Frasi sulla libertà, per vivere al meglio

Fonte: 123rf Frasi sulla libertà. Le migliori citazioni e gli aforismi da dedicare

La libertà è quella condizione per cui un individuo può decidere di pensare, esprimersi e agire senza costrizioni, facendo scelte volontarie sulle proprie azioni e sui propri comportamenti. Ci sono vari tipi di libertà: morale, giuridica, economica, di pensiero e anche psicologica. In ogni caso, si tratta del più importante valore della vita di una persona perché senza di esso non si è se stessi e non si potrà raggiungere la completezza e la reale felicità. Essere liberi presuppone il non avere vincoli o limiti, anche all’interno della società. Non lasciarsi manipolare e non essere schiavi di altri che impongono la sottomissione. La libertà va di pari passo con l’indipendenza, anzi ne è la causa. Un essere libero non ha bisogno di appoggiarsi a qualcun altro per vivere la sua quotidianità, decide giorno per giorno cosa è meglio per lui e cosa vuole fare, si impone degli obiettivi e li persegue senza condizionamenti. La parola libertà viene dal latino “libertate”, derivato a sua volta dall’indoeuropeo “leudhero” che significa “che ha una stirpe, che appartiene a una gente”. Nella mitologia romana la dea che rappresentava simbolicamente la libertà personale di ognuno veniva rappresentata come una donna con ai piedi un gatto, recante in una mano uno scettro e nell’altra mano un berretto frigio. A lei, i romani avevano dedicato due templi, uno nell’Aventino e uno al foro. Se si vuole approfondire il tema, che è stato ampiamente trattato nel corso dei secoli in vari ambiti intellettuali e culturali, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi sulla libertà, per ritrovare motivazione e forza e assecondare le proprie inclinazioni.

Aforismi e frasi sulla libertà

Essere liberi è una condizione essenziale per essere sereni, ma è anche qualcosa per cui bisogna lottare. Ci sono persone che preferiscono le consuetudini imposte dalla società o dall’ambiente di lavoro piuttosto che tentare di assecondare le proprie inclinazioni e affrontare le sfide che necessariamente si troverebbe davanti. Di seguito, alcune frasi e aforismi sulla libertà.

Essere liberi non significa solo sbarazzarsi delle proprie catene, ma vivere in un modo che rispetta e valorizza la libertà degli altri. (Nelson Mandela)

La pace richiede quattro condizioni essenziali: verità, giustizia, amore e libertà. (Papa Giovanni Paolo II)

Ogni essere umano è unico: rispettarne la diversità equivale a difendere la propria e l’altrui libertà. (Emanuela Breda)

Non mi pento dei momenti in cui ho sofferto; porto su di me le cicatrici come se fossero medaglie, so che la libertà ha un prezzo alto quanto quello della schiavitù. L’unica differenza è che si paga con piacere e con un sorriso… anche quando quel sorriso è bagnato dalle lacrime. (Paulo Cohelo)

Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità. (Beethoven)

La solitudine può portare a forme straordinarie di libertà. (Fabrizio De André)

Uno schiavo che non ha coscienza di essere schiavo e che non fa nulla per liberarsi, è veramente uno schiavo. Ma uno schiavo che ha coscienza di essere schiavo e che lotta per liberarsi già non è più schiavo, ma uomo libero. (Vladimir Lenin)

Per non lottare ci saranno sempre moltissimi pretesti in ogni circostanza, ma mai in ogni circostanza e in ogni epoca si potrà avere la libertà senza la lotta! (Che Guevara)

Come un animale selvatico, la verità è troppo potente per poterla ingabbiare. (Veronica Roth)

Fino a che tutti non sono liberi, nessuno è libero. (Martin Luther King)

La libertà è una sola: le catene imposte a uno di noi pesano sulle spalle di tutti. (Nelson Mandela)

La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. (Piero Calamandrei)

La causa vera di tutti i nostri mali, di questa tristezza nostra, sai qual è? La democrazia, mio caro, la democrazia, cioè il governo della maggioranza. Perché, quando il potere è in mano d’uno solo, quest’uno sa d’esser uno e di dover contentare molti; ma quando i molti governano, pensano soltanto a contentar se stessi, e si ha allora la tirannia più balorda e più odiosa: la tirannia mascherata da libertà. (Luigi Pirandello)

Verrà un giorno che l’uomo si sveglierà dall’oblio e finalmente comprenderà chi è veramente e a chi ha ceduto le redini della sua esistenza, a una mente fallace, menzognera, che lo rende e lo tiene schiavo… l’uomo non ha limiti e quando un giorno se ne renderà conto, sarà libero anche qui in questo mondo. (Giordano Bruno)

La libertà non è un beneficio della cultura: era più grande prima di qualsiasi cultura, e ha subito restrizioni con l’evolversi della civiltà. (Sigmund Freud)

Frasi sulla libertà di pensiero

La prima forma di libertà è quella del pensiero, ragionare secondo la propria testa e non lasciarsi influenzare da quello che è il sentimento comune. Riuscire a esprimere ciò che produce la propria mente, anche quando è contrario a quanto ritiene la ragione comune, è fondamentale e dovrebbe essere un diritto di ogni individuo. Moltissimi personaggi della cultura hanno scritto sul tema, qui riportiamo alcune citazioni e aforismi, tra i più interessanti, sulla libertà di pensiero.

La libertà deriva dalla consapevolezza, la consapevolezza deriva dalla conoscenza, la conoscenza deriva (anche) dall’informazione, dallo studio e dalla lettura senza pregiudizi. (Stefano Nasetti)

Sii sempre, in ogni circostanza e di fronte a tutti, un uomo libero e pur di esserlo sii pronto a pagare qualsiasi prezzo. (Sandro Pertini)

L’unica azione, attività che può sempre rappresentare il concetto di libertà fino a farla considerare sinonimo della stessa, è il pensare. (Stefano Nasetti)

Non c’è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della mia mente. (Virginia Wolf)

La libertà di pensiero ce l’abbiamo. Adesso ci vorrebbe il pensiero. (Karl Kraus)

L’uomo libero è colui che non ha paura di andare fino alla fine del suo pensiero. (Léon Blum)

Ci sono due cose buone nella vita, la libertà di pensiero e la libertà d’azione. (William Somerset Maugham)

La libertà è vera libertà per chi pensa fuori dal coro. (Rosa Luxemburg)

La libertà consiste nell’indipendenza del pensiero dalle limitazioni dei pregiudizi sociali. (Albert Einstein)

Pensa in modo sbagliato, se vuoi, ma in ogni caso pensa con la tua testa. (Doris Lessing)

Tempi felici, anche se rari, sono quelli in cui è lecito pensare ciò che si vuole ed esprimere ciò che si pensa.(Publio Cornelio Tacito)

Il primo dei diritti umani è la libertà individuale, la libertà di proprietà, la libertà di pensiero, la libertà di lavoro. (Jean Jaurès)

Le idee non fanno paura a chi ne ha. (Vasco Pratolini)

Le catene della schiavitù legano soltanto le mani: è la mente che fa l’uomo libero. (Franz Grillparzer)

La libertà è sempre soltanto la libertà di chi pensa diversamente. (Rosa Luxemburg)

In condizioni di tirannia è molto più facile agire che pensare. (Hannah Arendt)

Frasi sulla libertà di essere se stessi

Altro passo fondamentale per raggiungere la libertà è essere sempre fedeli a se stessi, senza tentare di nascondere ciò che si è, nei pregi e nei difetti. Dare libero sfogo ai propri desideri, atteggiamenti e caratteristiche, anche se criticate da chi ci è intorno, è necessario per non sentirsi in gabbia o completi. Ecco alcune frasi e aforismi sulla libertà di essere se stessi.

Vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta, non mi importa di nient’altro… per quei dieci secondi sono libero. (Vin Diesel)

Un uomo è libero nel momento in cui desidera esserlo. (Voltaire)

Nessuno può darti la libertà. Nessuno può darti l’uguaglianza o la giustizia o qualsiasi altra cosa. Se sei un uomo, te le prendi. (Malcolm X)

Al ruolo di fuorilegge ci sono abituata. Più si cerca di imbavagliarmi, anatemizzarmi, scomunicarmi, più disubbidisco, più mi irrobustisco. (Oriana Fallaci)

Puoi cadere migliaia di volte nella vita, ma se sei realmente libero nei pensieri, nel cuore e se possiedi l’animo del saggio, potrai cadere anche infinite volte, ma non lo farai mai in ginocchio, sempre in piedi. (Giancarlo Siani)

Coloro che rinunciano alla libertà per ottenere una piccola sicurezza temporanea non meritano né libertà né sicurezza. (Benjamin Franklin)

Le libertà non vengono concesse, vengono prese. (Aldous Huxley)

La migliore libertà è essere se stessi. (Jim Morrison)

Prima di ogni altra libertà, datemi la libertà di conoscere, di esprimermi e discutere liberamente secondo coscienza. (John Milton)

Perché avremmo una mente se non per fare a modo nostro? (Fëdor Dostoevskij)

Poche sono le persone che vedono con i loro occhi e pensano con la loro testa. (Albert Einstein)

La testa. C’è chi l’abbassa, chi la nasconde e chi la perde. Io preferisco chi la usa. (Rita Levi Montalcini)

Nessuno all’infuori di noi stessi può liberare le nostre menti. (Bob Marley)

Frasi sulla libertà di scelta

Di pari passo con la libertà di pensiero e di essere se stessi va anche la libertà di scelta, ovvero di decidere cosa si vuole, cosa è meglio per noi o anche di sbagliare. Prendere decisioni richiede coraggio per affrontare le conseguenze positive o negative che ne deriveranno, ma è necessario per essere indipendenti e per non dover dipendere dalla volontà altrui. Chi vuole approfondire il tema, di seguito trova alcune citazioni sulla libertà di scelta.

La libertà non consiste nel fare ciò che ci piace, ma nell’avere il diritto di fare ciò che dobbiamo. (Papa Giovanni Paolo II)

La libertà d’insegnamento e di opinione, nei libri e sulla stampa, sta alla base dello sviluppo sano e naturale di ogni popolo. (Albert Einstein)

L’uomo crede di volere la libertà. In realtà ne ha una grande paura. Perché? Perché la libertà lo obbliga a prendere delle decisioni, e le decisioni comportano rischi. (Erich Fromm)

Non sono d’accordo con quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo. (Voltaire)

Dire quello che pensi certo ti danneggia in società: ma la libertà di parola vale più di mille inviti. (Logan Pearsall Smith)

Se la libertà significa qualcosa, significa il diritto di dire alla gente ciò che non vuole sentire. (George Orwell)

La decisione di Socrate di bere la cicuta piuttosto che scendere a compromesso sulle sue convinzioni richiese un enorme coraggio. Però, ha fatto progredire la civiltà di mille anni, garantendo ai posteri la libertà di pensiero e di parola. (Napoleon Hill)

Leggete, studiate, e lavorate sempre con etica e con passione; ragionate con la vostra testa e imparate a dire di no; siate ribelli per giusta causa, difendete la natura e i più deboli; non siate conformisti e non accodatevi al carro del vincitore.; siate forti e siate liberi, altrimenti quando sarete vecchi e deboli rimpiangerete le montagne che non avete salito e le battaglie che non avete combattuto. (Mario Rigoni Stern)

Gli uomini vogliono una sola libertà, quella di non scegliere. (Giuseppe Pontiggia)

Prosperità o legalità – devi scegliere. Io sono a favore della libertà – non raggiungerai mai la vera uguaglianza comunque: sacrifichi semplicemente la prosperità per un’illusione. (Mario Vargas Llosa)

Solo Il Libro dà libertà. Solo dal Libro puoi avere le tre Grandi Meraviglie: di conoscere, di potere scegliere la tua vita, di potere esprimere il tuo cuore. (Guido Sperandio)

La cosa essenziale nella vita è scegliere. Se ti tolgono la possibilità di farlo è come se ti togliessero la libertà. (Jean-Paul Sartre)

Frasi sulla libertà in amore

Anche l’amore non è esente dal bisogno di essere libero. In un rapporto affettivo si tende a ritenere l’altro come qualcosa in nostro possesso. Ma per vivere un legame sincero e veritiero, non si possono tagliare le ali di chi ci è accanto. In una storia, le due persone devono essere entrambe libere di scegliersi ogni giorno e di poter assecondare i propri desideri. Alcune citazioni e frasi sulla libertà in amore.

Se ami una persona, lasciala andare, perché se ritorna, è sempre stata tua. E se non ritorna, non lo è mai stata. (Khalil Gilbran)

Se amando sentite di perdere la vostra libertà, di non avere più spazio per muovervi, quello non è vero amore. (Thich Nhat Hanh)

Nessuno ha amore più grande di colui che sa rispettare la libertà dell’altro. (Simone Weil)

Se mi lasci libera, mi hai già insegnato come restare. (Emily Dickinson)

L’amore è di lasciare che coloro che amiamo siano perfettamente se stessi e non volerli forzare ad adattarsi alla nostra stessa immagine. (Thomas Merton)

L’incontro d’amore è l’incontro tra due libertà e io non posso essere proprietario della libertà dell’altro. (Massimo Recalcati)

Se ami una persona e cerchi di possederla, non la ami. Non sei neanche certo che la persona ami te. Ecco perché crei tutte quelle misure di sicurezza, la circondi di trucchi e furbizie di ogni genere, proprio perché così non potrà lasciarti. Ma così uccidi l’amore. L’amore è libertà, l’amore dà libertà, l’amore vive nella libertà. L’amore è, nel suo nucleo più essenziale, libertà. (Osho)

Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai la ridicola, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo volo, che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie che ti porti il sogno, il caffè e la poesia. (Frida Kahlo)

Io bacio anche le tue domande e i tuoi desideri, bacio il tuo riflettere, i tuoi dubbi e il tuo coraggio, il tuo amore per me e la tua libertà da me. (Erich Fried)

Un uomo libero è sempre adatto per una donna libera: basta ci sia l’amore. (Grazia Deledda)

Frasi sulla libertà dei bambini

I più piccoli sono gli esempi più lampanti di libertà. Non ancora soggiogati dalle convenzioni sociali, vivono ogni istante secondo ciò che desiderano. Sperimentano cose nuove, osservano e scelgono ciò che gli piace. Educandoli, spesso si corre il rischio di limitarli nello sviluppo dei loro talenti personali, invece che stimolare le loro peculiarità. Dagli educatori agli scrittori, una serie di aforismi sulla libertà dei bambini.

I fanciulli sono continuamente ebbri: ebbri di vivere. (Paul-Jean Toulet)

Lasciate che i bambini siano felici a modo loro, non esiste modo migliore. (Dr. Johnson)

Sarebbe bello parlare con i bambini che eravamo e chieder loro cosa ne pensano degli adulti che siamo diventati. (Juan Felipe Gabanhia)

I giochi dei bambini non sono giochi, e bisogna considerarli come le loro azioni più serie. (Michel De Montaigne)

I genitori possono solo dare buoni consigli o metterli sulla strada giusta, ma la formazione del carattere di una persona è nelle sue mani. (Anna Frank)

Se c’è qualcosa che desideriamo cambiare nel bambino, dovremmo prima esaminarlo bene e vedere se non è qualcosa che faremmo meglio a cambiare in noi stessi. (Carl Gustav Jung)

Ai bambini deve essere insegnato come pensare, non cosa pensare. (Margaret Mead)

Non c’è responsabilità più sacra di quella che il mondo ha verso i bambini. Non c’è dovere più importante di garantire che siano rispettati i loro diritti, che il loro benessere sia tutelato, che le loro vite siano libere dalla paura e dal bisogno e che essi possano crescere nella pace. (Kofi Annan)

I bambini non hanno né passato né futuro; si godono il presente, cosa che pochissimi di noi fanno. (Jean de La Bruyère)

Frasi celebri sulla libertà

La libertà è un tema caro a molti intellettuali, personaggi della cultura, della musica e anche della politica. Dal diritto a essere persone libere, al rispetto dell’altro fino all’amore, una selezione di frasi celebri sulla libertà, tra le più belle e significative rimaste nella storia.