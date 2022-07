Frasi sul dolore di una perdita: le più toccanti e commoventi

Fonte: iStock Frasi sul dolore di una perdita

Una perdita ci distrugge. Ci lascia senza forze, senza speranza. Il cuore viene martoriato dall’assenza, e la mente subisce il distacco, sia fisico che emotivo. Perdere una persona amata è l’incubo di tante persone. Un amico, un compagno, un partner, i propri genitori, i propri figli. Non c’è mai un momento per dire addio, ma solo arrivederci. DiLei ha raccolto le frasi sul dolore di una perdita che possono anche aiutare ad alleviare la sofferenza, a combattere il male dell’anima. Citazioni e aforismi di poeti e scrittori, che negli anni si sono ritrovati a subire un lutto o un distacco fisico.

Le frasi sul dolore di una perdita

Come si può affrontare il dolore? Come si può superare l’assenza di una persona? La vita e la morte ci vengono spesso presentate come sorelle: dove c’è una, c’è anche l’altra, anche se non si conosce in anticipo l’ultimo giorno del viaggio. Sono stati tanti gli scrittori che hanno scelto di riservare le loro migliori parole per il dolore, per descriverlo, ma anche per accettarlo e superarlo. Le citazioni sul dolore di una perdita che ci possono fare riflettere.

Ma chiunque abbia avuto un dolore così grande da piangere fino a non avere più lacrime, sa bene che ad un certo punto si arriva a una specie di tranquilla malinconia, una sorta di calma, quasi la certezza che non succederà più nulla. (C.S Lewis)

Concediti un momento di dolore quando le sventure della vita ti visitano. Tuttavia, non trascorrere le tue giornate nella costruzione di un monumento in loro onore.

(Dodinsky)

(Dodinsky) Le ossa si rompono, gli organi cedono, la pelle si lacera. Possiamo ricucire la pelle e riparare il danno, alleviare il dolore. Ma quando la vita va in pezzi, quando noi andiamo in pezzi, non c’è una scienza, non ci sono regole scritte, possiamo solo camminare a tentoni. (dalla serie tv Grey’s Anatomy)

La morte non è la più grande perdita nella vita. La più grande perdita è ciò che muore dentro di noi mentre stiamo vivendo. (Norman Cousins)

“Non piangere”, ti dicevo, “E’ vero, me ne andrò prima di te, ma quando non ci sarò più ci sarò ancora, vivrò nella tua memoria con i bei ricordi: vedrai gli alberi, l’orto, il giardino e ti verranno in mente tutti i bei momenti passati insieme. La stessa cosa ti succederà se ti siederai sulla mia poltrona, o quando farai la torta che ti ho insegnato a fare oggi, e mi vedrai davanti a te con il naso sporco di cioccolato.. e sorriderai!” (Susanna Tamaro)

Quando uno muore, i vivi si sentono svuotati. Poi dopo un po’ ricominciano a vivere e la loro mente si riempie di sogni e il loro cuore si riempie di battiti. E’ difficile resistere alla vita.

(Fabrizio Caramagna)

Quando uno muore, i vivi si sentono svuotati. Poi dopo un po’ ricominciano a vivere e la loro mente si riempie di sogni e il loro cuore si riempie di battiti. E’ difficile resistere alla vita. (Fabrizio Caramagna) Si tratta di una verità spaventosa: il dolore può renderci più profondi, può conferire un maggiore splendore ai nostri colori e una risonanza più ricca alle nostre parole. Questo avviene se non ci distrugge, se non annienta l’ottimismo e lo spirito, la capacità di avere visioni e il rispetto per le cose semplici e indispensabili. (Anne Rice)

La vita non si perde morendo. La vita si perde minuto dopo minuto, giorno dopo giorno, in tutte le migliaia di piccole insignificanti negligenze. (Stephen Vincent Benet)

Ricorda che ci sarà sempre un’altra opportunità, un’altra amicizia, un altro amore, una nuova forza. Per ogni fine c’è un nuovo inizio. (Antoine de Saint-Exupéry)

Non sei più là dov’eri, ma sei ovunque io sia. (Victor Hugo)

Frasi sul lutto

Lo abbiamo detto: dove c’è la vita, c’è anche la morte, è inevitabile. Nulla è eterno, niente dura per sempre. Ed è questo che fa più male di tutto: dover accettare quell’ultimo saluto, anche se fa male, anche se si soffre. Le citazioni sul lutto non sono solo profonde e riflessive, ma possono aiutare a capire che altre persone hanno dovuto affrontare questo momento. Andare avanti dopo la perdita di una persona amata sembra quasi impossibile.

La morte è la curva della strada, morire è solo non essere visto. (Fernando Pessoa)

A un cuore in pezzi nessuno s’avvicini senza l’alto privilegio di avere sofferto altrettanto. (Emily Dickinson)

Non siamo mai così indifesi verso la sofferenza, come nel momento in cui amiamo. (Sigmund Freud)

Il lutto è una perdita che comporta anche il senso di avere perso se stessi. E si avverte un male, un dolore enorme che prende tutto, perché toglie di significato, come se non morissero soltanto delle cellule, ma la dimensione umana e anche il mondo che appare senza senso, come fosse diventato desolato, inutile anzi, un deserto di sentimenti. (Vittorino Andreoli)

Non possiamo privarci del lutto. Il tempo, alla fine, ci guarirà, ma finché fa il suo lavoro dobbiamo concentrarci sull’andare avanti e sul fare le cose che rendono migliori le nostre vite e quelle delle persone che amiamo e che sono ancora con noi. (Richard Bandler e Owen Fitzpatrick)

Certo che è difficile superare la morte di una persona che hai amato per trent’anni, ma la verità è che non la supererai mai, quindi ti conviene andare avanti e ritornare a vivere comunque e accettare il fatto. (Richard Bandler e Owen Fitzpatrick)

Ogni relazione profonda, infatti, implica un situare parti di sé nell’altro, parti a cui viene attribuito un grande valore. L’eclissarsi di questo interlocutore prezioso attiva allora un dolore duplice: da una parte il dolore sperimentato per la parte del Sé che va perduta assieme all’oggetto, e dall’altra la sofferenza, unita a depressione e a senso di colpa, che prova l’Io per essere stato menomato e impoverito dalla perdita stessa dell’oggetto. La fatica di chi deve elaborare un lutto consiste nel dover ricostruire un mondo interno che si sente minacciato dal crollo e dal disfacimento. (Aldo Carotenuto)

La chiusura in se stessi che accompagna la tristezza ci dà l’opportunità di elaborare il lutto per una perdita o per una speranza frustrata, di comprendere le conseguenze di tali eventi nella nostra vita e, quando le energie ritornano, di essere pronti per nuovi progetti. Può darsi che un tempo questa caduta di energia servisse a tenere i primi esseri umani vicini ai loro rifugi – e quindi al sicuro – quando erano tristi e perciò più vulnerabili. (Daniel Goleman)

Frasi sul dolore dell’anima

A volte capita anche di avere un dolore all’anima, continuo e frequente, pungente soprattutto. Una sofferenza che non si placa e che può essere dovuta a un addio prematuro, a un distacco dal proprio partner. Anche la rottura di una relazione viene spesso vissuta come un lutto. Gli aforismi sul dolore dell’anima, che descrivono ciò che sentiamo, che proviamo: quell’incessante malessere che non è un dolore fisico, ma che non ci lascia mai in pace e che fatica a guarire.

La sofferenza ci minaccia da tre parti: dal nostro corpo che è destinato a deperire e a disfarsi; dal mondo esterno che contro noi può infierire con strapotenti spietate forze distruttive; e infine dalle nostre relazioni con altri uomini. La sofferenza che ha origine nell’ultima fonte viene da noi avvertita come più dolorosa di ogni altra. (Sigmund Freud)

Il dolore dell’anima è più grande che la sofferenza del corpo. (Publilio Sirio)

Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici. (Khalil Gibran)

Quando una disgrazia è accaduta e non si può più mutare, non ci si dovrebbe permettere neanche il pensiero che le cose potevano andare diversamente o addirittura essere evitate: esso infatti aumenta il dolore fino a renderlo intollerabile. (Arthur Schopenhauer)

Quella dei sogni è una balla colossale. Lo sapevo. L’ho sempre saputo. Perché poi arriva il dolore e niente ha più senso. Perché tu costruisci, costruisci, costruisci e poi all’improvviso qualcuno o qualcosa spazza via tutto. Allora a che serve? (Alessandro D’Avenia)

Frasi sul dolore del distacco

Il distacco fisico può avvenire per molti motivi: non solo un lutto, ma anche una rottura, un addio, lasciarsi dopo tanti anni insieme, rovinare un’amicizia. Ed è così che soffriamo, che non riusciamo più a risalire, che ci sentiamo sopraffare, che il dolore diventa continuo, in ogni secondo della nostra vita. Tanti scrittori e filosofi ne hanno parlato: gli aforismi sul distacco fisico ed emotivo.

Ogni incontro implicava una separazione, e così sarebbe stato finché la vita fosse stata mortale. In ogni incontro c’era un po’ del dolore della separazione, ma in ogni separazione c’era anche un po’ della gioia dell’incontro. (Cassandra Clare)

Lontano da te anche il cielo più nitido è un po’ sporco, e l’erba più morbida un poco punge e graffia, e ogni cosa sembra fuori dalla sua aurea misura. (Fabrizio Caramagna)

La lontananza che rimpicciolisce gli oggetti all’occhio li ingrandisce al pensiero. (Arthur Schopenhauer)

Le cose per le quali ti turbi cercando di ottenerle o di evitarle non muovono verso di te, ma in un certo qual modo sei tu che vai incontro ad esse: giudicale dunque con calma, ed esse rimarranno tranquille e non ti si vedrà più né cercare di ottenerle, né cercare di evitarle. (Marco Aurelio)

La mia notte mi soffoca per la tua mancanza. La mia notte palpita d’amore, quello che cerco di arginare ma che palpita nella penombra, in ogni mia fibra. La mia notte vorrebbe chiamarti ma non ha voce. (Frida Kahlo)

Frasi sul dolore per sollevare l’anima

Leggere gli aforismi e le citazioni sul dolore è anche un modo per aiutare se stessi, perché ci sono dei casi in cui è necessario accettare ciò che si prova per andare avanti. Non si può rimanere ancorati al passato: per quanto sia bello ricordare la persona che non c’è più, lei non vorrebbe vederci così. Non vorrebbe che ci lasciassimo andare, che dimenticassimo di vivere. Abbiamo raccolto le frasi sul dolore per sollevare l’anima: per portare un po’ di sollievo alla sofferenza, e capire che, prima o poi, tutto passerà.

Incominciai anche a capire che i dolori, le delusioni e la malinconia non sono fatti per renderci scontenti e toglierci valore e dignità, ma per maturarci. (Hermann Hesse)

Se la vita va inevitabilmente verso una fine, dobbiamo, durante la nostra, colorarla con i colori dell’amore e della speranza. (Marc Chagall)

Sono stanco soprattutto del male che gli uomini fanno a tutti gli altri uomini. Stanco di tutto il dolore che io sento, ascolto nel mondo ogni giorno, ce n’è troppo per me. È come avere pezzi di vetro conficcati in testa sempre continuamente. Lo capisci questo? (Dal film Il miglio verde)

Se non puoi volare, corri, se non puoi correre, cammina, se non puoi camminare e striscia, ma qualunque cosa tu faccia, devi andare avanti. (Martin Luther King Jr.)

Cosa farà l’eroe del film della tua vita in questo momento? Fallo! (Joe Rogan)

Le persone più forti che ho incontrato non hanno avuto una vita più facile. Hanno imparato a creare forza e felicità dai luoghi oscuri. (Kristen Butler)

Nel luogo in cui ti trovi, fai ciò che puoi con quello che hai. (Theodore Roosvelt)

Meglio essere protagonisti della propria tragedia che spettatori della propria vita. (Oscar Wilde)

Chi non sopporta una croce non merita una corona. (Francis Quarles)

Forse ogni cosa terribile è nel suo profondo essere qualcosa di indifeso che vuole essere aiutato da noi. (Rainer Rilke)

Se i venti non servono, prendi i remi. (Proverbio latino)

Dio porta gli uomini in acque profonde, non per affogarli ma per purificarli. (John Aughey)

Non rimpiangere mai qualcosa che una volta ti ha fatto sorridere. (Amber Deckers)

Promettimi che ricorderai sempre: sei più coraggioso di quanto credi, e più forte di quanto sembri, e più intelligente di quanto pensi. (A. A. Milne)

Non puoi calmare la tempesta, quindi smetti di provarci. Quello che puoi fare è calmarti. La tempesta passerà. (Timber Hawkeye)

Citazioni per affrontare una perdita

Come si affronta una perdita? Come possiamo vivere se la persona che era il nostro centro e punto di riferimento non c’è più? Un genitore, un partner, un’amica… qualcuno con cui trascorrevamo tutto il nostro tempo e che d’un tratto è andato via, è sparito, senza possibilità di ritorno. Ci sono alcuni aforismi che aiutano ad affrontare una perdita, che possono far riflettere: le parole sanno come arrivare all’anima, al cuore, per lenire le ferite. Per riuscire a proferire quell’addio.