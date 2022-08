Frasi sul voto e sul votare, per comprenderne il valore per ogni cittadino

Fonte: 123rf Frasi sul voto e sul votare. Le migliori citazioni e gli aforismi da dedicare

Andare a votare è un diritto/dovere costituzionale ed è l’unico strumento che il cittadino ha per interagire con la politica. Assicura a ogni persona la possibilità di manifestare la propria volontà e idea durante un’elezione, andando a esprimere la propria preferenza tra i candidati e i vari partiti e movimenti. Prima dell’introduzione del suffragio universale, il diritto di voto era limitato per censo (suffragio censitario), per cultura (suffragio capacitorio) o in base al sesso. Con l’unità d’Italia nel 1861, il diritto di voto era riservato ai soli cittadini maschi di età superiore ai 25 anni e di elevata condizione sociale. Nel 1881 la possibilità di recarsi alle urne fu estesa anche alla media borghesia e il limite d’età abbassato a 21 anni. Il suffragio universale maschile vero e proprio è stato introdotto con la legge n. 1985/1918, che ha ammesso al voto tutti cittadini maschi. In Italia, tutti i cittadini maggiorenni, sia uomini che donne, andarono a votare insieme per la prima volta solo a partire dal 1946. Il decreto legislativo luogotenenziale n. 74 del 10 marzo 1946, che era stato approvato dalla Consulta il 23 febbraio dello stesso anno, dette ai soggetti femminili, per la prima volta nel Paese, il diritto di votare e il diritto di essere elette. L’articolo 48 della Costituzione italiana sancisce che “sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico” e inoltre che il diritto di voto “non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”. Per arrivare al suffragio universale ci sono voluti anni e il raggiungimento di questo diritto ha rappresentato un enorme passo avanti in tema di eguaglianza e libertà di scelta dei cittadini italiani. Se si vuole approfondire il tema, che è stato ampiamente trattato nel corso dei secoli in vari ambiti intellettuali e culturali, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi sul voto e l’andare a votare per comprendere quanto sia importante per la vita sociale e collettiva di un Paese, la chiamata alle urne.

Aforismi e frasi sul diritto di voto

Il diritto di voto è una conquista importante dei cittadini che permette di scegliere e partecipare alla vita politica del proprio Paese. Situazione che sarebbe impossibile in una dittatura, nella quale il popolo non ha alcuna voce nelle decisioni del Governo. Per chi vuole conoscere il pensiero di alcuni politici e intellettuali sul tema, qui una serie di frasi sul diritto di voto.

Le elezioni ci ricordano non solo i diritti, ma le responsabilità della cittadinanza in una democrazia. (Robert Kennedy)

Se votare facesse qualche differenza non ce lo lascerebbero fare. (Mark Twain)

La democrazia è il potere di dare uguale voto a menti disuguali. (Carlo I d’Inghilterra)

L’ignoranza di un elettore in una democrazia compromette la sicurezza di tutti. (John Fitzgerald Kennedy)

Le elezioni appartengono al popolo. (Abraham Lincoln)

La democrazia deve essere qualcosa in più di due lupi e una pecora che votano su cosa mangiare per cena. (James Bovard)

Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi “la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza”. (Isaac Asimov)

La democrazia delega a molti incompetenti l’elezione di pochi corrotti. (George Bernard Shaw)

Un uomo senza voto è un uomo senza protezione. (Lyndon B. Johnson)

Ogni elezione è una sorta di vendita all’asta anticipata di beni rubati. (H. L. Mencken)

Voto: il simbolo e lo strumento della facoltà che ha ogni libero cittadino di dimostrarsi uno sciocco e di rovinare il proprio paese. (Ambrose Bierce)

Il voto non è solo un nostro diritto, è il nostro potere. (Loung Ung)

Il voto è lo strumento più potente mai escogitato dall’uomo per abbattere l’ingiustizia e distruggere le terribili mura che imprigionano alcuni uomini perché sono diversi da altri. (Lyndon B. Johnson)

La differenza tra una democrazia e una dittatura è che in una democrazia prima voti e poi prendi gli ordini; in una dittatura non devi perdere tempo a votare. (Charles Bukowski)

Considero tutte le proposte d’intervento statale con mente aperta, prima di votare no. (Ronald Reagan)

Dovremmo scegliere i nostri governanti guardando le loro biblioteche. (Mauro Corona)

Un voto è un atto puramente religioso che non può essere preso in uno slancio di passione. Può essere preso solo da una mente purificata e composta e come Dio per testimone. (Mahatma Gandhi)

Frasi sull’importanza di andare a votare

Molti ritengono che non recarsi alle urne faccia perdere il diritto di lamentarsi dell’operato dell’esecutivo che salirà al Governo. Dopo anni di lotte, il diritto di voto è stata una conquista fondamentale per il popolo italiano e un dovere, ancor più di un diritto di ogni cittadino. Di seguito alcune citazioni e aforismi sull’andare a votare.

Qualcuno ha lottato per il tuo diritto di voto. Usalo. (Susan B. Anthony)

Se non voti, perdi il diritto di lamentarti. (George Carlin)

Quando non si partecipa col proprio diritto di voto alla vita politica del proprio Paese, non si ha dirotto a lamentarsi dell’eletto, altrimenti si cade nel ridicolo, oltre a risultare incoerenti. (Alessandro J. De Stefano)

Una delle punizioni dovute al rifiuto di partecipare alla politica è che finisci con l’essere governato da tuoi inferiori. (Platone)

I cattivi rappresentanti sono eletti dai bravi cittadini che non votano. (George Jean Nathan)

Le elezioni appartengono alla gente. È una loro decisione. Se decidono di voltare le spalle al fuoco e bruciarsi il sedere, poi dovranno semplicemente sedersi sulle loro vesciche. (Abraham Lincoln)

Non abbiamo un governo dalla maggioranza. Abbiamo il governo della maggioranza che partecipa. (Thomas Jefferson)

In linea di principio bisogna sempre votare, anche se tu fossi il solo a farlo, e così potrai cullare la piacevolissima riflessione che il tuo voto non sarà mai perso. (John Quincy Adams)

Nessuno è in grado di governare un altro senza il suo consenso. (Abraham Lincoln)

La protesta al di là della legge non è un allontanamento dalla democrazia; è assolutamente essenziale ad essa. (Howard Zinn)

La nave della democrazia, che ha resistito a tutte le tempeste, può affondare a causa dell’ammutinamento di quelli che vi sono a bordo. (Grover Cleveland)

Una nazione di pecore genererà un governo di lupi. (Edward Murrow)

La tirannia di un principe in un’oligarchia non è pericolosa per il bene pubblico quanto l’apatia del cittadino in una democrazia. (Montesquieu)

Frasi sul diritto di voto alle donne

Il raggiungimento del suffragio universale segna un enorme successo in tema di parità di genere ed eguaglianza tra uomini e donne. Se i soggetti femminili, precedentemente, erano esclusi dalla vita politica , con questa conquista possono entrare a far parte a pieno delle scelte del Governo. Chi vuole conoscere qualche affermazione sul tema, qui trova una serie di aforismi e frasi sul diritto di voto alle donne.Non abbiamo diritto al voto e finché questa è la situazione dobbiamo creare tumulti: non c’è altra via per porre la questione di fronte alla giustizia politica. (Christabel Harriette Pankhurst)

Date il voto alle donne e fra cinque anni ci sarà una tassa astronomica sul celibato. (George Bernard Shaw)

Se nella repubblica delle piante ci fosse il suffragio universale, le ortiche esilierebbero le rose e i gigli. (Jean Lucien Arréat)

Il suffragio universale non aspira al trionfo degli interessi della maggioranza; aspira a farglielo credere. (Nicolás Gómez Dávila)

Il suffragio popolare è un mito e su ciò credo che potremo essere tutti d’accordo; ma è un mito necessario ed il migliore che finora sia stato inventato. (Luigi Einaudi)

Non è certo stato per una graziosa concessione da parte delle élite e delle classi dirigenti che oggi noi occidentali godiamo del suffragio universale, della libertà di costituire partiti e sindacati, di una legislazione che regolamenti prestazioni e compensi del lavoro, del diritto e dell’obbligo all’istruzione, della garanzia di un minimo di assistenza e di cura per i malati e i vecchi, di una tutela per i bambini. Queste e altre conquiste, che fanno della nostra convivenza una convivenza civile, sarebbero impensabili senza il contributo determinante e senza le lotte dei lavoratori. (Umberto Galimberti)

Suffragio femminile significa il diritto di una donna di votare come le viene suggerito da un uomo. (Ambrose Bierce)

Dal momento in cui le donne hanno accettato il prezzo della prigione, degli scioperi della fame e dell’alimentazione forzata, il voto è davvero stato loro. (Christabel Harriette Pankhurst)

E, in realtà, niuno dubiterà seriamente che un partito, il quale si propone tutte le emancipazioni umane, e che primo chiamò le donne lavoratrici a tutte le battaglie della lotta e della organizzazione economica, possa mai aver in animo di escluderle dal possesso di quell’arme politica, che è fra i più validi strumenti e fra le migliori salvaguardie delle conquiste di classe. Ma, forse, la cortese domanda intendeva piuttosto invitarci a precisare quale importanza si attribuisca da noi al suffragio femminile in questa precisa ora della storia in Italia, e se da noi vi si annetta un carattere, a così dire, pregiudiziale; per il quale, cioè, il suffragio universale maschile dovrebbe essere respinto, o reputato cosa trascurabile, se scompagnato dalla conquista contemporanea del suffragio femminile. (Filippo Turati)

Frasi sulle elezioni e sulla democrazia

Una elezione permette ai cittadini di esprimere una preferenza su chi può esercitare il mandato politico per governare il proprio Paese, la propria regione o la città. È un sistema democratico, ovvero che permette al popolo di scegliere i propri rappresentanti. Il concetto di democrazia è stato ampiamente dibattuto dall’Antica Grecia all’Illuminismo fino ai nostri giorni. Ecco alcune tra le frasi più note sulle elezioni e sulla democrazia.

Le persone non mentono mai così tanto come dopo una caccia, durante una guerra o prima di un’elezione. (Otto von Bismarck)

Il migliore argomento contro la democrazia è una conversazione di cinque minuti con un elettore medio. (Winston Churchill)

Quando ti trovi d’accordo con la maggioranza, è il momento di fermarti e riflettere. (Mark Twain)

La democrazia è la peggior forma di governo, eccezione fatta per tutte le altre. (Winston Churchill)

Il ballottaggio è più forte di una pallottola. (Abraham Lincoln)

Un popolo che elegge corrotti, impostori, ladri e traditori, non è vittima, ma complice. (George Orwell)

La democrazia è una piacevolissima forma di governo, piena di varietà e di disordine, e dispensa una sorta d’eguaglianza agli uguali come agli ineguali. (Platone)

Come non vorrei essere uno schiavo, non vorrei essere un padrone. Questo esprime la mia idea di democrazia. (Abraham Lincoln)

Il dovere di un patriota è di proteggere il suo paese dal suo governo. (Thomas Paine)

Qualora un governo sia salito al potere attraverso qualche forma di consultazione popolare, fraudolenta o no, e si mantenga almeno un’apparenza di legalità costituzionale, è impossibile che l’impulso alla guerriglia si produca, poiché non tutte le possibilità di lotta politica si sono esaurite. (Che Guevara)

Se volessimo capire in cosa consiste davvero la razza umana, dovremmo solo osservarla in tempo di elezioni. (Mark Twain)

Se i partiti non rappresentano più gli elettori, cambiamoli questi benedetti elettori. (Corrado Guzzanti)

Frasi sulla candidatura

Un candidato è colui che si presenta al suo schieramento politico e al pubblico di elettori per rappresentarli. Deve avere un programma convincente per fare in modo che i cittadini lo votino. Spesso, nell’intento di riuscire ad accumulare più voti possibili, si tende a fare troppe promesse che difficilmente saranno esaudite una volta ottenuta la vittoria politica. Su questo tema, ci sono numerosi dibattiti ed è stata fatta anche ampia ironia. Qualche frase e citazione sulla candidatura.

Un politico pensa alle prossime elezioni; uno statista pensa alla prossima generazione.(James Freeman Clarke)

In politica, la stupidità non è un handicap. (Napoleone Bonaparte)

Il politico diventa uomo di stato quando inizia a pensare alle prossime generazioni invece che alle prossime elezioni. (Winston Churchill)

Cercate di promettere un po’ meno di quello che pensate di realizzare se vinceste le elezioni. (Alcide De Gasperi)

Italiani, dormite pure, borghesi pantofolai, tanto qui c’è l’insonne che vi salva; mentre voi dormite, La Trippa lavora. Vota Antonio, vota Antonio! (Totò)

Il solo modo in cui posso perdere queste elezioni è farmi trovare a letto con una ragazza morta o con un ragazzo vivo. (Edwin Edwards)

Vota per quello che promette di meno, sarà quello che ti deluderà di meno. (Bernard Baruch)

Non si dimentichi mai che si è eletti per operare; e non si opera per essere eletti. La confusione dei fini risulterebbe nefasta. (Giulio Andreotti)

Il voto consiste nel tracciare una X sul simbolo o sul nome del candidato prescelto a seconda delle circostanze. È un retaggio dell’analfabetismo tanto caro agli eletti. (Franco Lissandrin)

Nella corsa alla Casa Bianca, ciascun partito si affida a dei luoghi comuni e il partito che vince è quello che preme sugli stereotipi giusti. (Newt Gingrich)

Non esiste miglior filantropo di un politico in campagna elettorale. (Luciano Sante Manara)

Frasi sulla politica e i politici

Il termine politica viene utilizzato in riferimento all’attività e alle modalità di governo di uno Stato. La parola arriva dal greco “polis”, che significa città-stato, e “techne” che significa arte o tecnica. In definitiva indica “l’arte/tecnica che attiene alla città-stato”. La prima definizione di “politica” risale ad Aristotele, per il quale ”politica” significava l’amministrazione della “polis” per il bene di tutti, la determinazione di uno spazio pubblico al quale tutti i cittadini partecipano. Una selezione di frasi e citazioni sulla politica e i politici.