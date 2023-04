Elisabetta Gregoraci commossa a “Domenica In”: la lettera e il ricordo della madre

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci si è raccontata a cuore aperto a Domenica In dove, al suo fianco, è intervenuto anche l’adorato papà Mario. L’intervista ha toccato numerosi argomenti, come la forza della loro famiglia e il dolore per la scomparsa di Melina, mamma della showgirl. “Hai lo stesso carattere forte e la stessa dolcezza negli occhi”, confessa il padre in una lettera, che ha portato la figlia alla commozione.

Elisabetta Gregoraci, la lettera del papà: “Mi ricordi tua mamma Melina”

Certi dolori sono difficili da superare, non passano e anche il tempo fatica a cicatrizzarli. L’assenza della mamma è per Elisabetta Gregoraci, ancora oggi, fonte di malinconia e tristezza, ma anche di ricordi indelebili. Ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In, la showgirl si è raccontata tra carriera e famiglia e ha voluto ricordare l’adorata mamma Melina, una delle persone più importanti della sua vita. Al suo fianco, per la seconda parte di intervista, è intervenuto un altro suo punto di riferimento: il padre.

“La vita ti dà e ti toglie, il bilancio è positivo. Credo di essere stato un papà fortunato, con le mie figlie, con la mia famiglia”, confessa in studio papà Mario al fianco di Elisabetta Gregoraci. E per lei ha voluto dedicare una lettera: “Ciao Elisabetta, tu sai che non sono molto bravo a parlare in pubblico, ma sono riuscito a scriverti queste poche righe. Sono molto orgoglioso di te, sei una brava mamma, sempre presente e amorevole con Nathan. In certi momenti mi ricordi tua mamma Melina. Hai lo stesso carattere forte e la stessa dolcezza negli occhi. E anche io, come spesso dici tu, pagherei qualsiasi cosa per poterla riabbracciare“.

Al dolore condiviso in famiglia, quello dell’assenza della madre, segue una dolce promessa da parte di papà Mario alle sue figlie: “In questi anni non sono mancati momenti difficili, ma tu sei riuscita ad affrontarli senza abbatterti mai e da papà vorrei vederti sempre felice e sorridente. Comunque sappi che io per te, per tua sorella Marzia e per i miei splendidi nipoti, ci sarò sempre. Ti voglio bene. Papà”.

Elisabetta Gregoraci e l’assenza della mamma: “Un dolore che non passa”

Una lettera dolcissima e intrisa d’amore, cui ha fatto seguito un affettuoso bacio di Elisabetta Gregoraci al papà. “Adesso si sono invertiti i ruoli, sono io che mi devo prendere cura di lui” confessa la showgirl con fare a tratti materno. È proprio vero che, crescendo, i figli diventano spesso i genitori e i genitori figli, e lo dimostra il loro affettuoso rapporto raccontato in studio.

Nel corso dell’intervista, che ha toccato solo di striscio il fronte sentimentale e la relazione con Giulio Fratini, Elisabetta Gregoraci ha parlato a cuore aperto del ricordo di mamma Melina, dalla quale ha preso molto: “Ho un carattere forte, come lei. Poi anche io ho le mie fragilità, i miei momenti in cui ho paura di cadere, ma ho preso da lei questa tenacia, questo modo di affrontare le situazioni e di non tirarsi indietro”.

Il figlio Nathan Falco aveva solo un anno quando la madre se ne andò: “È un dolore che non passa, è pazzesco. Ti rimane un vuoto che rimane lì, non si può fare nulla. Vorrei parlare con lei, vorrei che mi aiutasse, che vedesse Nathan crescere. Quando se n’è andata, Nathan aveva un anno“.