Elisabetta Gregoraci irresistibile in rosso: il primo red carpet con Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci ha posato per la prima volta sul red carpet insieme al figlio Nathan Falco, e lo ha fatto a Capri in occasione dell’evento benefico LuisaViaRoma per Unicef, in cui si sono avvicendati centinaia di artisti: lei, meravigliosa e vestita di rosso, è apparsa sorridente accanto a lui, ma non solo. Insieme a lei e a Nathan, anche l’ex Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci, il primo red carpet con Nathan

Elisabetta Gregoraci ci ha abituati da sempre alla sua bellezza, ma questa volta sul red carpet di Capri è apparsa più sorridente del solito. Accanto a lei, infatti, la persona più importante della sua vita: suo figlio Nathan Falco.

Madre e figlio hanno posato insieme, complici come in ogni momento della loro vita. Lei ha indossato un abito rosso e lungo firmato Balde, composto da un corpetto che lascia le spalle e parte delle braccia totalmente scoperte; poi lo spacco e i sandali con tacco alto, che insieme al resto hanno messo in risalto ogni sua forma in modo impeccabile, e ancora una volta Elisabetta Gregoraci non ha rivali. E mentre lei ha infiammato il red carpet, posando anche da sola, al suo fianco Nathan Falco è arrivato con un completo bianco elegante (ma non troppo impegnativo) perfetto per la sua età.

Non sono stati sempre da soli, però, perché accanto a loro è arrivato anche Flavio Briatore per concludere un perfetto quadretto familiare, mostrandosi sorridenti e complici come sempre.

Elisabetta Gregoraci, vacanze a Capri (e il nuovo amore)

Elisabetta Gregoraci si sta godendo delle splendide vacanze a Capri insieme alla sua famiglia, riuscendo a ritagliarsi un po’ di relax dopo la conduzione di Battiti Live insieme ad Alan Palmieri. Mare, cibo e affetti sono le parole chiave per godersi al meglio le vacanze, e la Gregoraci lo sa bene. Su Instagram, infatti, ha condiviso molti momenti felici di questa estate, alternando foto in bikini a dediche speciali per suo figlio, che per la prima volta ha posato con lei sul red carpet.

Nonostante la separazione, lei e Flavio Briatore continuano a frequentarsi e a comportarsi come una vera famiglia insieme al loro figlio Nathan. A loro, si è unita anche la bellissima figlia diciottenne di lui, Leni Klum, avuta dalla precedente relazione con Heidi Klum e con la quale sta cercando di costruire un rapporto padre-figlia. Una famiglia allargata che va d’accordo e vive momenti intensi di felicità, ponendo alla base il rispetto per l’altro e l’amore per il proprio figlio (che è sempre al primo posto, soprattutto nel cuore della conduttrice).

Tra gite in barca, cibo e red carpet, però, Elisabetta Gregoraci sembra aver trovato anche lo spazio per un nuovo amore: le prime indiscrezioni arrivate dal settimanale DiPiù parlano della presenza di un uomo più giovane di lei al suo fianco: Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise, oltre che imprenditore di successo. Non si conoscono ancora i dettagli su questa presunta frequentazione tra i due, ma sembra proprio che l’ex concorrente del GF Vip sia di nuovo pronta per lasciare spazio all’amore nella sua vita.