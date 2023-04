Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: “matrimonio rimandato”. Indagato il fidanzato della showgirl

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

Non è tutto rose e fiori tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. La coppia sta infatti vivendo un momento a dir poco delicato. Una crisi che non dipende affatto da dinamiche interne e amorose. Si lega infatti a dei guai con la giustizia messi in evidenza da Oggi, che ha annunciato come l’atteso matrimonio dei due VIP sia stato necessariamente messo da parte, almeno per il momento.

C’è altro di cui occuparsi, evidenza il settimanale, spiegando come Giulio Fratini e suo padre Sandro siano finiti nell’elenco degli indagati della Procura di Firenze, dichiarandosi estranei ai fatti. Sulle loro teste pende una questione molto delicata, che potrebbe avere conseguenze penali a dir poco rilevanti.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, guai finanziari

Come detto, la questione è molto delicata e, pur coinvolgendo soltanto Giulio Fratini, dei due VIP, non può che avere un devastante impatto anche su Elisabetta Gregoraci. La coppia sognava il matrimonio ma ora la preparazione delle nozze è stata ovviamente congelata.

La Procura di Firenze sta indagando a fondo sul fallimento della Verdi srl, in precedenza nota come Rifle, impegnata nel mondo dell’abbigliamento casual e della produzione di jeans. Un totale di quindici indagati, tra i quali, appunto, Giulio Fratini e suo padre Sandro.

L’accusa pone in evidenza un atteggiamento fraudolento, tutto da dimostrare, che si sarebbe concretizzato nelle casse dell’azienda svuotate, senza però onorare i debiti contratti nel corso degli anni.

Una cifra impressionante, che pare si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro. Le indagini proseguono e, stando alle carte, sarebbe sotto stretta analisi anche l’acquisto di una Porsche 911 a uso personale di Giulio Fratini. Il fidanzato di Elisabetta Gregoraci, insieme con suo padre, sono attualmente soltanto inseriti nell’elenco degli indagati e nulla più. Occorre attendere per scoprire se, al termine del processo di raccolta delle prove e ricostruzione dei fatti, verranno rinviati a giudizio.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, la storia d’amore

A ottobre 2022 è stata ufficialmente confermata la storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, paparazzati mano nella mano, ormai non più interessati a nascondere la propria relazione. Foto scattate a Firenze, dove in quel periodo probabilmente sono state effettuate le presentazioni in famiglia.

L’imprenditore, indicato da Forbes come uno dei manager più facoltosi under 35, ha infatti proprio nel capoluogo toscano la sede dell’azienda creata dal nonno molti anni fa. Dalla famiglia di lui a quella di lei, con il figlio di Flavio Briatore e della Gregoraci, il 13enne Nathan Falco, che pare abbia avuto ampiamente modo di incontrare il nuovo compagno della mamma, possibile futuro marito.

La storia d’amore proseguiva al meglio, almeno fino a questo terribile risveglio, che però non mette in dubbio la stabilità della coppia. 43 anni per Elisabetta Gregoraci, che sfoggia ancora un viso e un corpo fantastici, e ben 11 in meno per Giulio Fratini, 32 anni.

La differenza d’età non è mai stata un problema e i due godono a pieno questo momento, sognando di diventare marito e moglie, girando il mondo insieme come nel caso della vacanza a Dubai pubblicizzata da lei su Instagram.