Belve Crime torna in tv, tutti gli ospiti dello spin-off di Francesca Fagnani

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ANSA Francesca Fagnani

A partire da martedì 5 maggio 2026, Belve cambia volto. Francesca Fagnani torna sulla prima serata Rai 2 con Belve Crime, spin-off del noto format di graffianti interviste dedicato ai più noti casi di cronaca nera. Al posto di vip e sportivi, sullo scomodo sgabello arrivano testimoni e protagonisti di alcuni dei delitti che hanno sconvolto il Paese, di cui si ripercorrono i retroscena dal punto di vista di chi li ha vissuti in prima persona.

Gli ospiti della prima puntata di Belve Crime

Saranno tre gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Belve Crime, in onda martedì 5 maggio a partire dalle ore 21:20 su Rai2. La prima intervista avrà come protagonista Katharina Miroslawa, che negli Anni ’90 passò alla cronaca come una pericolosa mantide religiosa. Nel 1993 Miroslawa, arrivata dalla Polonia, lavorava come ballerina in locali notturni e aveva una relazione sentimentale con il danaroso imprenditore Carlo Mazza. Con l’obiettivo di riscuotere il premio della sua assicurazione sulla vita (a lei intestato), uccise l’uomo e fuggì.

Katharina Miroslawa fu latitante per sette anni, fino all’arrestato a Vienna il 3 febbraio 2000. Fu condannata a 21 anni e mezzo di carcere, nella prigione della Giudecca di Venezia ne trascorse però soltanto dodici, più uno in affidamento ai servizi sociali. La storia di Miroslawa è una storia di redenzione, di una donna che affermò “ringrazio Dio per il carcere” e che dietro le sbarre ha cambiato sé stessa e la propria vita.

Secondo ospite di Belve Crime sarà Roberto Savi, tra i criminali più cruenti della storia italiana, l’uomo a capo della banda della Uno Bianca. Francesca Fagnani aveva già intervistato Eva Mikula, la compagna di Fabio Savi, fratello e complice di Roberto. Stavolta, a raccontare la serie di delitti che sconvolsero l’Italia non sarà una testimone ma l’autore in persona. Roberto Savi, arrestato nel 1994, sta attualmente scontando la condanna dell’ergastolo.

A chiudere il trittico di ospiti dell’esordio della nuova stagione del tanto atteso show arriverà Rina Bussone, la donna nota per essere stata compagna (e complice in qualche rapina a mano armata) di Raul Esteban Calderon, l’uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio volontario di Fabrizio Piscitelli, il capo ultrà della Lazio conosciuto con il soprannome di Diabolik. Bussone è una figura complessa e sfaccettata, complice e testimone, vittima e colpevole che, dopo essersi macchiata di ben più di un reato, scelse di collaborare con la giustizia e iniziare una nuova vita.

Francesca Fagnani accoglie Elisa True Crime

Belve Crime sarebbe dovuto andare in onda già lo scorso autunno, ma si fermò dopo appena una puntata, per motivi mai spiegati dalla conduttrice né dalla redazione. Adesso torna con una grande novità: Francesca Fagnani non sarà sola, a farle da spalla uno dei volti più noti del web. Se a Belve è stata Maria De Filippi a far da ospite d’onore, a Belve Crime il ruolo sarà ricoperto da Elisa True Crime, la youtuber specializzata in cronaca nera. Elisa avrà il compito di presentare gli intervistati, riassumendone la storia e le vicende giudiziarie.