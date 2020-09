Chi è Leni, la figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore

editato in: da

Heidi Klum, tutti i suoi amori: da Briatore a Tom Kaulitz dei Tokio Hotel

Si chiama Leni la figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore, bella come la sua mamma e pronta a iniziare una carriera sulle passerelle. 16 anni, biondissima e molto seguita su Instagram, Leni in questi anni è cresciuta lontano dai riflettori insieme ai suoi fratelli Johan Riley Fyodor Taiwo, 13, e Henry Günther Ademola Dashtu, 15, e alla sorella Lou Sulola, che ha 10 anni.

La primogenita di Heidi Klum è nata dall’amore della madre per Flavio Briatore, ma è cresciuta con Seal, che è stato sposato con la top model dal 2005 al 2015. Quando Leni è arrivata la love story fra l’imprenditore italiano e la modella era già finita e nel 2008 Seal ha scelto di adottarla. “Heidi viveva a Los Angeles, io a Londra, la distanza era diventata incolmabile – aveva raccontato il manager al Corriere della Sera -. Potevamo sentirci al telefono due ore al giorno, ma non bastava e un neonato deve stare con la madre. Poi, Heidi si è messa con Seal e lui l’ha cresciuta”.

“Noi tre abbiamo serenamente convenuto che aveva più senso che la adottasse lui, perché un bambino deve crescere in una famiglia. Però la frequento e io, Seal e Heidi abbiamo un rapporto eccezionale. È difficile sentire la mancanza di un figlio che non hai mai vissuto – aveva aggiunto -. E so che non è una figlia abbandonata. Leni è la famiglia di Seal, Nathan la mia”.

Oggi Heidi Klum è sposata con il 28enne Tom Kaulitz, chitarrista dei Tokio Hotel. Ha ritrovato l’amore dopo il divorzio da Seal, ma la sua priorità restano i figli. “Io per i bambini ci sono sempre stata – aveva ammesso tempo fa -. Noi donne sappiamo fare più cose contemporaneamente, gli uomini una alla volta e dicono: Sono confuso: devo farla con la mano sinistra o destra?”. Su Instagram, la top model ha condivido uno scatto che la ritrae in auto con Leni impegnata nelle lezioni di guida. La primogenita di Heidi ha 16 anni, ma già ha tutte le carte in regola per diventare una stella sulla passerella, sulle orme della mamma, ma anche di tante figlie di star, da Deva Cassel a Kaia Gerber.