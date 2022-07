Frasi sulla serenità del cuore: le più significative e d’ispirazione

Fonte: iStock Frasi sulla serenità del cuore

Le frasi sulla serenità del cuore sono perfette da leggere (ma anche da dedicare) nel momento in cui hai bisogno di ritrovare un po’ di pace, quell’equilibrio tra corpo e mente che talvolta viene a mancare. Spesso, la serenità ci sfugge e diventiamo prede dello stress e dell’ansia, dimenticandoci di vivere e di trovare la felicità anche nelle piccole cose.

Sono stati tanti gli scrittori e i poeti che hanno scritto della serenità e che ci hanno lasciato in eredità delle citazioni e degli aforismi davvero unici, che possono anche darci l’ispirazione di allontanare qualsiasi cattivo pensiero. Le frasi, scelte da DiLei per te, sono ideali da dedicare a se stessi, ma anche agli altri: a un amico speciale, a un familiare in difficoltà.

Frasi sulla serenità del cuore

Quando tornano utili le citazioni sulla serenità del cuore? In tante occasioni: per esempio, in tutti quei momenti in cui sentiamo di non farcela e in cui abbiamo bisogno di un pensiero riflessivo che possa darci la spinta di rialzarci e di essere più forti di prima. Per avere un cuore sereno, è necessario essere in pace con se stessi.

Non è amore quello che fa piangere, quello che fa essere nervosi, pensierosi e agitati. L’amore dona pace e serenità. L’amore è sicurezza e dolcezza. Certo, ha i suoi alti e bassi, i suoi momenti di difficoltà e di incomprensione, ma se è amore questi si sciolgono sempre in un abbraccio, in un “ce la faremo!”. (Silvia Nelli)

Il cuore è come il cielo: solo quando si apre può essere sereno. (Emanuela Breda)

Non troverete mai la pace della mente fino a che non ascolterete il vostro cuore. (George Michael)

Il vino eleva l’anima e i pensieri, e le inquietudini si allontanano dal cuore dell’uomo. (Pindaro)

Il dono della serenità è nascosto nel cuore di ciascuno di noi. (Paulo Coelho)

E accetteresti le stagioni del tuo cuore come hai sempre ammesso che le stagioni passano sui tuoi campi e guarderesti con serenità durante gli inverni del tuo dolore. (Kahlil Gibran)

La natura è la migliore medicina per la serenità. Pace, calma, quiete. Fa bene al cuore. (Karen Madwel)

Alla fine solo tre cose contano: quanto hai amato, come gentilmente hai vissuto e con quanta grazia hai lasciato andare cose non destinate a te. (Buddha)

Frasi sulla serenità tra corpo e mente

Ti è mai capitato di non sentirti in pace con te stessa? Di non aver raggiunto quella serenità tra corpo e mente che hai spesso ricercato, ma che non sei mai riuscita a trovare? Non è così inusuale, anzi: succede spesso, a tante persone, di avvertire questa sensazione. Se sei alla ricerca degli aforismi sulla serenità tra corpo e mente, ecco per te i più belli.

Nulla vale tanto a dare serenità all’animo come il non darsi troppo da fare, il non cacciarsi in imprese di difficile esito, e il non sforzarsi al di là delle proprie capacità, tutte cose che ad altro non servono se non a mettere il disordine nella nostra natura. (Epicuro)

Quel pomeriggio trascorse in pace ed armonia; e la sera Bessie mi narrò qualcuna delle sue più belle favole e mi cantò le sue canzoni più dolci. Anche per me la vita aveva qualche raggio di sole. (Charlotte Brontë)

La serenità si raggiunge con molto affanno. (Michelangelo)

Che Dio mi conceda la serenità di accettare ciò che non posso cambiare, la tenacia di cambiare ciò che posso e la fortuna di non fare troppe cazzate. (Stephen King)

Quando si presenta un’occasione non lasciartela scappare, ma prima di agire pensaci due volte. (Proverbio Zen)

Nella vita c’è di più che aumentarne la velocità. (Mahatma Ghandi)

Non cercare la verità, ma smettila di trastullarti con le opinioni. (Sengcan)

Quando non riusciamo a trovare la tranquillità dentro di noi, è inutile cercarla altrove. (François de La Rochefoucauld)

Se spostiamo i macigni anche il fiume cambierà il suo corso. (Proverbio Zen)

Qual è la sala in cui meditare? Il tuo stesso cuore. (Eihei Dōgen)

L’illusione fondamentale dell’umanità consiste nel supporre che io sono qui e tu sei lì. (Yasutani Roshi)

I saggi restano calmi e silenziosi in attesa del tempo giusto. (Proverbio Zen)

Se tutte le cose ritornano all’Uno, dove ritorna l’Uno? (Koan Zen)

Se sulla via incontri un uomo che sa, non dire una parola, non restare in silenzio. (Koan Zen)

La mattina, quando vi alzate, fate un sorriso al vostro cuore, al vostro stomaco, ai vostri polmoni, al vostro fegato. Dopo tutto, molto dipende da loro. (Thích Nhất Hạnh)

Se vuoi volare, rinuncia a tutto ciò che ti pesa. (Buddha)

Frasi zen sulla serenità

Ci sono delle frasi importanti che possono davvero fare la differenza. Non solo per noi, ma anche per le persone che stanno al nostro fianco. La filosofia zen è una delle più seguite, e per tanti motivi: è un modo per riuscire a trovare un equilibrio nella propria vita. Per questo motivo abbiamo deciso di raccogliere le citazioni zen sulla serenità: frasi che fanno riflettere, e che aiutano a cancellare qualsiasi negatività.

La nostra vita è lo strumento mediante il quale compiamo esperimenti con la verità. (Thich Nhat Hanh)

Il successo nella vita spirituale non è dato da eventi eccezionali, ma da dedizione quotidiana. (Proverbio Zen)

Sedendo quieto, non facendo nulla, la primavera arriva e l’erba cresce da sola. (Proverbio Zen)

La vita è una serie di cambiamenti naturali e spontanei. Non opporre loro resistenza; questo crea solo dolore. Lascia che la realtà sia la realtà. Lascia che le cose fluiscano naturalmente in avanti come sono. (Lao Tzu)

Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. (Lao Tzu)

Per trovare la pace interiore pratica il non attaccamento: sii consapevole che niente e nessuno ti appartiene veramente. (Swami Kriyananda)

Chi si accontenta di essere contento è sempre contento. (Proverbio Zen)

Nessun fiocco di neve cade mai nel posto sbagliato. (Proverbio Zen)

La vita e la morte sono di suprema importanza. Il tempo trascorre velocemente prima che una opportunità sia persa. Ciascuno di noi dovrebbe sforzarsi di risvegliarsi. Svegliati! Fai attenzione, non sprecare la tua vita. (Dogen)

Vivi senza aspettative. Affrontare la vita con aspettative porta inevitabilmente alla frustrazione, sempre e comunque. (Osho)

Il nostro essere è al di là di ogni formula: libero, sereno. E non c’è bisogno d’altro. (Proverbio Zen)

Finché sei vivo, tutto è possibile. (Thích Nhất Hạnh)

Non ci sono limiti per chi li accetta. (Proverbio Zen)

A volte, la cosa più importante nell’arco di una giornata è la pausa che facciamo tra due respiri profondi. (Etty Hillesum)

A partire da oggi, tratta tutti quelli che incontri come se stessero per morire entro mezzanotte. Estendi a loro tutta la cura, la gentilezza e la comprensione che puoi raccogliere, e fallo senza pensare ad alcuna ricompensa. La tua vita non sarà più la stessa. (Og Mandino)

Quando i mortali sono vivi, si preoccupano della morte. Quando sono pieni, si preoccupano della fame. La loro è la grande incertezza. Ma i saggi non considerano il passato. E non si preoccupano del futuro. Né si aggrappano al presente. E attimo dopo attimo seguono la via. (Bodhidharma)

Il segreto della salute fisica e mentale non sta nel lamentarsi del passato, né del preoccuparsi del futuro, ma nel vivere il momento presente con saggezza e serietà. (Buddha)

Il primo tesoro è l’amore, il secondo la frugalità, il terzo non mettersi mai al primo posto. (Proverbio Zen)

In sostanza nulla esiste, ma se c’è il tè bevo il tè e se c’è il riso mangio il riso. (Proverbio Zen)

L’amicizia e l’amore non si chiedono come l’acqua, ma si offrono come il tè. (Proverbio Zen)

La vita è davvero semplice, ma noi insistiamo nel renderla complicata. (Confucio)

Vivere è cambiare, è questa la lezione che ci insegnano le stagioni. (Paulo Coelho)

Tutto ciò che ha un inizio, ha una fine. (Buddha)

Pensieri sulla serenità per ispirarvi

Quanto serve l’ispirazione nella nostra vita? Diciamo che è fondamentale, in particolare quando abbiamo bisogno di trovare noi stessi o di superare un momento difficile. Leggere le frasi più belle sulla serenità può dare un input: del resto, potrebbero anche offrire nuove chiavi di lettura. Ci sono delle occasioni in cui tutto ci appare più nero e negativo del solito, in cui sentiamo che la nostra forza viene meno. Ecco che possiamo trovare la serenità nelle parole dei grandi scrittori, autori, filosofi: le citazioni e gli aforismi più profondi.

Tra tutte le vite possibili, ad un bisogna ancorarsi per poter contemplare, sereni, tutte le altre. (Alessandro Baricco)

Un volto sempre sereno possiede una misteriosa e potente attrattiva: i cuori tristi vi si scaldano come al sole. (Joseph Roux)

La forza mentale fa parte del carattere, non si può studiare a tavolino. Si è forti di testa se si riesce a rimanere sereni e divertirsi anche quando le cose non vanno bene, e se si riesce a non perdere mai la fiducia in se stessi e nel lavoro di squadra. (Valentino Rossi)

Abbiamo avuto una decadenza della spiritualità quando ai saggi, che erano modelli di serenità e di equilibrato godimento dell’esistenza, abbiamo sostituito i santi, che sono modelli di sacrificio di sé. (Claudio Lamparelli)

Quando passo giorni e giorni in mezzo a testi in cui si tratta unicamente di serenità, di contemplazione, di spoliazione, mi viene voglia d’uscire per la strada e spaccare il muso al primo che incontro. (Emil Cioran)

I momenti sereni di oggi sono i pensieri tristi di domani. (Bob Marley)

Alla serenità nulla contribuisce meno della ricchezza e nulla più della salute. (Arthur Schopenhauer)

Se gli altri ti feriscono, lascia andare l’infortunio. Questo è il tuo test. Se lo lasci andare, troverai serenità. (Wayne Dyer)

Molto spesso la serenità è un dono dell’ignoranza. (Vittorio Deriu)

Frasi sulla serenità per raggiungere la pace

Ultimamente senti che la pace ti ha abbandonato? Capita a tutti un momento di sconforto, di cedimento. Nella nostra vita si verificano tanti eventi, non sempre positivi. A volte, proprio per questo motivo, non possiamo permetterci in alcun modo di cedere, ma dobbiamo rialzarci, combattere, in modo tale da trovare la pace dentro di noi. E abbiamo tanti modi per farlo, tra cui lasciarsi ispirare dalle più belle frasi sulla serenità per trovare la pace e alleggerire i pensieri che gravano sul cuore come un macigno.

Il buon umore è un tonico per la mente e per il corpo. È il miglior antidoto per l’ansia e la depressione. È una risorsa. Esso attrae e mantiene gli amici. Alleggerisci i carichi umani. È la strada diretta per la serenità e la contentezza. (Grenville Kleise)

Solo uno spirito disperato può raggiungere la serenità, e per essere disperati bisogna aver molto vissuto e amare ancora il mondo. (Blaise Cendrars)

Non devi cercare di fare in modo che le cose vadano come vuoi, ma accettare le cose come vanno: così sarai sereno. (Epitteto)

Fino a quando non farai pace con chi sei, non sarai mai contento di ciò che hai. (Doris Mortman)

Chi non è in pace con se stesso, sarà in guerra con il mondo intero. (Mahatma Gandhi)

La chiave della serenità è la fiducia che l’universo è dalla tua parte. [The key to serenity is trusting that the universe has your back]. (Gabrielle Bernstein)

La pace viene da dentro. Non cercarla fuori. (Buddha)

Frasi sulla serenità interiore

Cos’è la serenità interiore? Ben pochi di noi a volte l’hanno provata. E i motivi, dobbiamo dirlo, possono essere tanti, non solo cattivi pensieri, ma anche tutto ciò che ci accade ogni giorno, o che ci preoccupa e ci stressa. Ma la serenità interiore può essere raggiunta, non solo operando dei cambiamenti nel proprio stile di vita, ma anche leggendo frasi ispiranti, che possono mostrare un pensiero diverso: ecco gli aforismi sulla serenità interiore.