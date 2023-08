Elisabetta Gregoraci di nuovo mamma, spunta il patto segreto con Briatore

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci, 10 bikini (con addominali d’acciaio) che hanno fatto la storia

Procede a gonfie vele la relazione tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. Insieme da un anno la coppia è molto unita e complice nonostante la differenza d’età: la soubrette calabrese è dodici anni più grande dell’imprenditore toscano. Un divario che non rappresenta minimamente un problema per la Gregoraci e Giulio, che si sono conosciuti casualmente durante un viaggio in treno. Stando agli ultimi gossip l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, già mamma di Nathan Falco, sarebbe pronta ad allargare la famiglia con il nuovo compagno ma sarebbe frenata da un patto segreto stipulato qualche tempo fa con l’ex marito Flavio Briatore.

Il patto segreto tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Secondo quanto riporta il settimanale Nuovo Tv, Elisabetta Gregoraci vorrebbe diventare mamma di una bambina e dare così una erede a Giulio Fratini. Ad ostacolarla un accordo stipulato con Flavio Briatore, dal quale si è separata nel 2017. A spifferare tutto un’amica molto vicina alla showgirl: sembra che gli ex coniugi abbiano concordato di essere, insieme a Nathan Falco che oggi ha 13 anni, sempre e comunque una famiglia a prescindere da tutto quello che accadrà.

“Questo significa trascorrere tanto tempo in tre. Senza nessun altro intorno a turbare l’esclusività del momento. L’obiettivo sarebbe quello di non stravolgere gli equilibri familiari anche se il matrimonio è finito”, si legge sulla rivista. Per mantenere quest’equilibrio familiare, sarebbe necessario che nessun nuovo ‘membro’ si intrometti. Insomma, nessun altro avrebbe il permesso di intralciare i momenti esclusivi tra i tre che sui social network si mostrano molto complici e affiatati.

Non è la prima volta che si parla di un accordo segreto tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: già qualche anno fa, ai tempi della partecipazione della 42enne al Grande Fratello Vip Alfonso Signorini aveva menzionato alcune richieste dell’ex team manager della Formula 1. A detta del giornalista, la Gregoraci non si sarebbe potuta far vedere pubblicamente con un altro uomo per almeno tre anni. Anche per questo Elisabetta avrebbe tenuta segreta a lungo la liaison, poi finita, con l’imprenditore Francesco Bettuzzi.

Dopo la fine del matrimonio con la conduttrice di Battiti Live, Flavio Briatore non ha vissuto più storie d’amore importanti: numerosi flirt e paparazzate, di cui l’ultima con Barbara D’Urso ma niente di troppo serio. L’imprenditore preferisce concentrarsi sul figlio Nathan Falco, di cui è molto orgoglioso.

Giulio Fratini, chi è il fidanzato di Elisabetta Gregoraci

Classe 1992, Giulio Fratini è un giovane manager figlio del famoso Sandro Fratini. Il padre è uno degli imprenditori più importanti di Firenze mentre il nonno ha fondato il brand Rifle. Giulio è un appassionato di orologi di lusso e la sua collezione supera i duemila pezzi per un valore intorno ai due milioni di euro. In qualità di manager si è distinto in diversi settori come bioenergia, energia rinnovabili, hotel di lusso e abbigliamento, in cui la famiglia opera da svariati anni ormai. Fratini ha dichiarato in una intervista televisiva che l’attività che gli sta più a cuore è quella dell’abbigliamento e dunque il famoso marchio Rifle.

Prima di conoscere Elisabetta Gregoraci grazie ad un viaggio in treno nel 2022, Giulio Fratini ha vissuto un breve flirt estivo con Raffaella Fico e per un anno è stato legato a Roberta Morise. Quest’ultima, ex compagna storica di Carlo Conti, aveva addirittura lasciato Roma e si era trasferita a Firenze per convivere con Giulio ma alla lunga il legame si è spezzato.