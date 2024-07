Fonte: IPA Francesca Pascale

Quelle che inizialmente sono state bollate come “sciocchezze basate sul nulla” si sono rivelate fondate: dal primo scoop di Dagospia, si è giunti all’ufficializzazione della separazione tra Francesca Pascale e Paola Turci, che sono convolate a nozze nel 2022. La Pascale ha raccontato la sua verità, ovvero ha ammesso di essere stata lei ad allontanarsi. E ora al chiacchiericcio della notizia del momento si aggiunge Fabrizio Corona.

Pascale-Turci, la verità sul divorzio secondo Fabrizio Corona

Poteva Fabrizio Corona non commentare la separazione tra Francesca Pascale e Paola Turci? È stata proprio quest’ultima a smentire inizialmente la notizia lanciata da Dagospia. Poi, l’ufficializzazione, sempre annunciata dal portale di Roberto D’Agostino: l’ex coppia ha sciolto l’unione civile qualche giorno fa. L’accordo di divorzio è stato omologato dalla Procura di Firenze, dopo che la Pascale e la Turci si erano sposate a luglio del 2022 a Montalcino.

Dopo l’iniziale silenzio – è stata la Turci a smentire l’indiscrezione sulla rottura – anche la Pascale ha scelto di dire la sua, con un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. E, naturalmente, ad aggiungere maggiori dettagli sui presunti motivi della crisi è stato Fabrizio Corona mediante Dillinger News. Dove ha rimarcato le “differenze” tra le due donne, fin dal loro primo incontro, quando la Turci ha trovato nella Pascale una maggiore sicurezza emotiva, oltre che “economica”, stando a quanto riporta l’ex Re dei Paparazzi.

E ha aggiunto che proprio la Pascale avrebbe supportato la Turci in ogni aspetto della sua vita negli ultimi due anni, tanto da cambiare per lei. “Paola non le faceva passare nulla ed è stata insopportabile a tal punto che, nonostante il grandissimo amore, Francesca è stata costretta a dirle addio“.

Francesca Pascale parla della separazione da Paola Turci

Il divorzio tra Francesca Pascale e Paola Turci è stato ufficializzato. Ed è stata proprio la Pascale a rompere il silenzio, scelta che non aveva mai fatto prima, ovvero a seguito delle indiscrezioni non solo sulla rottura, ma persino sulla crisi (aspetto più volte ripreso dai giornali). Al Corriere, ha detto: “È una fine, sto attraversando un grande dolore ma la vita mi ha insegnato che prima di amare qualcuno bisogna sapere amare se stessi. Una fine, quindi, può diventare un atto d’amore nei propri confronti ed è per questo che ho deciso di allontanarmi”.

Le indiscrezioni sulla crisi, in effetti, erano spesso legate a una presunta gelosia nella coppia. Finalmente, la Pascale ha scelto di controbattere, prendendo come esempio quanto accaduto a Belve, nel programma di Francesca Fagnani, quando si era lasciata andare a una battuta innocentissima che è stata fraintesa. “Sono ricostruzioni non corrispondenti al vero. Quel ‘Ma adesso ti posso corteggiare un po’? Ah no, sono sposata’, che ho detto a Fagnani era davvero solo una battuta: Francesca è un’amica. Ci tengo a ricordare che le unioni arcobaleno, esattamente come quelle eterosessuali, possono finire, questo a dimostrazione che non sono amori atipici, o diversi, o di serie B”. Un amore, il loro, che ha fatto sognare, non privo di difficoltà, e che ora si è avviato verso il tramonto.