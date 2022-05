Frasi sui nonni: le dediche più belle per ogni occasione

Quali sono le frasi sui nonni che ci emozionano e che ci ricordano l’importanza di questa figura nella nostra vita? Avere i nonni è una ricchezza senza eguali. Sono punti di riferimento, dei fari di speranza, cantastorie d’altri tempi, narratori di un passato che ci fa spesso sognare e riflettere. Sin da bambini impariamo l’amore proprio grazie a loro: puro, incondizionato, felice. DiLei ha selezionato le citazioni e gli aforismi celebri da dedicare ai nonni, per bambini e non: anche tratti dalle canzoni.

Frasi sui nonni: citazioni e aforismi

Scrittori, poeti e aforisti hanno scritto di tutto e, sì, hanno cercato di descrivere l’amore incondizionato tra nonni e nipoti. Un rapporto che spesso va ben oltre qualsiasi significato e che è carico di affetto: sono loro che ci “salvano” dalle marachelle, che ci guidano negli ostacoli, che ci tengono la mano dopo esserci sbucciati il ginocchio. E a loro possiamo dedicare le frasi più belle ed emozionanti.

Ogni uomo ha partecipato, bambino, ai ricordi dei suoi nonni, partecipa, vecchio, alle speranze dei suoi nipoti; abbraccia così cinque generazioni e da cento a centoventi anni. (Hugo von Hofmannsthal)

Nonna, eredità di intenti, sogni e speranze, riposo del cuore in una carezza, gioia infinita di rispecchiarmi nei tuoi occhi. (Stephen Littleword)

Si può fare a meno di tutto, ma non dei nonni. (Franca Valeri)

Una madre diventa davvero una nonna il giorno in cui smette di notare le cose terribili che fanno i propri figli perché è troppo incantata da quelle meravigliose che fanno i nipoti. (Lois Wyse)

Ci sono padri che non amano i loro figli, ma non c’è nessun nonno che non ami suo nipote. (Victor Hugo)

Gli zii e i cugini sono una cosa buona. I genitori non sono da trascurare. Ma una nonna li vale tutti. (Fanny Fern)

La nonna è come un albero d’argento che la neve ripara e muove il vento. Dice “no” con la testa e “sì” col cuore. Sta presso il fuoco e prega a tutte l’ore. Quando la mamma sgrida, lei perdona. Chi sa perché la nonna è così buona? (Luisa Nason)

Il sorriso di un nonno, un tesoro da custodire tra le più grandi ricchezze. (Anton Vanligt)

Credo che Dio il settimo giorno non sia andato in vacanza ma abbia inventato i nonni. E, accorgendosi che si trattava della più geniale delle sue creazioni, si sia preso una giornata libera per trascorrerla con loro. (Fausto Brizzi)

Frasi sui nonni tratte dalle canzoni

Abbiamo scritto sui nonni nel corso dei secoli, e di loro abbiamo anche cantato. Grazie ai nonni, abbiamo un porto sicuro in cui rintanarci nelle tempeste; un tetto sopra la testa; un fazzoletto per raccogliere le lacrime. E i nonni ci ispirano a diventare persone migliori, a essere degli adulti responsabili, e dei bambini felici. Ecco le frasi tratte dalle canzoni sui nonni che non smettiamo di ascoltare, mai.

Viva le tagliatelle di nonna Pina. Un pieno di energia, effetto vitamina, sensazionali a pranzo, a cena e credi a me, son buone anche al mattino al posto del caffè. E allora forza, dai! Ma che problema c’è, ci pensa nonna Pina a toglierti lo stress! (Le tagliatelle di Nonna Pina, Lo Zecchino d’Oro)

I nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore. I nonni cercano di farci capire qual è la strada per non soffrire. I nonni viaggiano in bicicletta e si ritrovano per un caffè fanno la spesa senza tanta fretta nel seggiolino ci sei proprio te. Tu sarai un uomo migliore se porterai quei nonni nel cuore perché lo sai, l’amore non muore mai lo sai, lo sai che quegli occhi sinceri sono i bambini di ieri. (Tu sarai, Walter Bassani)

Sempre sarai, nella tasca destra in alto, in un passo stanco, dentro un salto in alto che mette i brividi. (Sempre sarai di Moreno e Fiorella Mannoia)

Frasi sui nonni per bambini

Quando si è bambini, il tempo trascorso con i nonni non è mai abbastanza. Tutt’altro, perché è con loro che vorremmo rimanere per tutto il giorno. Sono una fonte inesauribile di storie meravigliose, che ci conducono in un passato remoto. E la loro saggezza incredibile, che ci guida per tutta la vita: avere i nonni da bambini è un regalo enorme. E per la loro festa, è possibile scegliere una frase sui nonni per bambini da dedicare.

Per un bambino piccolo, il nonno perfetto non ha paura di grossi cani e di violente tempeste, ma è assolutamente terrorizzato dalla parola “bu”. (Robert Brault)

Ciò di cui i bambini hanno più bisogno sono gli elementi essenziali che i nonni offrono in abbondanza. Essi danno amore incondizionato, gentilezza, pazienza, umorismo, comfort, lezioni di vita. E, cosa più importante, i biscotti. (Rudolph Giuliani)

I giocattoli più semplici, quelli che anche il bambino più piccolo riesce ad usare, vengono chiamati nonni. (Sam Levenson)

Nessuno può fare per i bambini piccoli ciò che fanno i nonni. I nonni cospargono la polvere di stelle sulla vita dei bambini. (Alex Haley)

Frasi sui nonni di Papa Francesco

Tra le frasi più emozionanti sui nonni troviamo anche quelle di Papa Francesco, cariche di un significato speciale. Le sue citazioni ci offrono spunti e riflessioni su questa figura importantissima nella vita di chiunque: con i nonni, tutto è sì più bello e magico, ma non solo. Il loro amore ci aiuta a forgiare il carattere, la personalità; la loro bontà ci insegna a perdonare, ad essere sempre sinceri, e di certo più saggi.