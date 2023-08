Elisabetta Gregoraci, il compleanno speciale per i 102 anni della nonna

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci, 10 bikini (con addominali d’acciaio) che hanno fatto la storia

Non c’è nulla che possa eguagliare l’amore per la famiglia nella vita di Elisabetta Gregoraci. Nonostante il successo e la fama, la showgirl calabrese è rimasta molto legata alle sue origini, che ha spesso celebrato con messaggi e post sui social. Ne è ulteriore prova la bellissima festa che Eli ha organizzato per una donna molto speciale: la nonna Betta, che ha spento ben 102 candeline. Con la nipote sempre al suo fianco.

Elisabetta Gregoraci e la festa per la nonna

Le deve non solo il nome di battesimo, ma la tenacia e il coraggio che contraddistinguono tutte le donne della sua famiglia: Elisabetta Gregoraci è molto legata alla nonna Betta, e ha voluto celebrarne in grande stile i 102 anni con una festa in famiglia nella sua amata Calabria. Accantonati per qualche ora gli impegni di lavoro, la showgirl si è concessa una serata tra brindisi e candeline accanto ad una delle donne più importanti della sua vita.

“La nonna compie 102 anni oggi, un secolo e più di vita e valori che solo i nonni ci possono dare. Grata di poter vivere questo traguardo al suo fianco. Ti amo Nonna Elisabetta” ha scritto Eli commentando una serie di immagini che la immortalano accanto all’ormai centenaria nonnina. Sono scatti semplici ed autentici, lontani dallo sfarzo e dal lusso che pure contraddistinguono la vita della presentatrice di ‘Battiti Live’: un party a Soverato per pochi intimi, una torta con delle candeline e dei palloncini dorati a sottolinare il traguardo raggiunto da Betta. Smessi i panni di sensuale showgirl, Eli si mostra in quelli di nipote premurosa e affezionata, coprendo di baci ed abbracci la festeggiata.

Con lei non c’era il fidanzato Giulio Fratini, con cui fa coppia fissa da ormai un anno: una scelta motivata dalla volontà, probabilmente, di tenere il gossip lontano da un evento così speciale per lei, e mantenere i riflettori accesi sulla nonna e sullo speciale rapporto che ha con lei.

Il legame speciale con nonna Betta

Il compleanno di nonna Betta è uno degli appuntamenti immancabili segnati in rosso nell’agenda di Elisabetta Gregoraci. Tutti gli anni la showgirl, in concomitanza con l’anniversario, torna nella sua Soverato per spegnere le candeline accanto a Betta. Anche nel 2022 aveva celebrato l’evento regalando – con un pizzico di ironia- una crema antirughe alla sua nonna. Che resta un punto di riferimento assoluto per l’ex signora Briatore, orfana della mamma dal 2011.

Melina Francavilla, questo il nome della donna, è scomparsa prematuramente dopo una lunga lotta contro il cancro al seno. Una perdita con cui Elisabetta fa i conti quotidianamente, e che ha spesso ricordato con messaggi e dediche sui social. E forse, proprio memore di un lutto così drammatico, la conduttrice fa tutto il possibile per non perdere i momenti più importanti accanto alle persone amate.

Oltre a nonna Betta, Eli è molto affezionata anche a nonno Nino, e papà Mauro, con cui si lascia spesso immortalare. Insomma, la nuova vita di Elisabetta sembra non aver cambiato poi così tanto quella ragazza di Soverato con tanti sogni nel cassetto.