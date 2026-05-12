Belve crime non va in onda stasera 12 maggio, quando torna Francesca Fagnani

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ANSA Francesca Fagnani

Cambio del palinsesto su Rai 2. Nella prima serata di martedì 12 maggio, sarebbe dovuta andare in onda la seconda puntata della nuova stagione di Belve Crime, spin off della trasmissione di Francesca Fagnani dedicato alla cronaca nera. L’appuntamento con i più grandi famosi delitti d’Italia è però rimandato alla prossima settimana, al suo posto la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest.

Francesca Fagnani oggi non va in onda

L’annuncio del cambio di palinsesto è arrivato sui social. In una storia condivisa sul proprio profilo Instagram, lunedì 11 maggio Francesca Fagnani ha scritto: “Domani sera Belve Crime non andrà in onda per lasciare spazio all’Eurovision. Ci vediamo martedì 19 maggio”. Niente paura dunque, Belve Crime non sarà cancellato – così come era già successo lo scorso autunno – salta semplicemente una settimana.

Non pare ci sia rischio, d’altronde, di uno stop anticipato allo spin off di Belve. Il crime, si sa, è uno dei filoni più in voga del momento e le confessioni degli uomini e delle donne coinvolti in cruenti crimini e complesse vicende giudiziarie appassiona il pubblico televisivo. A dimostrare l’interesse verso la trasmissione sono i numeri: la prima puntata di Belve Crime, in onda martedì 5 maggio 2026, nonostante la concorrenza del Grande Fratello Vip, ha conquisto il 7,4% di share e 1 milione e 62mila spettatori.

Non sono ancora stati svelati gli ospiti della prossima puntata del 19 maggio, mentre resta ancora alta l’attenzione per i protagonisti della serata precedente. Le interviste di Fagnani a Roberto Savi, il leader della banda della Uno bianca, e Rina Brussone, ex compagna del killer di Diabolik, sono entrate persino a far parte delle indagini dei relativi casi.

Belve Crime cede il posto a Eurovision

Se Belve Crime stasera non va in onda è per un’occasione speciale. Martedì 12 maggio parte l’Eurovisione Song Contest 2026, la competizione musicale più seguita d’Europa e giunta ormai alla sua 70esima edizione. A Vienna è la serata della prima seminifinale, che in Italia sarà trasmessa su Rai 2, con il commento di Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini, a partire dalle ore 20:15; così come la seconda semifinale di giovedì 14 maggio. Mentre la finalissima di sabato 16 andrà in onda su Rai 1, e in simulcast radiofonica su Rai Radio2 e RaiPlay Sound.

Grande attesa per l’esibizione di Sal Da Vinci che, dopo la vittoria al Festival di Sanremo, arriva sul palco viennese con la sua hit Per sempre sì. Il cantante parenopeo si esibirà sesto in scaletta, ma la sua sarà una perfomance fuori concorso. Da Vinci si è infatti già classificato per la finalissima, essendo rappresentante di uno dei Paesi Big Five – che quest’anno sono Big Four per via dell’assenza della Spagna, ritiratasi in segno di protesta contro la guerra in Palestina.

A condurre l’Eurovision di Vienna, due volti noti del paese ospitante: la cantante e conduttrice Victoria Swarovski e l’attore e conduttore Michael Ostrowski. Gli italiani potranno iniziare a votare già stasera, ma non per l’Italia che, già in finalissima, potrà iniziare ad accumulare voti soltanto dall’ultima serata del contest.