda)

La morte è la curva della strada, morire è solo non essere visto. Se ascolto, sento i tuoi passi esistere come io esisto. La terra è fatta di cielo. Non ha nido la menzogna. Mai nessuno s’è smarrito. Tutto è verità e passaggio (Fernando Pessoa)

Il mistero della vita penetra nel mistero della morte, il giorno chiassoso tace dinanzi al silenzio delle stelle (Rabindranath Tagore)

Frasi per il compleanno della nonna

Sta per avvicinarsi il compleanno della nonna e vuoi stupirla con un regalo personalizzato e non scontato? Le frasi per augurare buon compleanno sono davvero tantissime: abbiamo l’imbarazzo della scelta per celebrare una persona nel migliore dei modi. Invece del solito dono, proviamo a usare le parole per stupirla e soprattutto per dirle quanto le vogliamo bene e quanto sia fondamentale per noi. Possiamo anche allegare il nostro bigliettino a un regalo fatto a mano: quello che viene dal cuore è sempre molto apprezzato.

I compleanni sono piume sulle ampie ali del tempo. Auguri! (Jean Paul)

Coglierei per te una stella dal cielo e la chiuderei in uno scrigno prezioso, potessi. Sigillerei l’amore in una bottiglia alta e stretta se potessi, così tu potresti sorseggiarlo quando ne avessi bisogno. (Anne Sexton)

Per il mondo tu puoi essere solo una persona, ma per una persona tu puoi essere il mondo. (Gabriel Garcia Marquez)

Alcune persone, per quanto invecchino, non perdono mai la loro bellezza, semplicemente la trasferiscono dal viso al cuore. (Barbara Johnson)

Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia 20 o 80 anni. Chiunque continua ad imparare resta giovane. La più grande cosa nella vita è mantenere la propria mente giovane. (Henry Ford)

C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi; dove il tempo si ferma e non hai più l’età. Quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare. (Alda Merini)

Si compiono gli anni… ma non si compiono i destini, non si compiono i sogni, non si compiono le certezze… Anno dopo anno si compie la consapevolezza della propria fragilità e dei propri limiti, si compie il coraggio di andare avanti, lo stupore di sapere che l’orizzonte è sempre laggiù che aspetta il tuo sguardo. (Fabrizio Caramagna)

Vorrei non procurarti altro che gioia e circondarti di una felicità calma e continua per compensarti un po’ di tutto quello che mi dai a piene mani nella generosità del tuo amore. (Victor Hugo)

Cosa scrivere a una nonna?

Ci sono tante cose che possiamo scrivere alla nonna: frasi e pensieri unici nel loro genere, soprattutto per farla sentire speciale e per stupirla. Creare una lettera per la nonna è un’abitudine che non dovremmo perdere, soprattutto perché la nostra generazione è più tecnologica. Anche i nonni si sono “evoluti”, ma la bellezza della carta e della penna è davvero impareggiabile. Racchiudiamo i nostri pensieri in un foglio di carta e regaliamolo alla nonna: ne sarà felicissima.

I giocattoli più semplici, quelli che anche il bambino più piccolo riesce ad usare, vengono chiamati nonni. (Sam Levenson)

I nonni sono la lingua della famiglia di cui conoscono ogni espressione,

sono i primi ad aver attraversato il mare del tempo, prima di noi,

sono quelli che si dicono deboli, invece sono l’anello forte. (Fabrizio Caramagna)

Credo che Dio il settimo giorno non si sia riposato, ma abbia fatto i nonni. Accorgendosi che si trattava della più geniale delle sue creazioni, si sia preso una giornata libera per trascorrerla con loro. (Fausto Brizzi)

Frasi per nonna e nipote

Ci sono alcune frasi che spiegano il legame tra nonna e nipote. Probabilmente è tra i più potenti, perché si crea sin da subito, senza troppe parole o gesti. Un rapporto quasi ancestrale, che è sempre esistito. Non c’è nulla di più importante dell’amore dei nonni che si riversa sui nipoti, e al contempo i nipoti non possono fare a meno del nonno e della nonna. Ecco alcune frasi per nonna e nipote che ti faranno sorridere e riflettere, e che puoi leggere insieme alla tua nonna.

Mia nonna che mi prende il viso tra le mani e sorride. Ci guardiamo con quello sguardo che non dice niente ma dice tutto a chi lo sa. E le cose più belle sono lì dentro. (Fabrizio Caramagna)

Una madre diventa davvero una nonna il giorno in cui smette di notare le cose terribili che fanno i propri figli perché è troppo incantata da quelle meravigliose che fanno i nipoti. (Lois Wyse)

Nessuno può fare per i bambini piccoli ciò che fanno i nonni. I nonni cospargono la polvere di stelle sulla vita dei bambini. (Alex Haley)

Quando il tuo nipotino, che ti ha visto da lontano, ti corre incontro pieno di luce dentro agli occhi, in quel momento, in quel preciso istante, non è una semplice dolce creatura che ti sta venendo incontro, ma è il Creato intero, Dio compreso. (Carlo Sorrentino)

Non hai mai veramente capito qualcosa finché non riesci a spiegarla a tua nonna. (Proverbio)

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente. Nemmeno l’esperienza.

Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo. E da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci, consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. (Marcela Serrano)

Frasi sui nonni di Papa Francesco

Nel corso degli ultimi anni, le citazioni e agli aforismi di Papa Francesco sui nonni sono aumentate: i suoi pensieri profondi ci aiutano a comprendere quanto siano fondamentali nel percorso della nostra vita. Non c’è nessuno come i nonni, perché sono semplicemente dediti ai nipoti: non desiderano altro che renderci felici. Cosa possiamo fare per loro? Ringraziarli di tutto, con una frase speciale, una citazione in grado di emozionare.