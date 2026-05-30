Francesca Fagnani, spunta l’ipotesi Ballando con le Stelle. La replica non lascia dubbi

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Francesca Fagnani

Francesca Fagnani a Ballando con le Stelle? Per qualche ora l’idea ha fatto il giro del piccolo schermo, alimentando il consueto toto-nomi che precede ogni nuova stagione del fortunato programma condotto da Milly Carlucci. Un’ipotesi suggestiva, certo: la padrona di casa di Belve, con il suo stile diretto e tagliente, avrebbe potuto portare in giuria un’energia molto diversa. Ma cosa ha detto a riguardo la “belva” interessata?

Perché si parla di Francesca Fagnani a “Ballando con le Stelle”

Il nome di Francesca Fagnani non è spuntato per caso. Negli ultimi anni la conduttrice è diventata uno dei volti più riconoscibili della Rai grazie a Belve, programma costruito su domande frontali, silenzi strategici e interviste che scatenano ben più di una polemica. Il suo stile, elegante ma affilato, l’ha resa un personaggio televisivo fortissimo anche fuori dal perimetro classico del talk.

Proprio per questo, l’idea di vederla nella giuria di Ballando con le Stelle aveva acceso la curiosità del pubblico. Sarebbe un cambio di tono interessante perché con lei al banco di sicuro ci sarebbero meno chiacchiere da bar e giudizi strappalacrime e più confronto diretto, con osservazioni taglienti e quel gusto per la domanda scomoda che ormai il pubblico associa immediatamente al suo nome.

A rendere la voce ancora più interessante c’è il capitolo Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima, da anni colonna del tavolo dei giurati di Milly Carlucci, è indicata da varie indiscrezioni come possibile nuovo volto Mediaset, dopo l’esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip. Il suo nome sarebbe infatti in pole per L’Isola dei Famosi, che nella prossima stagione dovrebbe tornare su Canale 5 con una formula rinnovata e senza lo studio tradizionale.

La conduttrice smentisce

Ma la conduttrice di Belve non ha lasciato spazio a interpretazioni. Interpellata dall’Adnkronos, Fagnani ha infatti risposto senza lasciare nessuno spazio all’interpretazione: “Anche questa volta non è vero”. Una frase breve, praticamente una sentenza. Poi ha aggiunto: “Sono felice di quello che faccio e che continuerò a fare”.

Con una battuta perfetta per chiudere il siparietto che si è creato in questi giorni, la giornalista ha poi chiarito da quale posizione continuerà a seguire il programma: “Continuerò a guardare il paso doble comodamente seduta sul divano di casa mia”. Insomma, niente palette, niente giudizi sulle prese, niente voti al cha cha cha. Francesca Fagnani resterà spettatrice (almeno per ora).

Al di là del fascino del gossip, la sua replica sembra dire una cosa molto semplice: la sua strada, oggi, è un’altraBelve Crime. Il programma che conduce è ormai un marchio solido di Rai 2, un programma identitario, capace di trasformare ogni intervista in qualcosa di virale. Nell’ultima stagione, inoltre, ha ampliato ulteriormente il suo territorio con Belve Crime, lo spin-off dedicato ai protagonisti e ai casi della cronaca nera, raccontati attraverso interviste e ricostruzioni dal taglio più cupo rispetto al programma madre.

Una deviazione di genere che ha confermato la capacità di Fagnani di restare riconoscibile anche quando il racconto si sposta dal faccia a faccia con i personaggi dello spettacolo a storie più delicate e complesse. Quindi, perché cambiare? Milly Carlucci dovrà guardare altrove se davvero ci saranno modifiche in giuria, magari rivolgendo lo sguardo verso Barbara D’Urso.