Selvaggia Lucarelli accetta la conduzione dell'Isola dei Famosi 2026 su Canale 5 e lascia dopo dieci anni la giuria di Ballando con le Stelle. Cosa farà Milly Carlucci

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IPA

Il cambio di rotta de L’Isola dei Famosi è stato deciso, con Mediaset che mette a segno un colpo importante, assicurandosi la conduzione di Selvaggia Lucarelli per l’edizione 2026. Un volto ben riconoscibile e una personalità in grado di attirare il pubblico, dopo stagioni complicate per il noto reality.

Dopo dieci anni trascorsi dietro al bancone della giuria, dunque, Lucarelli dirà addio a Ballando con le Stelle. Una doppia notizia che ridisegna gli equilibri tra Rai e Mediaset, con Milly Carlucci ora alle prese con i casting per sostituire la nota giornalista e opinionista.

Dalla giuria alla conduzione: il grande salto di Selvaggia Lucarelli

Per dieci anni Selvaggia Lucarelli è stata uno dei volti più riconoscibili di Ballando con le Stelle, tra i programmi simbolo del sabato sera di Rai 1. Uno show che le ha anche consentito di costruire una sorta di personaggio televisivo apprezzato da gran parte del pubblico.

L’arrivo come opinionista nello studio del Grande Fratello ha però cambiato tutto, aprendo le porte a uno scenario che sembrava impensabile fino a poco tempo fa: la conduzione. Tutto ancora su Canale 5, divenendo la mossa segreta di Pier Silvio Berlusconi per rilanciare L’Isola dei Famosi.

L’Isola dei Famosi 2026: una sfida tutta nuova

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi sarà nuova sotto diversi aspetti, non solo per la conduzione. È stato infatti deciso un format differente. Come già emerso, infatti, il reality sarà per la prima volta registrato, con il pubblico escluso dalle nomination. Un racconto già confezionato e pronto alla messa in onda, come Temptation Island e Pechino Express.

Il vuoto a Ballando con le Stelle

Mentre Mediaset lavora al cast de L’Isola dei Famosi 2026, con Francesco Chiofalo, Pierpaolo Pretelli, Zeudi Di Palma e Daniele Iaià tra i confermati, in casa Rai si ragiona sul da farsi. L’addio di Selvaggia Lucarelli lascia un vuoto importante nella giuria.

La sua presenza era infatti da tempo diventata uno degli ingredienti chiave dello show di Milly Carlucci. Quest’ultima starebbe ora valutando l’idea di ristrutturare complessivamente i giudici, approfittando del momento per cambiare volto. Un rischio? Certamente ma, al tempo stesso, anche un potenziale nuovo trampolino per questo grande spettacolo del sabato sera.

Nulla però è ancora deciso, con la conduttrice che dovrà ricostruire un equilibrio che funzionava da molti anni, magari provando a raggiungere una diversa fascia d’età.