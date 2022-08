Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore rompe il silenzio sul flirt con Giulio Fratini

Fonte: Getty Images Cannes 2022, Elisabetta Gregoraci principessa ma Eva Longoria è pazzesca

Elisabetta Gregoraci è uno dei volti più amati dello spettacolo italiano, e proprio per questo i suoi fan non possono che seguire con un certo interesse la sua vita sentimentale. Da qualche settimana infatti la showgirl è tornata al centro del gossip per la sua (presunta) relazione con Giulio Fratini, noto per la sua precedente storia con Roberta Morise. Adesso a parlare è Flavio Briatore, da tempo molto presente nella vita della sua ex.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: parla Flavio Briatore

Da settimane si rincorrono le voci di un presunto flirt tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. L’imprenditore è noto agli appassionati di gossip per le sue precedenti relazioni, prima con Raffaella Fico e successivamente con Roberta Morise.

La showgirl di Soverato fino a ora non ha né confermato né smentito la relazione con l’uomo – di dodici anni più giovane di lei – ma a pronunciarsi sulla questione è stato Flavio Briatore, che frequenta assiduamente l’ex moglie per amore del figlio Nathan Falco, nato dal loro matrimonio 11 anni fa.

Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000, ha raggiunto il manager chiedendo delucidazioni sulla (presunta) storia d’amore tra la Gregoraci e Fratini. Ma stando a quanto si legge sul giornale di gossip, la risposta di Briatore sarebbe chiara, visto che escluderebbe categoricamente una relazione tra i due: “Non credo proprio“, ha dichiarato ai microfoni del settimanale.

Non è ancora chiaro se si tratti di semplici pettegolezzi o se davvero sia sbocciato un sentimento tra i due: nel frattempo la showgirl e l’imprenditore sarebbero stati avvistati più volte in un locale di Forte dei Marmi, di proprietà di Flavio Briatore, e in atteggiamenti che sembrerebbero essere intimi.

Elisabetta Gregoraci, il rapporto con Briatore e l’amore

Sebbene non abbia mai confermato la notizia, ormai in tantissimi danno per certa la nuova relazione di Elisabetta Gregoraci con Giulio Fratini. Lo scoop era stato diffuso dal magazine DiPiù, anche se soltanto qualche mese fa la showgirl aveva rilasciato un’intervista in cui dichiarava di essere single perché, secondo la sua opinione, il suo essere così forte ed indipendente – per non parlare della presenza nella sua vita di un ex marito come Flavio Briatore – spaventava gli uomini. Adesso però le cose potrebbero essere cambiate.

È stato il settimanale a diffondere la notizia di una frequentazione tra la Gregoraci e Fratini: i due si sarebbero conosciuti a Forte dei Marmi, in occasione dell’inaugurazione di una nuova attività, e a quanto pare sono stati avvistati più volte insieme, in piacevole compagnia l’uno dell’altra.

Nel frattempo però Elisabetta non ha certo rinunciato al tempo di qualità insieme alla sua famiglia al completo: dopo una fantastica vacanza in Kenya con il suo ex marito e il piccolo Nathan Falco lo scorso inverno, ha trascorso delle bellissime giornate con la sua famiglia allargata a Capri con il figlio, Briatore e Leni Klum, la figlia dell’imprenditore nata dalla relazione con Heidi Klum.

Ha sempre voluto mantenere un rapporto di affetto e di stima con il suo ex marito, specialmente per amore di Nathan Falco: “Noi restiamo una famiglia, anche non stando più insieme. Passiamo tanto tempo con nostro figlio, è questa la cosa più importante”, aveva dichiarato a Verissimo qualche tempo fa.